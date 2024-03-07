Uzun ses dosyalarını dakikalar içinde metne çevirecek iyi bir yapay zekâ aracı arayanlar için, Türk girişimcilerin geliştirdiği Transkriptor'ü yakından inceledik.

Son yılların tartışmasız bir numaralı gündemi yapay zekâ. Hayatımızı kolaylaştıracak, üretkenliğimizi artıracak pek çok farklı formda günlük yaşantımıza entegre olan yapay zekâ, görsel ve video üretmeden sesli asistanlara, otonom araçlardan öneri motorlarına her alanda durmadan gelişiyor.

Sağladığı pratiklik ve iş gücüne katkıları sayesinde öne çıkan diğer önemli yapay zekâ araçları ise sesi metne çevirme araçları. Transkriptor ise bu işlemi başarıyla ve hızlı şekilde yerine getiren yerli bir araç.

Sesi metne çevirme araçları tam olarak ne işe yarıyor, ne için kullanılıyor?

Günümüzde oldukça fazla kullanıcısı olan sesi yazıya dönüştürme araçlarının kullanıcıları öğrencilerden öğretmenlere, avukatlardan gazetecilere aklınıza gelebilecek her sektörden insanlardan oluşuyor.

Kullanıcılar podcast’lerini, derslerini, röportajlarını ve seminerlerini yazıya dökmek adına sesi yazıya çevirme araçlarını kullanıyorlar. Bu araçlar çok basit bir iki adım ile uzun ses kayıtlarını metne çeviriyor.

Peki Transkriptor’ün özellikleri ve avantajları neler?

Piyasada yapay zekâ destekli, hayatımızı kolaylaştıran birçok araç var. Ancak hızlı gelişen bu alanda kendini güncel tutabilmek de oldukça önemli. Transkriptor de bu noktada öne çıkıyor.

Yararlı özelliklerinin yanı sıra yapay zekâ ve makine öğrenme algoritmaları tarafından sürekli güncelliğini koruyor.

Özelliklerine de göz atmak gerekirse;

Transkriptor’ü hem mobil cihazlarda hem de web üzerinde kullanmak mümkün.

Arayüzü kullanıcı dostu, kullanımı oldukça kolay.

10 dakikalık ses dosyasını yalnızca 2-3 dakika içerisinde yazıya dönüştürüyor.

Transkripsiyondan sonra yazıda bir editör gibi değişiklikler yapılabiliyor.

Dropbox, Google Drive ve One Drive gibi cloud dosyalarının transkripsiyonunu

alabiliyor.

Dil tanıma özelliği mevcut. 40’tan fazla dilde destekleniyor.

İşlem sonrasında istenilen dile çeviri yapma imkânı sunuyor.

Konuşmaları %99’a varan doğrulukla çeviriyor. (Ses dosyasının kalitesiyle transkriptin tutarlılığı arasında doğru orantı var.)

Transkriptor’ü kullanmak için kullanıcıların, metne dönüştürmek istediği dosyayı sisteme yüklemesi yeterli. Ardından sesi metne dönüştürecek yapay zeka teknolojisi devreye giriyor.

İşlem bittiğinde e-posta yoluyla bildirim geliyor. Sonuçtan memnun kalmayanlar, düzenleme aracını kullanarak platform üzerinden değişiklikler yapabilir. Ayrıca, Transkriptor zaman damgası ekleme özelliğini de destekliyor.

Bu avantajların tamamını bir arada sunan Transkriptor, hem Google Play’de hem de App Store’da yer alıyor. Böylece kullanıcılar uygulamayı ihtiyaç duydukları her an kullanabiliyorlar.

Transkriptor; mp3, mp4, wav gibi yaygın olarak kullanılan dosya formatlarının tümünü yapay zekâ desteği ile dakikalar içinde metin tabanlı bir hale getirebiliyor.

Aynı zamanda uygulama, tek tıklamayla ayrıntılı toplantı notları oluşturmak için de kullanılabiliyor. Bu özelliğiyle Zoom, Google Meet, Microsoft Teams toplantıları da dahil olmak üzere eğitim ve iş hayatındaki zaman ve verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor.

Sesi metne çevirme araçlarının kullanım alanları oldukça geniş;