Silikon Meme Devri Bitiyor: Vücut Doğal Meme Üretecek

Dünya çapındaki birkaç girişim, özellikle kanser nedeniyle memesini kaybeden kadınlara alternatif bir çözüm olacak bir yöntem geliştirdi. Silikonun yerini alması hedeflenen yeni yöntem, herhangi bir ciddi ameliyat da gerektirmiyor.

Günümüzde her yıl ortalama 2 milyon insana meme kanseri teşhisi konuyor. Bu kansere yönelik en genel tedavi yöntemiyse bir memenin alınması oluyor. Kadınlar, bu süreç sonrasında dilediklerinde alınan memeleri yerine silikon taktırabiliyorken, aslında bu yöntem de pek istekli şekilde tercih edilmiyor. Öyle ki verilere göre sadece Birleşik Krallık’ta dahi memesini aldıran kadınların yalnızca %30’luk kısmı silikonla memesini yeniden yaptırmaya başvuruyor.

Bunun en temel sebebi silikondan duyulan rahatsızlık olurken, memesini aldırmak zorunda olan ve yeniden meme sahibi olmak isteyen kadınlara çözüm olacak yeni bir yöntem ortaya çıkmaya başladı. Lattice Medical ve Healshape gibi girişimler, silikonu ortadan kaldıran yöntemlerini herkese açık şekilde göstermeye başladı.

Kaybedilen meme silikonsuz yeniden geri kazanılabilir:

Lattice Medical'ın implantı.

Söz konusu özel girişimler, silikona alternatif olarak üç boyutlu yazıcıyla basıllmış ve yeni meme dokusu oluşturabilen implantlar geliştirdi. Söz konusu implantlar, vücuda yerleştirildikten belirli bir süre sonra vücuda herhangi bir zarar vermeden kendi kendine yok oluyor ve bu süreçte bireyde yeni meme dokusu oluşuyor. İmplant sayesinde uzun süreli ameliyat gibi engeller de ortadan kaldırılıyor.

Yeni yöntemle yapılacak ilk insanlı çalışma, Lattice Medical tarafından 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek. İmplant, gönüllü bir bireye yerleştirilecek. İki yıl içinde de implantın klinik çalışmalarının başlaması planlanıyor. Bahsi geçen iki şirket de implant yöntemini kullanacak olsa da, bunu nasıl sağladıkları birbirinden ayrışıyor.

Healshape'in implantı.

Healshape girişimi, üç boyutlu yazıcıyla hidrojel kullanılarak basılmış yumuşak bir implant benimsiyor. Bu implant, daha sonrasında bireyin vücudundaki yağ ile kaplanıyor. İmplant, 6 ila 9 ay sonunda bireyin vücudunda yok oluyor. Lattice Medical ise biyolojik olarak yok olabilen biyopolimer kullanılarak basılmış kafes şeklinde bir implanta başvuruyor. Bu kafesin içine doku parçası konuyor ve doku, kafes içinde yağ dokusuyla büyüyor. İmplant, 18 ay sonunda vücuttan yok oluyor.