En Hafif Aynasız Fotoğraf Makinesi Sigma FP'ye Tasarım Ödülü

Sigma, dünyanın en küçük ve en hafif aynasız fotoğraf makinesi olan Sigma FP’yi geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Sigma FP, tasarımı ile bu ay “Good Design” ödülü kazandı.

Sigma, fotoğraf makinesi üreticilerinin geleneksel tasarımlarının dışına çıkmayı seviyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda oldukça küçük ve hafif bir aynasız fotoğraf makinesi piyasaya sunmuştu. Sigma FP, 112,6 x 69,9 x 45,3 mm ebatları ve pili dahil 422 g ağırlığı ile kendi kategorisinin en küçük ama güçlü üyelerinden oldu. Boyutlarının küçüklüğüne rağmen Sigma FP, hem profesyonel hem de yarı profesyonel fotoğrafçıların rahatça kullanabileceği özellikleri barındırıyor.

24.6 megapiksel çözünürlüklü, 35mm full Frame sensöre sahip Sigma FP, kullanıcılarına yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yanında yüksek çözünürlüklü videolar da sunuyor. Sigma FP’nin gövdesi sağlam ve hafif alüminyum yapıda. Fotoğraf makinesinin LCD ekranı ve kamera gövdesi arasına yerleştirilmiş ısı emici, yüksek sıcaklıklarda veya uzun süre kullanımda makinenin aşırı ısınmasını önlüyor. Sigma FP, aynı zamanda toza ve suya karşı da dayanıklı. Fotoğraf makinesinin bu koruması sayesinde yağmur ya da kum fırtınası gibi zorlu koşullarda çekim yapılabilir.

Sigma FP, videolardaki gürültüleri engelleyecek bir yapıyı ve fotoğraf çekimlerinde sarsıntı sonucu fotoğrafların kötü çıkmasını engelleyecek bir deklanşör yapısına sahip. Fotoğraf makinesi aynı zamanda, “teal and orange” özelliği sayesinde turuncu ve deniz mavisi renklerinde yüksek kontrast yaratır.

Sigma FP’nin tasarımı cihazı Sigma lenslerle sınırlamıyor. Sigma FP, çeşitli aksesuar ve lenslerle beraber çalışabiliyor. Makinenin bu tasarımı kullanım alanlarını daha da artıran bir yapıyı fotoğrafçılara sunmuş oluyor.

Sigma FP, bu küçük, hafif ama ergonomik tasarımı ile Good Design ödülünü kazandı. Good Design jürisi, Sigma FP’ye ödül verilmesini, “Bu tam kare aynasız fotoğraf makinesi, markayı diğerlerinden ayıran tamamen yeni konseptinden dolayı birçok fotoğrafçı ve yapımcıyı kendinden geçirecektir. Fotoğraf, video, manzara, drone, spor ya da sinema çekimi yapmak ve çeşitli fotoğrafçılık sistemlerinde kullanılan pek çok özelliği bu kameranın bileşenlerinde görüyoruz. Fotoğraf makinesinin küçük gövdesi, fotoğraf yakalama hissi uyandırıyor. Aşırı ısınmayı önleyen ısı emici gibi dikkatle tasarlanmış ayrıntılar bu ürünü daha çekici kılıyor” şeklinde açıkladı.

Good Design ödülü Japonya’nın Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından 1957 yılında verilmeye başlandı. 1957’den beri iyi tasarımlara verilen ödüller, iyi tasarımların öne çıkmasını sağlıyor.