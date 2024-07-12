Sınavlarda istediğiniz başarıyı elde etmek için çok sayıda faktör rol oynar. Peki bu faktörlerden bir tanesinin sınava girdiğiniz ortam olduğunu söylesek?

Evet evet, yanlış duymadınız. Elbette o sınava ne kadar çalıştığınız, gecesinde ne kadar uyuduğunuz başarıyı yakalamanızda oldukça önemlidir fakat sınava girdiğiniz ortamın da önemi oldukça fazla.

Peki sınav ortamına dair ne gibi ayrıntılar mevcut?

Okullarda ve yüksek öğrenimlerde öğrencilere genellikle küçük odalarda ve dershanelerde eğitim verilir.

Fakat sınav günü gelip çattığında dönem veya yıl sonunda aynı anda sınava girecek çok fazla öğrenci olması sebebiyle onlar, spor salonlarına benzer çok büyük odalara yerleştirilirler.

Bu durum, lojistik ve maliyet açısından mantıklı olabilir ancak son araştırmalara göre yüksek tavanlı odalar, öğrencilerin beyin aktivitelerinde olumsuz etkilere sahiptir. Çünkü mekân, konsantrasyonda önemli ölçüde etkilidir.

2011 ila 2019 yılları arasında iki farklı üniversiteden iki farklı araştırmacı, Avustralyalı bir üniversiteye ait 15.400 lisans öğrencisinin sınava girdiği odaların, tavan yüksekliklerine bakarak bir çalışma gerçekleştirdi.

Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı.

Ders notları, öğrencilerin yaşı, çalışılan konular ve öğrencilerin daha önce bu dersin sınavına girip girmediği gibi faktörler göz önüne alınarak, normal ve yüksek tavanlı mekânlarda sınava giren öğrencilerin performanslarında bariz bir fark olduğu görüldü.

Yüksek tavanlı geniş odalar ve bunun yanında öğrencilerin daha önce hiç bulunmadığı mekânlar, öğrencilerin başarısını olumsuz etkilemekteydi. Çünkü alışılmadık ortamlar, öğrencilerin dikkatini dağıtmakta ve bilişsel işlevlerini azaltmaktaydı.

Yine bir başka çalışmaya göre öğrencilerin aylarca ders işlediği mekânda girdikleri sınavlarda da ilk kez gördükleri mekânlara göre daha başarılı oldukları tespit edildi. Özetle sınava girilen ortam, sınav başarısında bir hayli önemlidir.

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