Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nde tarihe geçecek bir olayın öznesi oldu. Yaşlı kadın kılığına giren bir aktivist, tabloya pasta fırlattı. Neyse ki tablo herhangi bir zarar görmedi.

Leonardo da Vinci’nin ölümsüz eseri Mona Lisa tablosu, fazlasıyla ilginç bir saldırının kurbanı oldu. Tablonun sergilendiği Fransa’daki Mouvre Müzesi’nde bir adam, tekerlekli sandalyede yaşlı kadın kılığına girerek Mona Lisa tablosunun sergilendiği yere gitti. Kimliği bilinmeyen adam, daha sonrasında ayağa kalkarak tabloya elindeki pastayı fırlattı.

Fransız adam, bu saldırısının ardından güvenlik görevlilerince müzeden dışarıya atılırken “Dünyayı düşünün. Dünyayı düşünün, Dünyayı yok eden insanlar var. Bunu düşünün. Bütün sanatçılar Dünya'yı düşünsün. Bunu bu yüzden yaptım. Gezegeni düşünün.” şeklinde sözler sarf etti. Sanatçının hesaba katmamış olabileceği bir şeyse tablonun bütünlüğünün korunmasını sağladı.

Saldırıdan sonra kameraya yansıyanlar:

Neyse ki tabloyu koruyan bir cam vardı:

Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosu, doğrudan tüm çıplaklığıyla müzede asılı durmuyor. Tablo, kurşun geçirmez bir camın ardında sergileniyor. Dolayısı ile aktivist tabloya değil, tablonun sergilendiği cama saldırıda bulunmuş oldu. Bu önlemin alınmasıysa elbette geçmişteki saldırılara dayanıyordu.

Mona Lisa tablosu, tarihte birkaç kez daha saldırıya uğramıştı. Bu saldırılar arasında taş ve hatta kahve fincanı fırlatma gibi saldırılar da yer alıyordu. Hatta bir saldırıda bir kişi, eserin üzerine sülfürik asit dökmüş, eserin alt yarısının ciddi zarar görmesine neden olmuştu. Bu saldırıların ardından da eserin zarardan korunması için kurşun geçirmez cam kullanılmaya başlamıştı.