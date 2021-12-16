Otomobil Tutkunları Buyurun Teste: Hangi Otomobil Markasının Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bilebilir misin?

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Mercedes'in, Peugout'nun hangi ülkeye ait olduğunu herkes bilir; peki bu 25 sorunun tamamını bilecek kadar iyi bir otomobil tutkunu musun?

"Alman ya da Japon arabasından şaşmayacaksın abi ya!" deyip hangi arabanın hangi ülkeye ait olduğunu bilmeyen bir sürü kişi tanıyoruz. Peki sen onlardan biri misin? Hemen kendini test et!

Önemli not: Sonradan satın almaları değil, markanın ilk çıktığı ülkeyi dikkate almanız gerekiyor. Görsellerdeki plakaların, otomobilin ait olduğu ülkeye dair bir ipucu taşımadığını da belirtelim.

1. Kolay bir soruyla başlayalım: Hyundai hangi ülkeye ait bir otomobil markasıdır?

hyundai

  • Hong Kong
  • Güney Kore
  • Japonya
  • Singapur

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2. Kaliteli işçilik denince, akla hemen onun adı gelir: Audi

audi

  • ABD
  • İsviçre
  • Almanya
  • Kanada

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3. Benim babam Toyota gibi adam!

toyota

  • İtalya
  • Japonya
  • ABD
  • Fransa

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4. Leon, Ibiza gibi modelleriyle bilinen SEAT'ın ait olduğu ülke?

seat

  • İspanya
  • Belçika
  • Hollanda
  • Portekiz

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5. Tasarımıyla, motoruyla karizmatik bir marka: Alfa Romeo

alfa romeo

  • İngiltere
  • İspanya
  • İtalya
  • İsveç

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Bir diğer kolay soruyla devam edelim: Citroën

citroen

  • Belçika
  • Litvanya
  • Fransa
  • Danimarka

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Sağlamlığın kitabını yazmış markalardan biri: Saab

saab

  • Sırbistan
  • Polonya
  • İsveç
  • Danimarka

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Nereli olduğunu bilmeyenlerin almayı hak etmediği bir sanat eseri: Jaguar

jaguar

  • İtalya
  • İngiltere
  • ABD
  • Kanada

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Astra'dan, Corsa'dan yolu geçmemiş kimse yoktur: Opel

opel

  • İtalya
  • Hollanda
  • Almanya
  • ABD

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Hastası çoktur: Mazda

mazda

  • İspanya
  • Güney Kore
  • Japonya
  • Almanya

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Volvo hangi ülkenin tankıdır?

volvo

  • Kanada
  • İsveç
  • Norveç
  • Finlandiya

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Türkiye pazarında pek göremiyoruz kendilerini: Lada

lada

  • Brezilya
  • Arjantin
  • Rusya
  • Hindistan

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"Şıkoda" olarak okunur aslında ama biz "s" olarak varsayıyoruz: Škoda

skoda

  • Çekya
  • Norveç
  • Hırvatistan
  • Sırbistan

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Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz bu markayla doldu: Dacia

dacia

  • Arnavutluk
  • Romanya
  • Bulgaristan
  • Yunanistan

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Hadi işleri biraz zorlaştıralım: SsangYong

ssangyong

  • Güney Kore
  • Japonya
  • Çin
  • Tayvan

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Bunlar Land Rover ve Jaguar'ı bile satın aldı: Tata

tata

  • Katar
  • Meksika
  • Hindistan
  • Birleşik Arap Emirlikleri

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Amblemindeki takımyıldızın o dildeki ismidir "Subaru"

subaru

  • İtalya
  • Japonya
  • İsveç
  • Ukrayna

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Eskiden Türkiye'deki yarışma programlarında büyük ödül olarak verilirdi: Proton

proton

  • Avustralya
  • Malezya
  • Arjantin
  • Güney Afrika

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"Nasıl okunur?" tartışmasını bir kenara bırakıp ülkesine odaklanalım: Porsche

porsche

  • Fransa
  • İtalya
  • Almanya
  • ABD

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Posterini asmalık otomobil: Lamborghini

lamborghini

  • İtalya
  • Japonya
  • ABD
  • İspanya

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En sevilen tasarımlardan birine sahiptir: Mini

mini cooper

  • İtalya
  • ABD
  • İngiltere
  • Fransa

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Sıradaki sorular otomobilin hakkını verenler için: Hangisi bir Japon arabası değildir?

japonya

  • Isuzu
  • Toyota
  • Mazda
  • Nissan
  • Suzuki
  • Honda
  • Daewoo
  • Mitsubishi
  • Honda
  • Subaru
  • Daihatsu

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Hangisi bir Alman arabası değildir?

almanya

  • Mercedes
  • BMW
  • Opel
  • Porsche
  • Land Rover
  • Volkswagen
  • Audi

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Hangisi bir Amerikan arabası değildir?

abd

  • Ford
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Cadillac
  • Tesla
  • Jeep
  • GMC
  • Dodge
  • Hummer
  • Lincoln
  • Scania

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Hangisi bir İngiliz arabası değildir?

ingiltere

  • Jaguar
  • Pontiac
  • Lotus
  • Bentley
  • Aston Martin
  • Land Rover
  • Rolls-Royce
  • McLaren

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Hangisi bir İtalyan arabası değildir?

italya

  • Fiat
  • Maserati
  • Ferrari
  • Iveco
  • Bugatti
  • Alfa Romeo
  • Lancia
  • Abarth
  • Lamborghini
  • Ferrari

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25 sorudan kaçını bildiniz?
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