Adanalı, Medcezir gibi dizilerle kendini oldukça sevdiren Serenay Sarıkaya, oyunculuğu ile kariyerini başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Biz de ünlü oyuncunun kariyerinde ne tarz dizi veya filmlerde rol aldığını incelemeye ve bir liste hazırlamaya karar verdik. İşte Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı en iyi film ve diziler...

Medcezir ve Adanalı gibi pek çok ünlü dizide yer alan ve genç yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerini sürdüren Serenay Sarıkaya, yakın zamanda Netflix için çekilecek olan Şahmeran dizisinde de başrolü üstlenmişti. Sarıkaya, daha önce de Puhu TV'de yer alan Fİ dizisinde ise Duru karakterini canlandırmıştı.

Alice Müzikali ise ünlü oyuncunun performansını sergilediği bambaşka bir konsept. Müzikal olarak geçen bu projede rol aldığını da göz önünde bulundurunca, Serenay Sarıkaya’nın tiyatro vb. konseptlere de bir hayli aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Peki, oyuncumuzun başka hangi dizi ve filmlerde rol aldığını biliyor musunuz? İşte Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı en iyi dizi ve filmler...

Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler:

Tehlikeli bir aşk: Fi

Yayın Tarihi: 2017-2018

2017-2018 Tür: Romantizm, drama

Romantizm, drama Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür IMDb Puanı: 7.8

Sevdiğiniz bir insana ulaşmak için ve onun da sizi sevmesi için neleri göze alırdınız? Fi tam olarak böyle bir hikayeyi ele alıyor. Hikayenin ana kahramanı psikiyatr Can Manay, sevdiği kadın Duru’ya ulaşabilmek ve onu hayatına sokabilmek için her şeyi göze almaya ve feda etmeye hazırdır. Fakat Can’ın bu yolculuğunda karanlık ve kirli geçmişi de peşin adım arkasından gelecektir.

Cinayet büro yeniden iş başında: Behzat Ç. Ankara Yanıyor

Yayın Tarihi: 1 Kasım 2013

1 Kasım 2013 Tür: Aksiyon, suç, macera

Aksiyon, suç, macera Yönetmen: Serdar Akar

Serdar Akar Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Senem Çelik, Nejat İşler

Erdal Beşikçioğlu, Senem Çelik, Nejat İşler IMDb Puanı: 7.4

Popüler dizi Behzat Ç’nin farklı bir hikayesini ele alan Behzat Ç. Ankara Yanıyor, her zamanki ki gibi parmak bastığı noktalar ile dikkat çekiyor. Hikayede Behzat’ın yerine büroya atanan Himmet isimli bir komiser İç işleri Bakanı’nın suikastı üzerine tüm cinayet büroyu terörle mücadele ile birlikte ortak bir projeye sokar. Cinayet büronun ise hali hazırda 2 davası olunca işler iyice karışır. İşleri düzene sokmak için ise tahmin edeceğiniz üzere Behzat Ç. geçici olarak göreve çağrılır.

Klasik bir hikayenin hayat bulması: Medcezir

Yayın Tarihi: 2013-2015

Tür: Komedi, drama, romantizm

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger

IMDb Puanı: 7.0

Zengin kız fakir oğlan derlemesi bu kez de Medcezir ile karşımıza çıkıyor. İstanbul’un varoşlarında yaşayan Yaman, abisinin benzin istasyonundan araba çalması üzerine abisiyle birlikte hapisi boylar. Fakat avukat Selim geldiğinde işlerin seyri değişmeye başlar. Avukat Yaman’ı bir şekilde kurtarır ve kendisini yaşayacağı yeni yere götürür. Yaman varoşlardan çıkıp sosyetenin hat safhada olduğu bir ortama düşmüştür. Yaman’ın hayatı tamamen değişmiştir.

Hayatın monotonluğundan kurtulmak: İkimizin Yerine

Yayın Tarihi: 21 Ekim 2016

21 Ekim 2016 Tür: Romantizm

Romantizm Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor

Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor IMDb Puanı: 6.1

Küçük bir köy veya kasaba benzeri yerlerde yaşıyorsanız hayatın veya ailenin size dayattığı şeyler genellikle hep aynı olur. Bu rutin hayat ise bir zaman sonra insanı sıkmaya başlar. Çiçek de aynı şekilde ailesinin kendine dayattığı bu hayatın içerisinde sıkışıp kalan ve yaşantı biçimini sorgulayan bir kızdır. Fakat yaşadığı hayatın tek düzeliği ve monotonluğu kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile birlikte tamamen değişir. Artık ikilinin arasında gizli bir aşk başlamıştır.

Sese aşık olmak: Şaşkın

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2006

10 Kasım 2006 Tür: Komedi, romantizm

Komedi, romantizm Yönetmen: Şahin Alparslan

Şahin Alparslan Oyuncular: Onur Ünsal, Evrim Akın, Serdar Yeğin

Onur Ünsal, Evrim Akın, Serdar Yeğin IMDb Puanı: 4.6

Bazen bir insandan etkilenmek için sadece sesini duymanız yeterli olur. Bu cümlenin doğruluğu Şaşkın filminde kanıtlanıyor. Üniversite öğrencisi olan Mehmet radyo dinlediği esnada bir kızın aşka dair ettiği laflardan o kadar etkilenir ki yaptığı her şeyi bırakıp Antalya’ya radyoda duyduğu gizemli sesin sahibini bulmaya gider. Sadece isminin Deniz olduğunu ve stajyer olarak çalıştığını bilen Mehmet, elindeki kısıtlı bilgiler ile hayatının insanını aramaya başlar.

Düşler kapısı gerçekten var mı? Peri Masalı

Yayın Tarihi: 2008

2008 Tür: Fantastik

Fantastik Oyuncular: Volkan Akçaalan, Işık Aras, Ayberk Atilla

Volkan Akçaalan, Işık Aras, Ayberk Atilla IMDb Puanı: 4.2

Olabildiğince fantastik bir hikayeye sahip olan Peri Masalı, iyilik perisi Talya ve kötü cadı Pamira’nın arasında kalan Rüya’yı konu alıyor. Kötü cadı Pamira üvey annesi iyilik perisi Talya ise en yakın dostudur. İşler bu kadar ilginç olmasına rağmen Rüya’nın hiçbir şeyden haberi yoktur ve yaşadığı köşkte sessiz sakin bir hayat sürmektedir. Fakat yakın zamanda işler çok hızlı değişecektir.

Bir nesile fark var ezberleten dizi: Adanalı

Yayın Tarihi: 2008-2010

2008-2010 Tür: Aksiyon, suç

Aksiyon, suç Oyuncular: Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Çağkan Çulha

Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Çağkan Çulha IMDb Puanı: 3.4

Adanalı, Oktay Kaynarca’nın başrolünde gerçekten kendi zamanının en eğlenceli dizilerinden bir tanesiydi. Çok yakın 2 arkadaş olan Yavuz ve Maraz Ali’nin hikayesini anlatan Adanalı’da Yavuz polis memuru olarak hayatına devam ederken Maraz Ali İstanbul’da kendine bir çete kurar. Fakat işlerin göründüğü gibi olmadığı da bariz ortadadır ve Maraz Ali ve Yavuz’un arkadaşlığı aslında hiç bitmemiştir.

İki ailenin hayatı: Lale Devri

Yayın Tarihi: 2010-2014

2010-2014 Tür: Drama

Drama Oyuncular: Tolgahan Sayışman, Selen Soyder, Hatice Aslan

Tolgahan Sayışman, Selen Soyder, Hatice Aslan IMDb Puanı: 3.1

Taşkıran ve Ilgaz ailesi birbirleriyle çatışma içerisinde olan iki ailedir. Bu ailelerden ikisi de güçlü olmasına rağmen Taşkıran ailesi sosyetedeki yerini kaybetmeye başlarken Ilgaz ailesi tam tersi yükselişe geçmiştir. İki farklı ailenin çocuğu olan Lale ve Çınar ise ailelerinden gizli bir aşk yaşamaktadır. Bu aşkın ortaya çıkması ile iki aile arasındaki gerginlik bir hayli artar ve devamında tahmin edeceğiniz üzere işin içine bol bol entrika, drama ve romantizm girer.