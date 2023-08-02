otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, sektöre ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karakaş'a göre ÖTV matrahları, en alt barem yüzde 100 olacak şekilde artırılabilir. Ancak rakamlar, buna gerek kalmayabileceğini ortaya koyuyor.

Ülkemizde sıfır otomobillerin yatırım aracı haline gelmesi, sektördeki tüm dengeleri bozdu. Araç fiyatları durmadan artarken, insanlar buna rağmen araç bulamaz hale geldiler. İkinci elde ise sıfırından pahalı dönemi yaşanıyor. Sektör kaynaklarından gelen açıklamalar ise sıfır otomobil satın almanın ÖTV matrah düzenlemesi ile neredeyse imkansız hale gelebileceğini gözler önüne seriyor.

İkinci el otomobil satış platformu olarak hizmet vermekte olan otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamalar, sektörde ÖTV matrah düzenlemesi beklentisinin oluştuğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu kez fiyatları düşürecek bir durum yok. Karakaş, ÖTV dilimlerinde çok ciddi yükselişler olacağını düşünüyor.

"ÖTV'de en alt dilim yüzde 100 olacak"

"İkinci el araç satışında son 3 aydır pazar beklentileri karşılamıyor. Diğer tarafta sıfır araç tarafında fiyatlardaki artışa rağmen coşku devam ediyor. Rekor satışların etkisiyle ÖTV’de artık en alt baremin yüzde 100 olacağı, her ÖTV diliminde 20’şer puanlık artış yapılacağı öngörüleri hâkim. Hali hazırda yüzde 80’lik dilimin altında yer alan bir model de kalmadı." şeklinde bir ifade kullanan Karakaş, elektrikli otomobiller içinse sektör paylaşlarının ortak bir beklentisinin olduğunu söylüyor. Karakaş'a göre paydaşlar, elektrikli otomobiller için teşvik istiyor.

Muhammed Ali Karakaş'a göre düşük segment otomobiller ile lüks otomobiller için belirlenecek ÖTV matrahlarında, daha adil bir yaklaşım sergilenebilir. Bu bağlamda; otomerkezi.net CEO'suna göre düşük segment otomobillerde düşük matrahlar uygulanmalı. Karakaş, bu tarz bir uygulamada tüketicinin rahatlayacağını söylüyor.

Satışlar rekor seviyedeyken ÖTV zammına gerek kalmayabilir!

Muhammed Ali Karakaş tarafından yapılan açıklamalar korkutucu olsa da sıfır arabalar için uygulanan ÖTV'de zamma gerek kalmayabilir. Çünkü bundan daha birkaç hafta önce yıl sonu ÖTV gelir hedefini yüzde 70 artıran hükümet, istatistiklere göre bu hedefe ulaşmaya çok yakın. Hal böyle olunca sıfır arabalarda ÖTV zammı yapmak, sadece piyasanın durmasına yol açacaktır. Neticede fiyatlar ciddi oranda artarken, kredi bulunabilirliği de son dönemlerde iyice düşmüş durumda...