Sevgililer Gününde Satın Alabileceğiniz 20 Teknolojik Ürün

14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte çoğu kişi, Sevgililer Günü için hediye arayışına girdi. Bizler de çiçek ya da kıyafet gibi ürünlerin fazlasıyla klasik olduğunun düşünen takipçilerimiz için Sevgililer Günü'nde satın alınabilecek teknolojik ürünleri derledik.

Şubat ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde bir hediye alma telaşı başlıyor. Çünkü şubat ayının tam ortasında yıllardır kutlanan "Sevgililer Günü" bulunuyor ve insanlar, eşlerine ya da sevgililerine çeşitli hediyeler alıyorlar.

Sevgililer Günü için uygun hediye bulmak, o hediyeyi satın almaktan çoğu zaman daha zor oluyor. Pek çok kişi, yaratıcı bir fikir bulamadığından çiçek, kıyafet gibi klasik hediyeler yöneliyor. Bu içeriğimizde, iyi bir hediye arayanlar için 20 teknolojik ürünü listeliyoruz.

Tabletler

Lenovo Tab E10 10.1"

Eski Fiyat: 999 TL

Yeni Fiyat: 799 TL

Ekran: 10.1 inç, HD çözünürlük, IPS

İşlemci: Qualcomm APQ8009

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

İşletim Sistemi: Android 7.1 Oreo

En sevdiğinize bu kullanışlı tableti satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 10.1"

Eski Fiyat: 1.949 TL

Yeni Fiyat: 1.273 TL

Ekran: 10.1 inç

İşlemci: Exynos 7904A

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon sektöründeki popülaritesini tablet sektöründe de koruyor. Samsung tarafından üretilen tabletler, tüketicilerden genellikle tam puan alıyor. Eğer sizler de 14 Şubat nedeniyle sevdiğiniz kişiye tablet almayı düşünüyorsanız, Samsung'u tercih edebilirsiniz. Ürünü incelemek ve satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Apple iPad 6.Nesil 9.7"

Eski Fiyat: 2.499 TL

Yeni Fiyat: 2.199 TL

Ekran: 9.7 inç

İşlemci: A10X

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

İşletim Sistemi: iOS

Çıtayı biraz daha yükseltmek isteyenlerin tercihi olması muhtemel iPad, etkileyici bir Sevgililer Günü hediyesi olabilir. Eğer hemen bir iPad satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kahve Makinesi

Philips Hd7461/20

Eski Fiyat: 329 TL

Yeni Fiyat: 254,75 TL

Son dönemlerde iyiden iyiye popüler hale gelen kahve makineleri, 14 Şubat için hem ihtiyaç giderecek hem de eşinizi ya da sevgilinizi sevindirecek bir hediye olabilir. Amazon Türkiye'de şu sıralar çok satan bir ürün olarak karşımıza çıkan Philips Hd7461/20 isimli ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bluetooth Hoparlörler

Sony SRS-XB01B

Eski Fiyat: 389 TL

Yeni Fiyat: 153 TL

Japon teknoloji devi Sony'nin en popüler Bluetooth hoparlör modellerinden bir tanesi olan "SRS-XB01B" hem tasarımı hem de ses kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Eğer sizler de bu ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Jbl Jblgo2Blk

Eski Fiyat: 299 TL

Yeni Fiyat: 189 TL

Yüksek ses kalitesi konusunda kendisini ispatlamış teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan JBL, güzel bir hediye seçimi olabilir. 5 saate kadar kullanım imkanı sunan Jblgo2Blk, sahip olduğu IPX7 sertifikası ile de su geçirmiyor. Ürünü incelemek ve satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

LG PH1

Eski Fiyat: 169 TL

Yeni Fiyat: 149 TL

LED ışıklar, son dönemlerde pek çok teknolojik ürüne dahil edilmiş durumda. Bulunduğu ortama farklı bir ambiyans katmak isteyecek tüketicilerin tercihi olabilecek olan bu Bluetooth hoparlör, modunuza uygun farklı renklerde ışıklandırma sağlıyor. Sevdiğiniz kişiye hem ses kalitesiyle öne çıkan hem de LED aydınlatmasıyla dikkat çeken bu ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayarlar

I-Life Zed Air CX3

Eski Fiyat: 2.279 TL

Yeni Fiyat: 1.599 TL

Ekran: 15.6 inç

İşlemci: Intel Core i3 5005U

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5500

Depolama Alanı: 1 TB

İşletim Sistemi: Yok

Sevdiğiniz kişinin sadece günlük kullanım ihtiyacı için bir dizüstü bilgisayara ihtiyacı varsa, bu ürünü tercih edebilirsiniz. İnce tasarımı ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çeken I-Life Zed Air CX3; internette gezinmek ve Office uygulamalarını kullanmak için yeterli bir kapasiteye sahip. Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ASUS X507MA (Outlet)

Eski Fiyat: 1.999 TL

Yeni Fiyat: 1.897 TL

Ekran: 15.6 inç

İşlemci: Intel Celeron N4000

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 600

Depolama Alanı: 500 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Yine günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek bir ürün olan ASUS X507MA, Sevgililer Günü için mantıklı bir seçim olabilir. Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kulaklıklar

SONY WH-CH510

Eski Fiyat: 349 TL

Yeni Fiyat: 272 TL

Sony, diğer sektörlerde olduğu gibi kablosuz kulaklık sektöründe de iyi bir iş çıkarıyor. Şirketin hem kablosuz kulak içi hem de kablosuz kulak üstü kulaklıkları, tüketicilerden tam not almayı başarıyor. Eğer sizler de 35 saate varan kullanım imkanı sunan bu kablosuz kulaklığı satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JBL Tune 500BT

Eski Fiyat: 549 TL

Yeni Fiyat: 346 TL

JBL tarafından piyasaya sürülmüş olan Tune 500BT modeli, bugün pek çok teknoloji üreticisi tarafından üretilen kablosuz kulaklıklara benzerlik gösteriyor. 16 saat kullanım imkanı ve JBL'nin ses kalitesiyle ön plana çıkan bu ürün, sevgilinizi mutlu edecek bir ürün olabilir. Eğer ürünü incelemek ve satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi TWSEJ01JY Airdots Pro

Eski Fiyat: 445 TL

Yeni Fiyat: 279 TL

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin popüler kablosuz kulaklıklarından bir tanesi olan Airdots Pro, bugün pek çok teknoloji tutkunun severek kullandığı bir ürün. Eğer sizler de 10 saat kullanım imkanı ve gürültü engelleme özelliği sunan bu kablosuz kulaklığı sevdiğiniz insana almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Haylou GT2

Eski Fiyat: 299 TL

Yeni Fiyat: 170 TL

Xiaomi'nin başka bir popüler kablosuz kulaklık modeli olan Haylou GT2 de sevdikleriniz için etkileyici bir ürün olabilir. 3.5 saat dinleme süresi sunan ve Bluetooth 5.0 sıfır desteğiyle birlikte gelen Haylou GT2'yi satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Anker SoundCore Liberty Neo

Fiyat: 399 TL

Kaliteli ses denilince akıllara gelen ilk şirketlerden bir tanesi olan Anker tarafından üretilen SoundCore Liberty Neo, şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bluetooth 5 desteğine sahip olan bu ürün, sunduğu uzun süreli kullanım imkanıyla da tüketicileri kendisine bağlıyor. Ürünü hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

i12 TWS

Eski Fiyat: 152 TL

Yeni Fiyat: 53 TL

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sunduğu AirPods'lara birebir benzeyen i12 TWS, piyasadaki en iyi replika ürünlerden bir tanesi. Bu tarz replika ürünlerin kullanımı zaman zaman bazı sorunlara yol açabiliyor ancak uygun fiyatıyla en azından denemek isteyen bir sevdiğiniz varsa, ürünü buradaki bağlantı aracılığıyla satın alabilirsiniz.

Akıllı Telefonlar

Realme 5 Pro

Fiyat: 1.899 TL

Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)

Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm

Ağırlık: 184g

Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 4GB

Depolama: 128GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712

Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C

Realme'nin Türkiye pazarında yeni satışa sunduğu 5 Pro modelini satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy A51

Eski Fiyat: 3.049 TL

Yeni Fiyat: 2.589 TL

Ekran: 6.51 inç

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 4 GB veya 6 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.000 mAh (15 watt hızlı şarj destekli)

İşletim Sistemi: Android 10

Eğer Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz kişiye, Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu yeni telefonu Galaxy A51'i satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Reeder P13 Blue

Eski Fiyat: 999 TL

Yeni Fiyat: 705 TL

Ekran: 6.1 inç LCD, IPS (1280 x 600p), Yüzde 85 ekran/kasa oranı

Boyut: 156.8 x 74 x 9.8 mm

Ağırlık: 171g

Batarya: 4.080 mAh

Ön Kamera: 5MP

Arka Kamera: 13MP + 8MP - 720p(HD) video kaydı

RAM: 3GB

Depolama: 16GB (microSD kart ile 128GB'a kadar genişletilebilir)

İşlemci: 2,0 GHz Quad Core

Bağlantı: Çift Sim Girişi, Bluetooth 5.0, 4.5G

Yerli bir teknoloji üreticisi olan Reeder tarafından piyasaya sürülen P13 Blue, günlük kullanım için ideal bir akıllı telefon modeli. Yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu akıllı telefonu hemen satın almak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Apple iPhone 11 Pro

Eski Fiyat: 11.706 TL

Yeni Fiyat: 11.538 TL

Ekran: 5,8 inç OLED, 2436 x 1125 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: A13 Bionic

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP, f/1.8 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör

Ön kamera: 12 MP TrueDepth

Batarya: 3.190 mAh - iPhone Xs'ten 4 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4G LTE

iPhone 11 Pro renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)

Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni modeli iPhone 11 Pro, piyasanın hem en pahalı hem de en etkileyici akıllı telefonlarından bir tanesi. Eğer sizler de sevgilinize ya da eşinize pahalı ve hiç unutamayacağı bir hediye almak isterseniz, iPhone 11 Pro fazlasıyla doğru bir tercih olabilir. Eğer iPhone 11 Pro'yu hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy M10

Eski Fiyat: 999 TL

Yeni Fiyat: 969 TL

6,22 inç (1520×720 piksel) HD+ TFT ekran

Samsung Exynos 7870 işlemci, Mali-G71 GPU

2GB/3GB RAM, 16GB/32GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyaframlı çift arka kamera

5 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

3430mAh batarya

Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un fiyat performans ürünlerinden bir tanesi olan Galaxy M10, telefonla çok işi olmayan sevdiğiniz kişi için uygun bir tercih olabilir. Eğer bu telefonu hemen almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.