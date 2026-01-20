Efsane MMORPG Silkroad Online'ın Mobil Versiyonu Silkroad Origin Mobile Türkiye’ye Geliyor!

MMORPG efsanelerinden Silkroad Online, Silkroad Origin Mobile ismi ile mobil versiyonuyla Türkiye'ye geliyor.

Türkiye’de mobil oyun pazarı her geçen yıl hızla büyürken, oyuncular arasında nostalji temelli MMORPG’lere duyulan ilgi de yeniden canlanıyor. Bu tür, yalnızca bir oyun deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda bir neslin hafızasında yer etmiş anıları ve duyguları yeniden uyandırıyor. Bu dalganın tam merkezinde ise 2000’li yıllara damgasını vuran Silkroad Online yer alıyor. Silkroad, yalnızca bir oyun değil; milyonlarca oyuncunun gençliğiyle, İpek Yolu’nda geçen uykusuz geceleriyle özdeşleşmiş bir kültürel simge olarak anılıyor.

Şimdi bu efsane, Silkroad Origin Mobile adıyla yeni bir yüzle geri dönmeye hazırlanıyor. İpek Yolu’nun resmi mobil uyarlaması olan oyun, Türkiye pazarında sahneye çıkıyor; 20 Ocak’ta Alfa Test sürecini başlatacak ve Şubat 2026’da resmi çıkışını gerçekleştirecek. Türkiye sürümü ise yalnızca dil açısından uyarlanmış bir versiyon olmanın ötesine geçiyor. Hikâyesinden topluluk yapısına, uzun vadeli canlı servis modelinden oyun içi deneyime kadar baştan tasarlanan bu sürüm, Türk oyuncular için özgün bir Silkroad dünyası yaratmayı ve onlarla uzun soluklu bir bağ kurmayı hedefliyor.

Wemade Max'in resmi lisansıyla Gihot Studio tarafından geliştirilen Silkroad Origin Mobile, GOSU ve yerel yayıncı GOJO Games arasındaki stratejik ortaklık sayesinde Türkiye pazarında önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Sadece klasik MMORPG deneyimini devralmakla kalmayan Silkroad Origin Mobile; ticaret ruhunu, keşif tutkusunu ve efsanevi İpek Yolu markasının temel değerleri olan Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlama misyonunu canlı bir şekilde yeniden canlandırıyor. Bu yapım, lansmanından bu yana geçen 1,5 yıl içinde dünya çapında 3 milyon indirme sayısına ulaştı.

Orijinal İpek Yolu, mobil platformda tamamen yeniden doğuyor

Silkroad Origin Mobile, Silkroad Online efsanesini yaratan ruhu korurken, mobil cihaz deneyimine tam uyumlu hale getirilmiş gerçek bir "eve dönüş" olarak geliştirildi. Oyuncular bir kez daha; kervanların sessizce çölleri geçtiği, Trader - Hunter - Thief üçlemesinin strateji ve heyecan dolu ticaret, koruma ve yağma döngüsünde iç içe geçtiği o tanıdık dünyaya adım atacaklar.

Serbest PvP, büyük ölçekli lonca savaşları ve klasik MMORPG'nin unutulmaz PvE aktiviteleri; kendine has meslek sistemi, efsanevi haritalar ve o derin topluluk odaklı oynanış ritmiyle neredeyse hiç bozulmadan geri dönüyor.

Bu temelin üzerine inşa edilen arayüz, kontroller ve performans; modern mobil oyun alışkanlıklarına göre optimize edilerek derinlikten ödün vermeden akıcı ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. Bu nedenle Silkroad Origin Mobile sadece basit bir uyarlama değil, eski dostların geçmişteki yolculuklarını yeni bir yöntemle tekrar yaşayabilecekleri bir efsanenin yeniden doğuşudur.

Türkiye’ye Özel bir İpek Yolu

Asya ve Avrupa'nın birleştiği, kervanların bir zamanlar çöllerden ve bozkırlardan geçerek mallarını, inançlarını ve efsanelerini taşıdığı topraklar olan Anadolu, şimdi Silkroad Origin Mobile Türkiye ile yeniden uyanıyor. Bu sadece yerelleştirilmiş bir versiyon değil; içeriğinden haritalarına ve oyunun ritmine kadar Türk oyuncu topluluğunun ruhunu, kültürünü ve gururunu yansıtan, Türkiye için özel olarak kurgulanmış bir dünyadır.

Türkiye versiyonunun hikayesi, Selçuklu ve Orta Doğu kültürünün tanıdık simgesi olan Nazar Anahtarı efsanesi etrafında şekilleniyor. Efsaneye göre Nazar Anahtarı yedi ışık parçasına bölünmüş ve Türkiye'nin yedi miras bölgesine dağılmıştır. Sadece cesur olan, kervanlarda birleşen ve zorlukları birlikte aşan gezginler bu mühürleri toplayıp İpek Yolu’nu yeniden uyandırabilirler. İki kıtayı birbirine bağlayan kapı İstanbul’dan, efsanevi baharat ticareti merkezi Gaziantep’e kadar; Silkroad Origin Mobile Türkiye'deki her bölge, Türk oyuncuların kültürel hafızasına sıkı sıkıya bağlı kendine has bir hikaye ve ruh taşıyor.

İçeriğin ötesinde, Türkiye versiyonu tamamen yerel topluluğa özel bir dünya olarak yönetilecek: Oyun içi zaman yerel saat dilimine göre senkronize edilecek, etkinlikler yerel pazar için özel olarak tasarlanacak, büyüme hızı ve ekonomi Türk oyuncuların alışkanlıklarına göre ayarlanacak. Ayrıca bölge kimliğini yansıtan kıyafet ve görsel sistemlerle her şey, Türk oyuncuların her adımda kendi kültürlerini görebilecekleri tanıdık bir alana dönüşecek.

Türkiye Yolculuğunun Merkezinde "Topluluk" Var

Yayıncı, en başından beri Silkroad Origin Mobile Türkiye geliştirme stratejisinin merkezine Türk oyuncu topluluğunu yerleştirdi. Geliştirme ve operasyon ekibinin topluluğu dinlemeye hazır olması, oyunculara kendi dünyalarını yaratmada doğrudan pay sahibi olma fırsatı sunuyor. Sınırlı Alfa Testi etkinliği, yeni İpek Yolu'na ayak basacak ilk 3333 "Öncü Gezgin"i ağırlayacak.

Online faaliyetlerin yanı sıra, Silkroad Origin Mobile Türkiye büyük oyun etkinliklerinde, offline buluşmalarda ve birçok şehirdeki tanıtım günlerinde yer alacak. Oyuncular burada tanışma, etkileşim kurma ve yirmi yılı aşkın süredir Silkroad efsanesini var eden "bağ kurma - ticaret - yoldaşlık" ruhunu yeniden yaşama şansı bulacaklar.

Bu yolculukta, Anadolu'nun yedi bölgesinden topluluk tarafından seçilen ve güvenilen "Kervan Liderleri" (Öncüler) rehberlik görevini üstlenecek. Her Kervan Lideri; inancın, onurun ve dayanışmanın bir temsilcisi olacak. Onlar sadece kervanlara yol göstermekle kalmayacak, aynı zamanda topluluğu birbirine bağlayacak ve oyuncuların sesini geliştirici ekibe taşıyan birer köprü olacaklar.

Bir efsane uyanıyor. Kervanlar yola çıkmaya hazırlanıyor. Silkroad Origin Mobile Türkiye, yeni nesil gezginler için İpek Yolu’nun kapılarını açmak üzere. Topluluğa hemen katılın:

Web Sitesi - Facebook Sayfası