“Koronavirüsü Yüzde 100 Engelleyen Bir Antikor Keşfettik”

ABD merkezli biyoeczacılık şirketi Sorrento Therapeutics, koronavirüsün vücuda girmesini engelleyen, vücuda girdiyse de 4 gün içerisinde atılmasını sağlayan bir antikor keşfettiklerini duyurdu. Şirketin bu açıklaması şu an resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı.

2020’den beri yaşadığımız pandemi süresinde, COVID-19’a karşı işe yaradığı iddia edilen pek çok ilacın ismini duyduk. Fox News’te yer alan bir habere göre ise ABD’lik bir biyoeczacılık firması, COVID-19’u vücuda almayan, alındıysa da 4 gün içerisinde vücuttan atan bir antikor keşfettiklerini söyledi.

“Sorrento Therapeutics” isimli firmanın iddialarına göre bu antikor, COVID-19 virüsünü yüzde yüz oranında gelleyebiliyor. Aşı piyasaya çıkmadan aylar önce kullanımına başlanabilecek bu antikorun vücudu koronavirüse karşı koruduğu da iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan şirketin CEO’su Dr. Henry Ji, “Tedavinin olduğunu ve yüzde yüz çözüm sunduğunu vurgulamak istiyoruz. Vücudunuzda virüsü nötrleyen bir antikor varsa mesafeye ihtiyacınız yoktur. Hayatı korkmadan normale döndürebilirsiniz” şeklinde açıklama yaptı.

Virüsün vücuda girişini engelleyebiliyor

Son 10 yıldır topladıkları milyarlarca antikoru koronavirüse karşı test ettiklerini söyleyen Dr. Ji, aralarında uygun olan yüzlerce antikorun COVID-19’a karşı direnç göstermesinin yanında vücuda girişi de engelleyebildiğini keşfettiklerini belirtti. Araştırdıkları antikorlar arasında özellikle birinin virüsün sağlıklı hücrelere bulaşmasını yüzde yüz oranda engellediğini söyleyen doktor, virüsün vücuda girişinin engellendiği taktirde hayatta kalamayacağını söyledi.

STI-1499 ismini verdikleri bu antikor, Dr. Ji’nin açıklamalarına göre virüsün etrafını sarıyor ve vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Ayrıca antikorun herhangi bir yan etkisinin bulunmadığına dikkat çeken Ji, “Bu en iyi çözümdür. Aşı yapmanın amacı nötralize edici bir antikoru yaymaktır. Haliyle sizde böyle bir antikor bulunuyorsa aşı ile dağıtılana ihtiyacınız olmayacaktır” dedi.

3 farklı antikor uygulanacak

Covi-Shield ismiyle üretilecek kokteyl, içerisinde 3 farklı antikor bulunduracak. İlk başta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayından geçmesi gereken antikor ilacının, ilk başta COVID-19 hastalarına, sonrasında ise işlerine gidip gelen insanlara uygulanacağı düşünülüyor.

Yüzde yüz çözüm şüphe uyandırıcı

Sorrento Therapeutics firması, yüzde yüz çalıştığını iddia ettikleri antikorla ilgili çok kesin konuşuyor olsalar da pek çok uzman, bu kadar kısa sürede “yüzde yüzlük” bir çözümden bahsetmenin şüphe uyandırıcı olduğunu söylüyor. Sanırım, bu antikorun işe yarayıp yaramayacağını yakın bir zamanda göreceğiz.