Masaüstü oyunlar oynamayı seven bireyler için Sığınak Derneği kuruldu. Ankara'da bulunan dernek, çevrim içi ortamda düzenleyeceği etkinliklerle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı amaçlıyor.

Türkiye'de masaüstü oyun kültürünü benimsemiş tüketicileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ankara'da masaüstü rol yapma oyunları (TTRPG), kutu oyunları, figür boyama ve yaratıcı yazarlık gibi alanlara ilgi duyan bireyleri bir araya getirmeyi amaçlayan Sığınak Derneği kuruldu. Daha şimdiden büyük ilgi gören oluşum, daha şimdiden büyük ilgi görmüş durumda.

Sığınak Derneği, dünyanın en popüler masaüstü oyunlarından Dungeons & Dragons başta olmak üzere çeşitli kutu oyunlarını oynamayı, figür boyamayı sevenleri ve yaratıcı yazarlık etkinliklerini sevenleri bir araya getiriyor. Düzenlenen etkinliklerle özellikle de gençlerin uğrak noktası hâline gelen dernek, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor oluşu ile de dikkat çekiyor.

"İnsanların sığınağa ihtiyacı vardı"

Sığınak Derneği'nin kurulmasına büyük katkılar sağlayan ve başkan yardımcısı olarak görev yapan Can Yürekli, konuyla ilgili açıklamasında "Rol yapma oyunlarında bir ‘sığınak’, karakterlerin güvenli bölgesidir. Biz de gerçek dünyada böyle bir sığınağa ihtiyaç olduğunu fark ettik. Hem üretmek isteyen gençler hem oyunla sosyalleşmek isteyenler için açık, güvenli ve yaratıcı bir alan yaratmak istedik." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir yaş sınırı bulunmayan Sığınak Derneği, Ankara'daki oyunseverlerle fiziksel olarak bir araya gelmiş olsa da gerçek hedef çok daha yüksek. Ekip, dijital yayınlar ve turnuvalar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki oyunseverlere ulaşmayı hedefliyor. Eğer siz de Sığınak Derneği ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak derneğin resmî internet sitesine ulaşabilirsiniz.