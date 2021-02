Sevgililer Günü yalnızca romantik aşk filmleri ile değil, sevginin farklı türlerini anlatan filmlerle de çok güzel geçebilir. Hayatımızı daha da güzelleştiren aileye, arkadaşa, hayvanlara, doğaya duyulan sevgiyi en iyi şekilde işleyen 15 filmi listeledik. Türleri farklı olsa da, listedeki tüm filmlerin kalbinizi ısıtacağı kesin.

İçimiz aşk ile dolduğunda ya da buruk bir aşk acısı hissettiğimiz zaman romantik filmler keyif verici olabilir. Ancak Sevgililer Günü’nde izlenecek filmler illa ki romantik filmler mi olmak zorunda? Hayatın aslında her bir anında sevgiyi hissediyoruz. Ya bu sevgiyi karşı tarafa duyuyoruz ya da karşı tarafın bize duyduğu sevgiyi hissediyoruz. Üstelik bu sevgiler o kadar çeşitli ki bazen ne olduğunu anlamıyoruz bile.

Nasıl hissediyor olursanız olun, sona erdiği zaman geride bir gülümseme ve sımsıcak bir kalp bırakacak en iyi filmleri listeledik. Hayatın vazgeçilmezi olan sevgi, yanında maalesef bazen bir damla gözyaşı ya da ağız dolusu bir kahkaha getirebiliyor. Her şeye rağmen “Burası dünya yahu, burası bu kadar işte.” diyerek kendinizden bir parça bulabileceğiniz en iyi filmleri dilediğiniz zaman, dilediğiniz ruh halinde, keyifle izleyebilirsiniz.

Yalnızca Sevgililer Günü değil, her gün izleyebileceğiniz hayatın içinden filmler:

Patch Adams

Green Book (Yeşil Rehber)

Billy Elliot

Good Will Hunting (Can Dostum)

Fireproof

Pay It Forward (İylik Bul, İyilik Yap)

Soul

Forrest Gump

Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği)

The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme)

The Blind Side

Cinderella Man

The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi)

Rain Man (Yağmur Adam)

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

Patch Adams

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

Vizyon tarihi: 1998

Yönetmen: Tom Shadyac

Oyuncular: Robin Williams, Daniel London, Monica Potter

IMDb: 6,8

Hunter "Patch" Adams isimli gerçek bir kişinin hayat hikayesinden uyarlanan filmde, insanlara yardım etmek için doktor olmaya karar veren ancak okulda pek başarılı olamayan Patch Adams’ın hikayesini izliyoruz. Adams, modern tıbba inanmakla beraber en büyük tedavinin gülmek olduğuna inanıyor ve insanları iyileştirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Green Book

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

Vizyon tarihi: 2018

Yönetmen: Peter Farrelly

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

IMDb: 8,2

1960’lı yılların Güney Amerika’sı her zaman, özellikle siyahiler için, güvenli bir yer değildi. Bu nedenle filmde, ünlü siyahi bir piyanist konser turuna çıkacağı zaman yanına İtalyan asıllı eski bir fedaiyi şoför olarak alır. Bu yolculuk yalnızca bir konser turnesi olmakla kalmaz, iki farklı dünyadan gelen insanın birbirini tanıma ve ırkçılığın korkunç yüzünden kaçma yolculuğuna dönüşür.

Billy Elliot

Tür: Dram, Müzik

Vizyon tarihi: 2000

Yönetmen: Stephen Daldry

Oyuncular: Jamie Bell, Julie Walters, Jean Heywood

IMDb: 7,7

11 yaşında bir çocuk, İngiltere’de bir madenci kasabasında her şeyi yalnızca dans tutkusu ile değiştirebilir mi? Billy Elliot, yapıyor. 1984 yılında Kuzey İngiltere’de madenci grevleriyle zaten zorlu bir süreç yaşayan kasabada Billy, bir gün boks yapmayı değil dans etmeyi istediğini söylüyor. Billy’nin baleye başlama kararı birkaç kişi tarafından desteklendiği gibi büyük tartışmalara da neden oluyor.

Good Will Hunting

Tür: Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 1997

Yönetmen: Gus Van Sant

Oyuncular: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck

IMDb: 8,3

En İyi Senaryo dalında Oscar ödülüne layık görülen filmde; Will Hunting isimli, M.I.T.’de temizlik görevlisi olarak çalışan, üstün zekalı bir gencin hikayesini izliyoruz. Nice dahi gibi Will’in de zekası bir tesadüf sonucu ortaya çıkıyor. Bu durumu fark eden bir profesör, Will ile çalışmaya başlıyor ancak kader, Will’e gülmeyecek ve bir kaza sonucu kendisine hapishane yolu görünecektir.

Fireproof

Tür: Dram, Fantastik, Romantik

Vizyon tarihi: 2008

Yönetmen: Alex Kendrick

Oyuncular: Kirk Cameron, Erin Bethea, Ken Bevel

IMDb: 6,5

7 yıllık bir evlilik boşanma noktasına geldiyse yalnızca 40 günlük bir süre bu evliliği kurtarabilir mi? Ortada gerçek bir sevgi varsa evet. Babası gibi bir itfaiyeci olan Caleb, boşanma noktasına geldiği zaman babasını kıramaz ve ilişkisini düzeltmek için 40 günlük bir mücadelenin içine girer. Bu süre çiftimize, eğer istenirse tüm sorunların çözülecek kadar basit şeyler olduğunu gösterir.

Pay It Forward

Tür: Dram

Vizyon tarihi: 2000

Yönetmen: Mimi Leder

Oyuncular: Kevin Spacey, Haley Joel Osment, Helen Hunt

IMDb: 7,2

Evet, dünya kötülüklerle dolu bir yer; peki, ne yapabiliriz? Çok basit; yalnızca üç insana iyilik yapın ve o insanların da üç farklı kişiye iyilik yapmalarını sağlayın. Onlar da üç kişiye, onlar da üç kişiye… Sorunlu bir aile hayatına sahip Trevor, yeni rehberlik öğretmeninin ona verdiği bir ödevi yaparak suya atılan bir taş gibi halka halka çevresine iyilik yayabileceğini fark eder.

Soul

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Vizyon tarihi: 2020

Yönetmen: Pete Docter, Kemp Powers

Oyuncular: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton

IMDb: 8,1

Disney Pixar yapımı bu animasyon filmde, Joe Gardner isimli bir ortaokul müzik öğretmeninin jazz piyanisti olma hayalini izliyoruz. İlk müzisyenlik deneyimi için New York sokaklarına çıkan Joe, kendini bir anda kanalizasyon tünellerinden birinde bulur. Buradan nasıl çıkacağını bulmaya çalışırken aslında şehrin sokaklarının altında bambaşka bir dünya olduğunu keşfeder.

Forrest Gump

Tür: Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 1994

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise

IMDb: 8,8

Onlarca farklı dalda, onlarca farklı ödüle layık görülen Forrest Gump, en önemli kült filmlerden bir tanesidir. Film boyunca, düşük zekaya sahip Forrest isimli bir çocuğun büyüme ve yetişkin olma sürecini izliyoruz. Kahramanımız ile beraber değişen dünya şartlarına da tanık olduğumuz filmde, hayatın bir kutu çikolata gibi içinden ne çıkacağı bilinmez bir yer olduğunu görüyoruz.

Dead Poets Society

Tür: Komedi, Dram

Vizyon tarihi: 1989

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

IMDb: 8,1

Yalnızca tek bir öğretmen bile bir okuldaki onlarca öğrencinin yüreğine dokunabilir ve onların hayatını değiştirebilir. Sıkı kurallara sahip Welton Akademisi’ne gelen yeni İngilizce öğretmeni John Keating, öğrencileri daha önce hiç duymadıkları yazarlar ve şairlerle tanıştırır. Ancak bu durum okul yönetiminin hiç de hoşuna gitmez. Film, Robin Williams’ın muhteşem performansıyla akıllara kazınmıştır.

The Pursuit of Happyness

Tür: Biyografi, Dram

Vizyon tarihi: 2006

Yönetmen: Gabriele Muccino

Oyuncular: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith

IMDb: 8,0

Bir baba, oğlu için neleri göze alabilir? The Pursuit of Happyness filminde bu sorunun cevabını izliyoruz. Zaten işsiz olan ve maddi sıkıntılarla boğuşan Chris Gardner, eşi tarafından da terk edilir ve tek oğulları Chris ile kalır. Evden de atılmaları ile beraber baba ve oğul, medeniyetin tam ortasında bir hayatta kalma mücadelesine atılmak zorunda kalırlar. Kazanan, onlar olacaktır.

The Blind Side

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Vizyon tarihi: 2009

Yönetmen: John Lee Hancock

Oyuncular: Quinton Aaron, Sandra Bullock, Tim McGraw

IMDb: 7,6

Fakir, tekinsiz bir mahallede yaşıyorsanız ve oldukça iri bir gençseniz suça bulaşmamanız için karşınıza güzel yürekli insanlar çıkmasından başka şansınız olmaz. Michael Oher'in gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı bu filmde; travmalarla dolu bir çocuk olan Michael, güzel yürekli bir kadın ve ailesinin yardımı ile girdiği kolej futbol takımında adım adım profesyonel sporcu olma yolunda ilerliyor.

Cinderella Man

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Vizyon tarihi: 2005

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Russell Crowe, Renée Zellweger, Craig Bierko

IMDb: 8,0

İrlanda asıllı Amerikalı boksör James Braddock'un gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Cinderella Man, 1930’lu yılların ekonomik buhran ile sarsılmış Amerika’sında geçiyor. Bir liman işçisi olarak çalışan James, ailesine bakmak için tutkuyla bağlı olduğu boks sporunu bırakmak zorunda kalır ama karşısına bir şans çıkar. Bu şansı değerlendirmek için saatler boyunca boks şampiyonu ile unvan maçında dövüşmelidir.

The Theory of Everything

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2014

Yönetmen: James Marsh

Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior |

IMDb: 7,7

Yakın zaman önce kaybettiğimiz ünlü bilim insanı Stephen Hawking’in ilham veren gerçek hayat hikayesini izlediğimiz The Theory of Everything filminin yazarlarından biri de Hawking’in eşi Jane Hawking. ALS hastalığı nedeniyle erken yaşta pek çok zorlukla karşılaşan ve bu zorluklarla hayat boyunca mücadele etmek zorunda kalan ancak yılmayan Stephen Hawking’in hayatını tüm gerçekleriyle görüyoruz.

Rain Man

Tür: Dram

Vizyon tarihi: 1988

Yönetmen: Barry Levinson

Oyuncular: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino

IMDb: 8,0

Dustin Hoffman’ın muhteşem performansı ve hikayesi ile vizyona girdiği tarihten itibaren kült filmlerden biri olarak kabul edilen Rain Man filmi sayesinde tüm dünya otizm kavramı ile tanışmıştır. Dört dalda Oscar ödülüne layık görülen filmde, babalarının ölümü sonrası miras nedeniyle bir araya gelmek zorunda kalan birbirine zıt karakterli iki kardeşi izliyoruz. Aklı havada biri olan Charlie’nin otizmli abisi ile olan yolculuğu, seyirciyi yolculardan biri gibi hissettiriyor.

The Shawshank Redemption

Tür: Dram

Vizyon tarihi: 1994

Yönetmen: Frank Darabont

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

IMDb: 9,3

Usta yazar Stephen King’in romanından uyarlanan The Shawshank Redemption filminde, ömür boyu parmaklıkların ardında kalma cezasına çarptırılmış iki mahkumun hikayesini izliyoruz. Hikaye, Red ve Andy karakterlerine odaklanmış olsa da film boyunca özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu, insan ilişkilerinin kıymetini ve bazen güneşin batışının bile unutulmaz bir an olabileceğini görüyoruz.

Bazısı gerçek, bazısı kurgu olsa bile tüm hikayeleri hayatın içinden gelen en iyi filmleri listeledik. Farklı türlere ait tüm bu filmleri izledikten sonra camı açacak ve yaşadığınız dünyanın kıymetini derin bir nefes alarak yeniden anlayacaksınız.