Almanya'da geçen sene teorik ehliyet sınavına girenlerin %49'unun kaldığını biliyor muydunuz? "O kadar da zor değildir ya, çerez niyetine yaparım." diyorsanız sizi şöyle aşağıya alalım!

Kabul edelim ki Türkiye'de teorik ehliyet sınavı soruları epey kolay, pek çoğumuz 1-2 gün çalışarak tam puana yakın bir not alabiliyoruz.

Ancak Almanların soruları sizi biraz terletebilir, yine de kendinizi zorlamak istiyorsanız başlayalım öyleyse!

Otobandan çıkmak istiyorsunuz. Bu durumda nasıl davranmalısınız?

A) Sol şeride geçerim.

B) Karşı yönden gelen araçlara dikkat ederim.

C) Yan şeritten yoluma devam ederim.

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Bu yolda trafik sıkışırsa nasıl davranmalısınız? Kendi şeridim içerisinde...

A) Mümkün mertebe sağdan devam ederim.

B) Mümkün mertebe soldan devam ederim.

C) Ortada sürmeye devam ederim.

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Motorlu aracınız biraz yağ kaybetmektedir. Sadece bir damla yağ bile hangi miktarda içme suyunun kirlenmesine yol açabilir?

A) 50 litreye kadar

B) 600 litreye kadar

C) 1 litreye kadar

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Araçlar, hangi sıra ile yollarına devam etmelidir?

A) Bisikletli adam, ben, sarı araç

B) Bisikletli adam, sarı araç, ben

C) Ben, bisikletli adam, sarı araç

D) Sarı araç, bisikletli adam, ben

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Motor yağını doldururken neye dikkat etmeniz gerekir?

A) Araç üreticisinin spesifikasyonlarına uygun motor yağı kullanırım.

B) Maksimum dolum seviyesini aşmam.

C) Motor yağını motor çalışırken doldururum.

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Hızınızı saatte 50 kilometreden 100 kilometreye çıkartıyorsunuz. Ana kurala göre fren mesafesinde nasıl bir değişiklik olur?

A) İkiye katlanarak 15 metreden 30 metreye çıkar

B) Dörde katlanarak 25 metreden 100 metreye çıkar

C) Yarıya inerek 50 metreden 25 metreye düşer

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Hangi davranış doğrudur?​

A) Bisikletlinin geçmesine izin vermeliyim.

B) Motosiklet sürücüsünün geçmesine izin vermeliyim.

C) Bisikletliden önce sapabilirim.

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Durakta durmuş vaziyetteki bir otobüsü geçmek istiyorsunuz. Neye dikkat etmelisiniz?

A) Yan tarafta yeterince mesafe bırakarak geçebilirim.

B) Dikkatle yanından geçebilirim.

C) Karşıdan gelen trafiğe dikkat etmeliyim.

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Karanlıkta kısa farlarla seyrediyorsunuz. Karşı yönden gelen araçlar, size ışıklı selektör işareti veriyorlar. Ne anlama gelebilir?

A) Aracınızın farları yanlış ayarlanmış ve diğer sürücülerin gözlerini kamaştırıyor olabilir.

B) Aracınızın ışık mesafe ayarı, aracın yüklenim durumuna uyarlanmamış olabilir.

C) Diğer sürücüler, sizden uzun farlarınızı yakmanızı istiyorlar.

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Hangi trafik işareti, geçiş önceliği sağlar?

A) 2 numaralı trafik işareti

B) 3 numaralı trafik işareti

C) 1 numaralı trafik işareti

Cevabı öğrenmek için tıkla!

Ee, kaçta kaç yapabildiniz?

Peki sizce sorular söylenildiği kadar zorlu mu? Hem sonuçlarınızı hem de yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağız.

İlginizi çekebilecek diğer testlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz: