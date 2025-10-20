Tümü Webekno
SIM Kartınızın Güvenliği Ona Bağlı: PUK Kodu Nedir? Nasıl Öğrenilir? (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom)

Telefonlarımızda sıkça karşılaştığımız SIM kart güvenlik sistemi olan PUK kodu büyük önem taşıyor. Peki PUK kodu nedir? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom'da nasıl öğrenilir?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefonlarımız hayatımızın en önemli parçalarından biri hâline gelmiş durumda. Bu yüzden de telefonlar ve SIM kartlar için bazı güvenlik önemleri bulunuyor. PIN ve PUK kodu olarak adlandırılan sistemler de bunlardan biri. Peki sıkça karşılaştığımız PUK kodu nedir? Nasıl öğrenilir ve nereden değiştirilir?

Bu içeriğimizde telefon kullanıcıları için büyük önem arz eden PUK kodu hakkında bilmeniz gereken her şeye bakacağız. Olmazsa olmazlardan biri hâline gelen PUK kodu hakkındaki tüm sorularınızı yanıtlıyoruz.

PUK kodu nedir?

puk1

PUK kodu, PIN olarak da bildiğimiz SIM kart kilidini 3 kere yanlış girdiğinizde kullanılan bir koddur. Yani bir nevi sigorta işlevi görür. Telefon değil de SIM kart ile alakalı bir güvenlik sistemi olduğunu belirtelim. Telefonunuzu kapatıp açtığınızda karşınıza çıkar. PIN’ı doğru girerseniz PUK kodunuza ihtiyacınız kalmaz. PUK kodunu kullanmak için PIN kodunuzu yanlış girmeniz gerekir. Genellikle 8 haneli numaralardan oluşur.

PUK kodu kaç kere yanlış girilir?

puk2

Tabii ki PUK kodunu da girmek için bir sınır var. Ancak bu sınır PIN kodundan çok daha fazla. PUK kodunu doğru girmeniz için toplamda 10 hakkınız bulunuyor. Eğer 10 hakkı yanlış girerseniz SIM kartınız geçersiz hâle gelebilir ve yeni bir kart almanız gerekebilir.

Turkcell PUK kodu nasıl öğrenilir?

turkcell

  • Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Turkcell’in sitesine gidin.
  • Adım #2: SIM kart numaranız ile veya TC kimlik numaranız ile ilgili kısımlardan birini seçin ve gerekli bilgileri doldurun.
  • Adım #3: Güvenlik kodunu girerek PUK kodunuzu sorgulayın. Aynı zamanda müşteri hizmetlerini arayarak da öğrenmeniz mümkün.

Vodafone PUK kodu nasıl öğrenilir?

voda

  • Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Vodafone’un sitesine gidin.
  • Adım #2: SIM kart numaranız ile veya TC kimlik numaranız ile ilgili kısımlardan birini seçin ve gerekli bilgileri doldurun.
  • Adım #3: PUK kodunuzu sorgulayın. Aynı zamanda müşteri hizmetlerini arayarak da öğrenmeniz mümkün.

Türk Telekom PUK kodu nasıl öğrenilir?

türkteelkom

  • Adım #1: Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayın veya işlem merkezlerine başvurun.
  • Adım #2: Bilgilerinizi paylaşarak PUK kodunuzu öğrenin.

SIM kart ile birlikte de kullanıcıya iletilebilir

İlla müşteri hizmetlerine ulaşmanıza gerek yok. Operatörler, SIM kartlarının PUK kodlarını kartlarla birlikte müşterilere gönderebiliyor. Bu yüzden SIM kartınızın kılavuzu üzerinden de PUK kodunuza ulaşmanız mümkün.

PUK kodu nasıl değiştirilir?

Operatörler, PUK kodu değiştirme imkânını kullanıcılara sunmuyor. Yani PUK kodları sabittir ve değiştirilemez. Yalnızca 4 haneli PIN kodunuzu değiştirebilirsiniz.

Telefonlar ve SIM kartlar için büyük önem taşıyan PUK koduyla ilgili bilmeniz gereken her şeye göz attık. Bu içerikte anlattığımız yöntemler ile PUK kodunuza kolay bir şekilde ulaşmanız mümkün.

