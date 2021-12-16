"Alman ya da Japon arabasından şaşmayacaksın abi ya!" deyip hangi arabanın hangi ülkeye ait olduğunu bilmeyen bir sürü kişi tanıyoruz. Peki sen onlardan biri misin? Hemen kendini test et!
Önemli not: Sonradan satın almaları değil, markanın ilk çıktığı ülkeyi dikkate almanız gerekiyor. Görsellerdeki plakaların, otomobilin ait olduğu ülkeye dair bir ipucu taşımadığını da belirtelim.
1. Kolay bir soruyla başlayalım: Hyundai hangi ülkeye ait bir otomobil markasıdır?
- Hong Kong
- Güney Kore
- Japonya
- Singapur
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2. Kaliteli işçilik denince, akla hemen onun adı gelir: Audi
- ABD
- İsviçre
- Almanya
- Kanada
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3. Benim babam Toyota gibi adam!
- İtalya
- Japonya
- ABD
- Fransa
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4. Leon, Ibiza gibi modelleriyle bilinen SEAT'ın ait olduğu ülke?
- İspanya
- Belçika
- Hollanda
- Portekiz
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5. Tasarımıyla, motoruyla karizmatik bir marka: Alfa Romeo
- İngiltere
- İspanya
- İtalya
- İsveç
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Bir diğer kolay soruyla devam edelim: Citroën
- Belçika
- Litvanya
- Fransa
- Danimarka
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Sağlamlığın kitabını yazmış markalardan biri: Saab
- Sırbistan
- Polonya
- İsveç
- Danimarka
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Nereli olduğunu bilmeyenlerin almayı hak etmediği bir sanat eseri: Jaguar
- İtalya
- İngiltere
- ABD
- Kanada
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Astra'dan, Corsa'dan yolu geçmemiş kimse yoktur: Opel
- İtalya
- Hollanda
- Almanya
- ABD
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Hastası çoktur: Mazda
- İspanya
- Güney Kore
- Japonya
- Almanya
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Volvo hangi ülkenin tankıdır?
- Kanada
- İsveç
- Norveç
- Finlandiya
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Türkiye pazarında pek göremiyoruz kendilerini: Lada
- Brezilya
- Arjantin
- Rusya
- Hindistan
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"Şıkoda" olarak okunur aslında ama biz "s" olarak varsayıyoruz: Škoda
- Çekya
- Norveç
- Hırvatistan
- Sırbistan
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Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz bu markayla doldu: Dacia
- Arnavutluk
- Romanya
- Bulgaristan
- Yunanistan
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Hadi işleri biraz zorlaştıralım: SsangYong
- Güney Kore
- Japonya
- Çin
- Tayvan
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Bunlar Land Rover ve Jaguar'ı bile satın aldı: Tata
- Katar
- Meksika
- Hindistan
- Birleşik Arap Emirlikleri
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Amblemindeki takımyıldızın o dildeki ismidir "Subaru"
- İtalya
- Japonya
- İsveç
- Ukrayna
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Eskiden Türkiye'deki yarışma programlarında büyük ödül olarak verilirdi: Proton
- Avustralya
- Malezya
- Arjantin
- Güney Afrika
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"Nasıl okunur?" tartışmasını bir kenara bırakıp ülkesine odaklanalım: Porsche
- Fransa
- İtalya
- Almanya
- ABD
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Posterini asmalık otomobil: Lamborghini
- İtalya
- Japonya
- ABD
- İspanya
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En sevilen tasarımlardan birine sahiptir: Mini
- İtalya
- ABD
- İngiltere
- Fransa
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Sıradaki sorular otomobilin hakkını verenler için: Hangisi bir Japon arabası değildir?
- Isuzu
- Toyota
- Mazda
- Nissan
- Suzuki
- Honda
- Daewoo
- Mitsubishi
- Honda
- Subaru
- Daihatsu
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Hangisi bir Alman arabası değildir?
- Mercedes
- BMW
- Opel
- Porsche
- Land Rover
- Volkswagen
- Audi
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Hangisi bir Amerikan arabası değildir?
- Ford
- Chevrolet
- Chrysler
- Cadillac
- Tesla
- Jeep
- GMC
- Dodge
- Hummer
- Lincoln
- Scania
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Hangisi bir İngiliz arabası değildir?
- Jaguar
- Pontiac
- Lotus
- Bentley
- Aston Martin
- Land Rover
- Rolls-Royce
- McLaren
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Hangisi bir İtalyan arabası değildir?
- Fiat
- Maserati
- Ferrari
- Iveco
- Bugatti
- Alfa Romeo
- Lancia
- Abarth
- Lamborghini
- Ferrari
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25 sorudan kaçını bildiniz?