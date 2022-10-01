Formula 1 sezonunun sonlarına yaklaşılırken, son şampiyon Max Verstappen'in bu hafta sonu şampiyonluğunu garantileme ihtimali bulunuyor. Bu önemli yarış öncesinde sıralama turları tamamlandı.

Formula 1'de 2022 sezonunun 17. yarışı olan Singapur GP için sıralama turları geride kaldı. Bir Monaco GP olmasa da oldukça dar bir pistte yapılan Singapur GP'de sıralama turları büyük önem taşıyabiliyor.

Bugüne kadar hiçbir pilotun üst üste iki defa ilk sıradan başlayamadığı Singapur GP'nin sıralama turları bu yıl da oldukça heyecanlı geçti. Yarış öncesinde yağan yağmurun da etkisiyle araçların yola tutunmakta zorlandıkları görüldü.

Yağmur yağdı böyle oldu

Sıralama turlarının ilk seansında Williams pilotları Latifi ve bu hafta piste dönen Albon son iki sırayı alırken, elenen diğer pilotlar ise Ocon, Ricciardo ve Bottas oldu. Bu seansta bütün pilotlar geçiş lastiklerini kullandı. Takvimdeki en uzun tura sahip yarış olan Singapur GP'de sıralama turları, tur sayısı az olduğu için daha sürprizlere açık oluyor.

İkinci seansın sürprizi ise takım arkadaşı ile aynı tempoyu tutturmakta zorlanan George Russell'ın elenmesi oldu. Saniyenin sadece binde 7'si ile 11. sırada kalan Russell, ikinci seansta elenen Vettel, Stroll, Mick Schumacher, Zhou dörtlüsüne katıldı. Aston Martin pilotları Vettel ve Stroll, son zaman turlarında yumuşak lastiklere geçmelerine rağmen lastikleri istedikleri gibi çalıştıramadıkları için elendiler.

Son seansta pistin kurumaya başlamasıyla birlikte, neredeyse her turda en hızlı tur zamanı başka bir pilota geçti. Seansın sonunda zaman turu atan Max Verstappen, aracında kontrol için yeterince benzin kalması için turu tamamlamadan pite alındı. Sıralama turlarında ilk sırayı Leclerc alırken, ilk çizgide onun yanında yer alacak isim Perez oldu. Böylece Leclerc bu pistte üst üste iki defa pole position alarak tarihe geçmiş oldu. Hamilton da üçüncü olarak bu sezon ilk kez sıralama turlarını ilk 3'te tamamlamayı başarmış oldu. Onları Sainz, Alonso, Norris, Verstappen, Magnussen ve Tsunoda takip etti.

Verstappen nasıl şampiyon olabilir?

Singapur yarışı ve Interlagos'taki sprint yarışını da hesaba kattığımızda bir pilot, bu sezonun kalanında en fazla 138 puan kazanabilir. Şu anda Verstappen 116 puan farkla lider. Bu da bize üç farklı senaryo sunuyor:

Verstappen yarışı kazanır ve en hızlı turu alır, Leclerc 8. veya gerisinde olur, Perez 4. veya gerisinde olursa,

Verstappen yarışı kazanır, Leclerc 9. veya gerisinde olur, Perez 4. veya gerisinde olursa,

Bu iki senaryodan birinin gerçekleşmesi halinde Verstappen şampiyon olacak. Şu anda Verstappen, Leclerc, Perez ve George Russell'ın şampiyon olma ihtimalleri bulunuyor.