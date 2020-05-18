Bilim Kurulu Üyesi: Sıcaklık, COVID-19 Bulaşını Azaltıyor

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, son yaptığı açıklamada, koronavirüsün 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bulaşı hızının yavaşladığını söyledi. Bu yavaşlamanın 1 derecelik yükselmede yüzde 3.1 oranında olduğunu belirtti.

Koronavirüs pandemisinin ilk döneminden beri sıcak havalarda virüsün azalıp azalmayacağı konuları sıklıkla tartışıldı. Bu virüsün çok yüksek sıcaklıklara kadar dayanabildiğini söyleyen bilim insanları, sıcaklık olmasa da güneşin sağladığı ultraviyole ışınların virüsü öldürmekte etkili olduğunu açıklamıştı.

1 derecede yüzde 3.1 düşüş

Son günlerde ülkemize Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, sıcaklıkların COVID-19’un yayılım hızına etkisinin yeniden konuşulmasına neden oldu. Pek çok kişinin kafasını kurcalayan bu soruya Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara cevap verdi. Harvard ve MIT’de yapılan bir araştırmadan bahseden Kara, araştırma için, “25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme, bulaşta yüzde 3,1 azalma sağlıyor” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni Prof. Dr. Ateş Kara, yapılan araştırmalar sonucunda virüsün koronavirüsün bulaşma oranını düşürdüğünün kanıtlandığını, bu düşüşün 1 derece başına yüzde 3,1 oranında olduğunu belirtti. Bu açıklamalar bize gösteriyor ki COVID-19 pandemisi önlemler devam edilirse yaz aylarında büyük oranda önlenebilecek.

Türkiye’de son durum ne?

Koronavirüs pandemisi ülkemizde son haftalarda sürekli düşüş eğilimi gösteriyor. Vaka sayılarının giderek düştüğü ülkemizde iyileşen sayıları da artmaya devam ediyor. Ayrıca yoğun bakım ve entübe hasta oranında da ciddi bir düşüş var. Bu durum vefat sayısının her geçen gün biraz daha azalmasını sağlıyor.

Türkiye’de bugüne kadar 149.435 kişide koronavirüse rastlandı. Bu kişilerden 4.140’ı hayatını kaybederken 109.962’si ise kurtarıldı. Bu tabloya göre ülkemizde vücudunda COVID-19 olan 35.333 kişi bulunuyor.