Sığırcık Sürüsünün Kuş Şeklini Aldığı Anlar Fotoğraflandı

Sürü halindeyken yaptığı şekillerle gözleri büyüleyen sığırcık sürüsü, bu kez bir kuş şeklini aldı. Bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleşen bu olay, İrlandalı fotoğrafçı James Crombie tarafından yakalandı.

Küçücük boyutta olsalar da sığırcıklar, bir sürü halinde ilginç, korkutucu ve muhteşem görüntüler ortaya koyabiliyorlar. Geçtiğimiz gün de tam da bahsettiğimiz duyguları yaşatan bu eşsiz görüntülerden birisi bir fotoğrafçı tarafından an be an kaydedildi. Kaydedilen görüntünün bir karesiyse diğerlerinden çok daha ön plana çıkıyordu.

Normalde bir spor fotoğrafçısı olan İrlandalı fotoğrafçı James Crombie, birkaç aydır bir kareyi yakalamanın peşindeydi. Sığırcıkların sürü halindeyken şekiller yaptığını fark ettiğini söyleyen Crombie, kafasındaki resmi yakalayabilmek için aynı yere defalarca gittiğini belirtti. Crombie'nin sabrı ve azmi, en sonunda bu muhteşem görüntüyü ortaya çıkardı:

Sürünün tek bir kuş olduğu o an:

Bu fotoğrafın ortaya çıkmasındaysa Crombie'nin arkadaşı Colin Hogg büyük bir paya sahipti. Hogg, Crombie'ye bölgedeki sığırcık sürülerinden bahsetti ve burada fotoğraf çekebileceklerini söyledi. Sığırcıklar, her 4-5 günde bir gün batarken hareket ediyorlardı ve bu da fotoğrafın çekilebileceği en iyi andı.

Bu anlatımla fotoğraf, yakalanması kolay bir kare gibi algılansa da istenilen sonucu elde etmek için aynı bölgeye birkaç ay içinde 50'ye yakın ziyaret yapıldı. Fakat hiçbirinde istenilen kare çıkmadı. Kuşların bölgeden ayrılmalarına günler kalaysa bir mucize gerçekleşti ve Crombie, tam da aklındaki fotoğrafı kareyi başardı. Karenin yakalandığı anlar, Hogg tarafından da YouTube'a yüklendi:

Canon 1DX Mark III model fotoğraf kamerasıyla çekilen bu fotoğraf, o akşam yakalanan 400 ila 500 arasındaki kareden yalnızca biriydi. Yukarıdaki videoda da kareyi yakalamaya çalışan ekibin sığırcıkların hızlı hareketine rağmen bir kuş şeklini çıkardığı anı görebildiklerini, "That's a bird! (Bu bir kuş!)" sözlerinden anlayabiliyoruz. 1 saniyeden daha kısa bir süre içinde gerçekleşen bu olay, olabilecek en güzel şekilde hem videolu hem de fotoğraflı olarak belgelendi.