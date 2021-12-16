Mercedes'in, Peugout'nun hangi ülkeye ait olduğunu herkes bilir; peki bu 25 sorunun tamamını bilecek kadar iyi bir otomobil tutkunu musun?

"Alman ya da Japon arabasından şaşmayacaksın abi ya!" deyip hangi arabanın hangi ülkeye ait olduğunu bilmeyen bir sürü kişi tanıyoruz. Peki sen onlardan biri misin? Hemen kendini test et!

Önemli not: Sonradan satın almaları değil, markanın ilk çıktığı ülkeyi dikkate almanız gerekiyor. Görsellerdeki plakaların, otomobilin ait olduğu ülkeye dair bir ipucu taşımadığını da belirtelim.

1. Kolay bir soruyla başlayalım: Hyundai hangi ülkeye ait bir otomobil markasıdır?

Hong Kong

Güney Kore

Japonya

Singapur

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2. Kaliteli işçilik denince, akla hemen onun adı gelir: Audi

ABD

İsviçre

Almanya

Kanada

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3. Benim babam Toyota gibi adam!

İtalya

Japonya

ABD

Fransa

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4. Leon, Ibiza gibi modelleriyle bilinen SEAT'ın ait olduğu ülke?

İspanya

Belçika

Hollanda

Portekiz

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5. Tasarımıyla, motoruyla karizmatik bir marka: Alfa Romeo

İngiltere

İspanya

İtalya

İsveç

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Bir diğer kolay soruyla devam edelim: Citroën

Belçika

Litvanya

Fransa

Danimarka

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Sağlamlığın kitabını yazmış markalardan biri: Saab

Sırbistan

Polonya

İsveç

Danimarka

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Nereli olduğunu bilmeyenlerin almayı hak etmediği bir sanat eseri: Jaguar

İtalya

İngiltere

ABD

Kanada

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Astra'dan, Corsa'dan yolu geçmemiş kimse yoktur: Opel

İtalya

Hollanda

Almanya

ABD

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Hastası çoktur: Mazda

İspanya

Güney Kore

Japonya

Almanya

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Volvo hangi ülkenin tankıdır?

Kanada

İsveç

Norveç

Finlandiya

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Türkiye pazarında pek göremiyoruz kendilerini: Lada

Brezilya

Arjantin

Rusya

Hindistan

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"Şıkoda" olarak okunur aslında ama biz "s" olarak varsayıyoruz: Škoda

Çekya

Norveç

Hırvatistan

Sırbistan

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Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz bu markayla doldu: Dacia

Arnavutluk

Romanya

Bulgaristan

Yunanistan

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Hadi işleri biraz zorlaştıralım: SsangYong

Güney Kore

Japonya

Çin

Tayvan

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Bunlar Land Rover ve Jaguar'ı bile satın aldı: Tata

Katar

Meksika

Hindistan

Birleşik Arap Emirlikleri

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Amblemindeki takımyıldızın o dildeki ismidir "Subaru"

İtalya

Japonya

İsveç

Ukrayna

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Eskiden Türkiye'deki yarışma programlarında büyük ödül olarak verilirdi: Proton

Avustralya

Malezya

Arjantin

Güney Afrika

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"Nasıl okunur?" tartışmasını bir kenara bırakıp ülkesine odaklanalım: Porsche

Fransa

İtalya

Almanya

ABD

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Posterini asmalık otomobil: Lamborghini

İtalya

Japonya

ABD

İspanya

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En sevilen tasarımlardan birine sahiptir: Mini

İtalya

ABD

İngiltere

Fransa

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Sıradaki sorular otomobilin hakkını verenler için: Hangisi bir Japon arabası değildir?

Isuzu

Toyota

Mazda

Nissan

Suzuki

Honda

Daewoo

Mitsubishi

Honda

Subaru

Daihatsu

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Hangisi bir Alman arabası değildir?

Mercedes

BMW

Opel

Porsche

Land Rover

Volkswagen

Audi

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Hangisi bir Amerikan arabası değildir?

Ford

Chevrolet

Chrysler

Cadillac

Tesla

Jeep

GMC

Dodge

Hummer

Lincoln

Scania

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Hangisi bir İngiliz arabası değildir?

Jaguar

Pontiac

Lotus

Bentley

Aston Martin

Land Rover

Rolls-Royce

McLaren

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Hangisi bir İtalyan arabası değildir?

Fiat

Maserati

Ferrari

Iveco

Bugatti

Alfa Romeo

Lancia

Abarth

Lamborghini

Ferrari

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25 sorudan kaçını bildiniz?