Sevgililer Gününde Satın Alabileceğiniz 20 Teknolojik Ürün

Şubat ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde bir hediye alma telaşı başlıyor. Çünkü şubat ayının tam ortasında yıllardır kutlanan "Sevgililer Günü" bulunuyor ve insanlar, eşlerine ya da sevgililerine çeşitli hediyeler alıyorlar.
Sevgililer Günü için uygun hediye bulmak, o hediyeyi satın almaktan çoğu zaman daha zor oluyor. Pek çok kişi, yaratıcı bir fikir bulamadığından çiçek, kıyafet gibi klasik hediyeler yöneliyor. Bu içeriğimizde, iyi bir hediye arayanlar için 20 teknolojik ürünü listeliyoruz.
Tabletler
Lenovo Tab E10 10.1"
Eski Fiyat: 999 TL
Yeni Fiyat: 799 TL
- Ekran: 10.1 inç, HD çözünürlük, IPS
- İşlemci: Qualcomm APQ8009
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- İşletim Sistemi: Android 7.1 Oreo
En sevdiğinize bu kullanışlı tableti satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Samsung Galaxy Tab A SM-T510 10.1"
Eski Fiyat: 1.949 TL
Yeni Fiyat: 1.273 TL
- Ekran: 10.1 inç
- İşlemci: Exynos 7904A
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon sektöründeki popülaritesini tablet sektöründe de koruyor. Samsung tarafından üretilen tabletler, tüketicilerden genellikle tam puan alıyor. Eğer sizler de 14 Şubat nedeniyle sevdiğiniz kişiye tablet almayı düşünüyorsanız, Samsung'u tercih edebilirsiniz. Ürünü incelemek ve satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Apple iPad 6.Nesil 9.7"
Eski Fiyat: 2.499 TL
Yeni Fiyat: 2.199 TL
- Ekran: 9.7 inç
- İşlemci: A10X
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- İşletim Sistemi: iOS
Çıtayı biraz daha yükseltmek isteyenlerin tercihi olması muhtemel iPad, etkileyici bir Sevgililer Günü hediyesi olabilir. Eğer hemen bir iPad satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Kahve Makinesi
Philips Hd7461/20
Eski Fiyat: 329 TL
Yeni Fiyat: 254,75 TL
Son dönemlerde iyiden iyiye popüler hale gelen kahve makineleri, 14 Şubat için hem ihtiyaç giderecek hem de eşinizi ya da sevgilinizi sevindirecek bir hediye olabilir. Amazon Türkiye'de şu sıralar çok satan bir ürün olarak karşımıza çıkan Philips Hd7461/20 isimli ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Bluetooth Hoparlörler
Sony SRS-XB01B
Eski Fiyat: 389 TL
Yeni Fiyat: 153 TL
Japon teknoloji devi Sony'nin en popüler Bluetooth hoparlör modellerinden bir tanesi olan "SRS-XB01B" hem tasarımı hem de ses kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Eğer sizler de bu ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Jbl Jblgo2Blk
Eski Fiyat: 299 TL
Yeni Fiyat: 189 TL
Yüksek ses kalitesi konusunda kendisini ispatlamış teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan JBL, güzel bir hediye seçimi olabilir. 5 saate kadar kullanım imkanı sunan Jblgo2Blk, sahip olduğu IPX7 sertifikası ile de su geçirmiyor. Ürünü incelemek ve satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
LG PH1
Eski Fiyat: 169 TL
Yeni Fiyat: 149 TL
LED ışıklar, son dönemlerde pek çok teknolojik ürüne dahil edilmiş durumda. Bulunduğu ortama farklı bir ambiyans katmak isteyecek tüketicilerin tercihi olabilecek olan bu Bluetooth hoparlör, modunuza uygun farklı renklerde ışıklandırma sağlıyor. Sevdiğiniz kişiye hem ses kalitesiyle öne çıkan hem de LED aydınlatmasıyla dikkat çeken bu ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayarlar
I-Life Zed Air CX3
Eski Fiyat: 2.279 TL
Yeni Fiyat: 1.599 TL
- Ekran: 15.6 inç
- İşlemci: Intel Core i3 5005U
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5500
- Depolama Alanı: 1 TB
- İşletim Sistemi: Yok
Sevdiğiniz kişinin sadece günlük kullanım ihtiyacı için bir dizüstü bilgisayara ihtiyacı varsa, bu ürünü tercih edebilirsiniz. İnce tasarımı ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çeken I-Life Zed Air CX3; internette gezinmek ve Office uygulamalarını kullanmak için yeterli bir kapasiteye sahip. Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
ASUS X507MA (Outlet)
Eski Fiyat: 1.999 TL
Yeni Fiyat: 1.897 TL
- Ekran: 15.6 inç
- İşlemci: Intel Celeron N4000
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 600
- Depolama Alanı: 500 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10
Yine günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek bir ürün olan ASUS X507MA, Sevgililer Günü için mantıklı bir seçim olabilir. Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Kulaklıklar
SONY WH-CH510
Eski Fiyat: 349 TL
Yeni Fiyat: 272 TL
Sony, diğer sektörlerde olduğu gibi kablosuz kulaklık sektöründe de iyi bir iş çıkarıyor. Şirketin hem kablosuz kulak içi hem de kablosuz kulak üstü kulaklıkları, tüketicilerden tam not almayı başarıyor. Eğer sizler de 35 saate varan kullanım imkanı sunan bu kablosuz kulaklığı satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
JBL Tune 500BT
Eski Fiyat: 549 TL
Yeni Fiyat: 346 TL
JBL tarafından piyasaya sürülmüş olan Tune 500BT modeli, bugün pek çok teknoloji üreticisi tarafından üretilen kablosuz kulaklıklara benzerlik gösteriyor. 16 saat kullanım imkanı ve JBL'nin ses kalitesiyle ön plana çıkan bu ürün, sevgilinizi mutlu edecek bir ürün olabilir. Eğer ürünü incelemek ve satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Xiaomi TWSEJ01JY Airdots Pro
Eski Fiyat: 445 TL
Yeni Fiyat: 279 TL
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin popüler kablosuz kulaklıklarından bir tanesi olan Airdots Pro, bugün pek çok teknoloji tutkunun severek kullandığı bir ürün. Eğer sizler de 10 saat kullanım imkanı ve gürültü engelleme özelliği sunan bu kablosuz kulaklığı sevdiğiniz insana almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Xiaomi Haylou GT2
Eski Fiyat: 299 TL
Yeni Fiyat: 170 TL
Xiaomi'nin başka bir popüler kablosuz kulaklık modeli olan Haylou GT2 de sevdikleriniz için etkileyici bir ürün olabilir. 3.5 saat dinleme süresi sunan ve Bluetooth 5.0 sıfır desteğiyle birlikte gelen Haylou GT2'yi satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Anker SoundCore Liberty Neo
Fiyat: 399 TL
Kaliteli ses denilince akıllara gelen ilk şirketlerden bir tanesi olan Anker tarafından üretilen SoundCore Liberty Neo, şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bluetooth 5 desteğine sahip olan bu ürün, sunduğu uzun süreli kullanım imkanıyla da tüketicileri kendisine bağlıyor. Ürünü hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
i12 TWS
Eski Fiyat: 152 TL
Yeni Fiyat: 53 TL
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sunduğu AirPods'lara birebir benzeyen i12 TWS, piyasadaki en iyi replika ürünlerden bir tanesi. Bu tarz replika ürünlerin kullanımı zaman zaman bazı sorunlara yol açabiliyor ancak uygun fiyatıyla en azından denemek isteyen bir sevdiğiniz varsa, ürünü buradaki bağlantı aracılığıyla satın alabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro
Fiyat: 1.899 TL
- Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)
- Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm
- Ağırlık: 184g
- Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)
- Ön Kamera: 16MP
- Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712
- Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C
Realme'nin Türkiye pazarında yeni satışa sunduğu 5 Pro modelini satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Samsung Galaxy A51
Eski Fiyat: 3.049 TL
Yeni Fiyat: 2.589 TL
- Ekran: 6.51 inç
- İşlemci: Exynos 9611
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4.000 mAh (15 watt hızlı şarj destekli)
- İşletim Sistemi: Android 10
Eğer Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz kişiye, Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu yeni telefonu Galaxy A51'i satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Reeder P13 Blue
Eski Fiyat: 999 TL
Yeni Fiyat: 705 TL
- Ekran: 6.1 inç LCD, IPS (1280 x 600p), Yüzde 85 ekran/kasa oranı
- Boyut: 156.8 x 74 x 9.8 mm
- Ağırlık: 171g
- Batarya: 4.080 mAh
- Ön Kamera: 5MP
- Arka Kamera: 13MP + 8MP - 720p(HD) video kaydı
- RAM: 3GB
- Depolama: 16GB (microSD kart ile 128GB'a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: 2,0 GHz Quad Core
- Bağlantı: Çift Sim Girişi, Bluetooth 5.0, 4.5G
Yerli bir teknoloji üreticisi olan Reeder tarafından piyasaya sürülen P13 Blue, günlük kullanım için ideal bir akıllı telefon modeli. Yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu akıllı telefonu hemen satın almak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Apple iPhone 11 Pro
Eski Fiyat: 11.706 TL
Yeni Fiyat: 11.538 TL
- Ekran: 5,8 inç OLED, 2436 x 1125 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: A13 Bionic
- RAM: 4 GB RAM
- Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 12 MP, f/1.8 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör
- Ön kamera: 12 MP TrueDepth
- Batarya: 3.190 mAh - iPhone Xs'ten 4 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)
- Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4G LTE
- iPhone 11 Pro renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)
Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni modeli iPhone 11 Pro, piyasanın hem en pahalı hem de en etkileyici akıllı telefonlarından bir tanesi. Eğer sizler de sevgilinize ya da eşinize pahalı ve hiç unutamayacağı bir hediye almak isterseniz, iPhone 11 Pro fazlasıyla doğru bir tercih olabilir. Eğer iPhone 11 Pro'yu hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Samsung Galaxy M10
Eski Fiyat: 999 TL
Yeni Fiyat: 969 TL
- 6,22 inç (1520×720 piksel) HD+ TFT ekran
- Samsung Exynos 7870 işlemci, Mali-G71 GPU
- 2GB/3GB RAM, 16GB/32GB depolama
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyaframlı çift arka kamera
- 5 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- 3430mAh batarya
- Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un fiyat performans ürünlerinden bir tanesi olan Galaxy M10, telefonla çok işi olmayan sevdiğiniz kişi için uygun bir tercih olabilir. Eğer bu telefonu hemen almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.