Sevgilisine Sinirlenen Adam, Müzedeki Eserleri Parçaladı

Geçtiğimiz gece ABD'nin Dallas kentindeki müzeye camı kırarak gizlice giren bir adam, içeride bazıları oldukça nadir ve tek olan 5,1 milyon dolar değerindeki eserleri parçaladı. Adamın bunu yapmasının nedeniyse, kendi ağzıyla aktardığına göre sevgilisine kızmasıydı...

Zaman zaman müzelerde ya da sergilerde çeşitli nedenlerle eserlere zarar verildiğini görürken, bunun yakın bir örneği Mona Lisa tablosuna yapılan pastalı saldırı olmuştu. Fakat dünya henüz Mona Lisa saldırısını gündeminden yeni atmışken, bir başka saldırıyla daha karşılaştı. Bu saldırının amacıysa Mona Lisa saldırısı gibi bir mesaj vermek değil, basitçe sevgilisine sinirlenen bir adamın hıncıydı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre bir genç (maganda da diyebiliriz), geçtiğimiz gece Dallas Sanat Müzesi’ne kaçak bir şekilde girdi ve değeri 5 milyon dolardan fazla olan birçok esere kurtarılamaz derecede zarar verdi. 21 yaşındaki Brian Hernandez isimli bir gencin yaptığı saldırının nedeniyse ‘kız arkadaşına sinirlenmesi’ olarak açıklandı.

5 milyon 153 bin dolar değerindeki eserler yok edildi:

ABD polisinin paylaştığı bilgilere göre Hernandez, müzenin ön camını metal bir sandalyeyle kırdı ve müzeye giriş yaptı. Hernandez, bunun ardından heykeller ve vazolar gibi pek çok esere hasar verdi, bazılarınıysa tamamen parçaladı. Hernandez’in saldırısının bilançosuysa 5 milyon 153 bin dolar olarak açıklandı.

Hernandez’in saldırısının amacıysa onu suçüstü yakalayan görevliler sayesinde öğrenildi. Hareket sensörünün Hernandez’in içeri girmesiyle alarm verdiğini gören görevliler, Hernandez’i müze içinde buldu ve ne yaptığını sordu. Hernandez’in verdiği cevap ise “Sevgilime sinirlendim ve içeri girerek etraftakileri kırmaya başladım.” oldu.

Görevliler, sonrasında Hernandez’i bir banka oturttu ve polisin gelmesini bekledi. İçeride inceleme yapan polis ve görevliler, yok edilen eserler arasında oldukça nadir ve türünün tek örneği olan antik eserlerin de olduğunu tespit etti. Eserlerin yanı sıra bir bilgisayar, bir telefon, bir bank ve bir tabela da Hernandez’in gazabına uğradı.

Söz konusu saldırıda zarar gören eserlerin son halinin fotoğrafı henüz yayınlanmazken, Hernandez polis tarafından 300 bin dolardan fazla paraya mâl olan suç işlemekten 100 bin dolarlık kefaletle hapishaneye sevk edildi. Hernandez, sorgusunda eserlere zarar verdiğini de itiraf etti.