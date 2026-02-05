Sevgililer Günü’nde Ne Alacağım Diye Düşünenlere: Birbirinden Farklı Hediye Önerileri

Sevgililer Günü yaklaşırken “Bu yıl ne alsam?” sorusu da akıllara gelmeye başladı. Biz de bu soruya yanıt bulmanıza yardımcı olmak için her bütçeye uygun, birbirinden farklı hediye seçeneklerini bir araya getirdik.

Hadi gelin sevgilinizi mutlu ederken aynı zamanda günlük hayatta da keyifle kullanabileceği Sevgililer Günü hediye önerilerine bir göz atalım!

*''Bu içerik 04.02.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'' *

"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

"Kahvesiz yapamıyorum." diyen bir sevgiliniz varsa: Nespresso İnissia D40 Kahve Makinesi

Lungo ve Espresso yapma avantajı sunan ve 9 dakika sonunda kendini otomatik kapatarak güvenliğinizi sağlayan bu kahve makinesi, güne kahvesiz başlayamayan sevgiliniz için ideal bir hediye seçeneği olabilir. Cihaz, şimdi 7.289,10 TL'ye satışta.

Hem şık hem fonksiyonel bir hediye arayanlara: Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Xiaomi Redmi Watch 5 Active, sağlık takibi, spor modları ve uzun pil ömrü sayesinde hem günlük kullanımda hem de aktif yaşamda etkili bir deneyim sağlıyor. Ürün, 1.486,00 TL fiyatı ile hediye önerilerimiz arasında yerini alıyor.

Teknolojik ürünlerin dışında, farklı bir hediye arayanlara: Art Puzzle Yıldızlı Gece

Sevgililer Günü’nde teknolojik hediyelerden farklı, eğlenceli ve anlamlı bir sürpriz arayanlar için puzzle önerebiliriz. Sevgilinizle birlikte yapabileceğiniz, yaparken de keyifli vakit geçirebileceğiniz bu önerimiz, Amazon'da 395,25 TL'ye satışta.

Aldığınız çiçeğin solmamasını ve kalıcı olmasını istiyorsanız: LEGO Gül

Solup giden çiçekler yerine uzun süre saklanabilecek ve tamamlandığında dekoratif bir parça olarak kullanılabilecek bu LEGO gül, Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez hediyelerinden. Bu seti satın almak isterseniz şimdi 649,90 TL.

Sevgilinizin içini ısıtacak bir hediye: Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak

Sevgilinizin her anını keyifli hâle getirecek bir hediye arıyorsanız size, Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Termos Bardak önerebiliriz.

İşe giderken ya da dışarı çıkarken kısacası günün büyük bir bölümünde sevgilinizin yanından ayıramayacağı Stanley termos, sizlere farklı renk seçenekleri sunuyor. Sevgilinizin tarzına en uygun termosu seçebilirsiniz.

Tek ürünle baştan aşağı bakım sunan bir hediye: Philips 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 7’si 1 Arada Erkek Bakım Seti, saç, sakal ve vücut bakımını tek bir üründe toplayarak günlük rutini oldukça kolaylaştırıyor. Farklı başlıkları sayesinde evde hızlı bakım imkânı sunan bu set, 1.366,62 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Oyun keyfini ikiye katlayacak bir hediyeyle devam ediyoruz: Logitech F310 Kablolu Gamepad

965,98 TL'ye satışta olan Logitech F310 kablolu gamepad, ergonomik tasarımı ve geniş oyun uyumluluğuyla bilgisayar başında vakit geçirmeyi sevenler için güzel bir hediye olabilir.

Gamer sevgilisi olanlar buraya: Sony PlayStation 5 Slim Digital

Sony PlayStation 5 Slim Digital, kompakt tasarımı ve yüksek performansıyla yeni nesil oyun deneyimini evinize taşıyor. Cihaz, hızlı yükleme süreleri ve geliştirilmiş grafik işlemcisiyle oyun oynamayı sevenlerin uzun süre keyifle kullanabileceği bir hediye.

Anılarını anında ölümsüzleştirmek isteyen çiftler için: Instax Wide 400 Fotoğraf Makinesi

Instax Wide 400 fotoğraf makinesi, geniş açılı lens tasarımı sayesinde birlikte geçirilen anları anında somut bir hatıraya dönüştürüyor. Kullanıcı dostu arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlayan bu makine, 8.699,00 TL'ye satışta.

Her yere kolayca eşlik edecek bir hediye: JBL Go Essential Bluetooth Hoparlör

JBL Go Essential Bluetooth hoparlör, kompakt yapısına rağmen güçlü sesiyle ön plana çıkıyor. Evde ya da dışarıda rahatlıkla kullanılabilen ve IPX7 su geçirmez tasarıma sahip bu ürünü müzik tutkunu bir sevgiliniz varsa tercih edebilirsiniz.

Sırada fiyat performans olmasıyla dikkat çeken bir ürün var: Logitech G102 LightSync Mouse

8.000 DPI yüksek hassasiyet, 6 adet programlanabilir tuş ve LightSync RGB aydınlatma ile oyuncuların tercihi olan Logitech mouse, uygun fiyatlı bir hediye seçeneği diyebiliriz. Mouse 769,00 TL fiyatıyla seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri.

Zamansız şıklık sağlayan: Casio Kol Saati

Sevgilinizin kolunda her an sizi hatırlatacak, uzun süre eşlik edecek kalıcı bir parça olsun istiyorsanız size Casio kol saatini önerebiliriz. Şık tasarımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bu saat, 1.699,00 TL fiyata sahip.

Kompakt boyutuyla sevgilinizin her an yanında: Huawei Freebuds Se 2

Son önerimiz sevgilinizin hem müzik dinleyebileceği hem de aramaları yanıtlarken sorun yaşamayacağı bir kulaklık.

Huawei Freebuds Se 2; 40 saat pil ömrü, kompakt boyutu ve Bluetooh 5.3 bağlantısı ile dikkat çekiyor. Kararlı ses aktarımı sağlayan bu kulaklık sayesinde her an sevgilinizin sesini duyabilirsiniz.

