Wall Street Journal tarafindan yayınlanan bir dosya haber; batı dünyasında teknolojinin kalbi; olan Silikon Vadisi’ndeki uyuşturucu salgınının kökenine iniyor. Hatta bununla da kalmıyor, Elon Musk ve Google kurucularından Sergey birinin favori uyuşturucu maddelerini de gün yüzüne çıkarıyor.

Silikon Vadisi hakkında duyduğumuz tek şey başarı hikayeleri değil. Dünyanın en büyük şirketlerinin temellerinin atıldığı bu coğrafyadaki cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, şiddet ve dolandırıcılık vakaları başarı hikayelerinden çok daha fazla. Elbette bu skandalların tam ortasında, iyisiyle kötüsüyle herkesin dahil olduğu uyuşturucu belası var.

Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir habere göre Vadi’nin patronları ve yatırımcıları aradasında psikedelik madde kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. Hatta haberde en çok kullanılan maddelerin arasında ketamin, psilosibin ve LSD olduğu söyleniyor.

Uyuşturucu kullanımı, yoğun mesai saatleri sonrasında yapılan faaliyetlerden birisi olmanın ötesine geçmiş. Bazı yerlerde kurum kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda:

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Uyuşturucu kullanımının şirketlerin kılcal damarlarına kadar sızması, yöneticileri sürekli bağımlı bir iş gücü ile birlikte çalışmaya itiyor. Böyle bir işgücünün giderek kontrolsüzleşebileceği de belirtiliyor. Elbette tüm bunlar doğal, beklenilen sonuçlar. Ancak işin içinde sadece çalışanlar yok. Üst düzey yöneticiler, kurucular, patronlar ve hatta yatırım şirketleri de var.

Elon Musk ketamin, yani anestezide kullanılan uyuşturucu etkili maddeyi, Google kurucusu Sergey Brin ise halüsinatif etkisi yüksek sihirli mantarları…

Haberde yer verilen detaylar Musk ve Brin’in bu maddeleri severek kullandıklarını, hatta periyodik olarak tercih ettiklerini öne sürüyor. Diğer taraftan yatırım yaptığı şirketler arasında Meta (Facebook) ve SpaceX olan Founders Fund isimli kuruluşun düzenlediği partilerde de psikedelik maddelerin kullanıldığı açıklanıyor.

WSJ’ye konuşan BuildBetter.ai CEO’su Spencer Shulem, ‘Normal bir insan, normal bir şirket istemiyorlar’ diyor ve çalışma ortamlarında odaklanmayı artırmak için LSD’nin yaygın şekilde kullanıldığından söz ediyor.

Musk’tan konu hakkında açıklama geldi, kullandığı maddenin depresyonla mücadelede işe yaradığını savundu:

‘ABD’deki depresyon teşhisleri patlama yapıyor, ancak bazı insanlar için bu beyin kimyası ile ilgili bir sorun. Ancak insanları antidepresanlar ile zombileştirme durumu da oldukça yaygın. Arkadaşlarımda gördüğüm kadarıyla ara sıra ketamin kullanmak daha iyi bir seçenek.’

Musk’ın sözünü ettiği ketamin isimli uyuşturucu madde, anestezi başlatmak ve devamlılığını sağlamak için kullanılan tıbbi bir ilaç. Ancak kronik ağrı, yoğun bakım ortamı veya depresyon durumlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca veteriner hekimler tarafından kedilerde, köpeklerde, tavşanlarda veya farelerde anestezi amacıyla; atlarda anesteziye geçiş aşaması için kullanılıyor.

Anlaşılan o ki Musk, bu açıklaması ile söz konusu madde kullanımlarını oldukça doğal karşılayan bir tavra sahip. Diğer taraftan Google kurucusu Sergey Brin’in henüz bir açıklama yaptığı görülmedi.

2018 yılında gazeteci Emily Chang; Silikon Vadisi’ndeki sapkın partileri, terfi bekleyen kadın yöneticilerin nasıl bu partilere zorla götürüldüğünü -tanıkların ifadeleriyle birlikte- yazmış, Brotopia isimli kitabında uyuşturucunun sektördeki büyük taşları nasıl yerinden oynatabildiğini açıklamıştı.