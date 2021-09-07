Son derece sıkı kurallara sahip Singapur, insanların bu kurallara uyup uymadığını takip edebilmek için yeni bir yönteme başvuruyor. Bu husus için geliştirilen robot Xavier, kalabalık alanlarda insanların davranışlarını izleyerek gerektiği durumlarda polis memurlarını bilgilendirecek.

Kalabalık alanlara yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla ünlü Singapur, geçtiğimiz haftalarda ülkedeki güvenlik kamerası sayısını 200 bine çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı. İnsanların kurallara ve yasalara ne kadar uyup uymadığını kontrol etme konusunda bir hayli takıntılı olan ülkede yeni bir uygulama başlatılıyor.

Yayalara, araçlara ve kaldırımlara karşı dikkatli olabilmesi için gelişmiş sensörlerle donatılmış, 360 derecelik IR ve düşük ışıklı kameralarla birlikte gelişmiş yapay zeka teknolojisine sahip Xavier adındaki robotlar, önümüzdeki üç hafta boyunca Singapur'un en kalabalık alanlarından biri olan Toa Payoh Central'de "devriyeye" çıkacak.

Xavier, 3 hafta boyunca Toa Payoh Central'de insanları gözetleyecek

Xavier robotlar, insanların COVID-19 tedbirlerine karşı dikkatli olup olup olmadığı ve Singapur kurallarına aykırı sosyal davranışlar gösterip göstermediği gibi hususlara dikkat ederek, gerekli durumlarda görüntüleri kayıt altına alıp ana ekranından bilgilendirme mesajı geçecek.

Aynı zamanda bu robotlar, kaçak sigara satışı, yasak alanlarda sigara içme, yanlış park edilmiş araç ve bisikletleri de kayıt altına alarak yanlış bir hareket tespit ettiği anda komuta merkezini uyaracak.