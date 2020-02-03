Aksaray’da şimşeklerin oluşturduğu Türkiye haritası, şaşırtıcı görüntüler ortaya çıkardı. O anların fotoğrafını çekmeyi başaran Doktor Oğuz Yıldırım, çektiği şimşeklerin fotoğrafında net bir şekilde Türkiye haritasının belirdiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını söylüyor.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan Oğuz Yıldırım, yaklaşık altı ay önce evinin balkonundan çektiği şimşek fotoğrafı ile gündem oldu. Yıldırım’ın objektifinden yansıyan görüntülerde, şimşeklerin net bir şekilde Türkiye haritası oluşturduğu görülüyor.

Görenleri hayrete düşüren bu fotoğrafın arkasındaki hikayeyi paylaşan Yıldırım, "Yaklaşık 6 önce evimin balkonunda 4'üncü katta tripod ile yine akşamüstü yıldırım fotoğrafı çekiyordum. 60-70 kare fotoğraf çektim. Yıldırımlar o gün yatay şekilde bir hayli yoğundu. Çektiğim bir yıldırım fotoğrafında net bir şekilde Türkiye haritasının belirdiğini fark ettik. Bu görüntüyü hemen yakınlarımla paylaştım. Çok güzel tepkiler aldım” ifadelerini kullandı.

Aksaray'da şimşeklerin oluşturduğu Türkiye haritası

Fotoğrafı sosyal medyada gören arkadaşlarının başta inanmadığını ve gerçek olamaz dediklerini söyleyen Yıldırım, “Sonuçta tek kare, 15 saniyede çekilmiş bir fotoğraftı. Bu 15 saniye içinde oluşan bir yıldırımın fotoğrafıydı. Şu anda en sevdiğim fotoğrafım ve bu fotoğrafı ömrüm boyunca saklayacağım” dedi.

“4 yıldır Aksaray'da yaşıyorum ve amatör olarak da fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle yıldırım fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum” diyen Yıldırım, o gün iki saat boyunca 70 kare fotoğraf çektiğini ve bir fotoğraftaki şimşeklerin Türkiye haritasına birebir uyduğunu görünce çok şaşırdığını ifade etti.