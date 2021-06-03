Singularity 6'nın İlk Oyunu Palia Duyuruldu

Daha önce Blizzard, Epic, Riot Games ve Sony gibi firmalarda görev yapmış olan tecrübeli oyun yapımcılarının kurduğu Singularity 6 stüdyosundan gelecek ilk oyun belli oldu. Devasa çevrimiçi çok oyunculu türünde olacak yapımın adı da Palia.

Singularity 6 adlı oyun stüdyosu, Blizzard, Epic, Riot Games, Zynga ve Sony'den veteranlar tarafından kurulmuştu. Bugün stüdyonun ilk projesi olan Palia duyuruldu. Yapım, "topluluk simülasyon devasa çevrimiçi çok oyunculu oyun" olarak tanımlandı.

Bu kendine has MMO oyunu hakkında çok az bilgimiz olsa da bugünden itibaren oyuncular Pre-Alpha aşamasında oyuna dahil olabilecek ve oyunun ilk kurulum süreçlerine de şahit olabilecekler. Ayrıca oyundan bir de fragman yayınlandı.

İlk fragman geldi

Firmanın kurucularından olan ve oyunun yönetmenliğini de yapan Aidan Karabaich, "Singularity 6'yı insanları bir araya getirecek oyunlar yapmak için kurduk" dedi. "Oyuncuları ilk kez Palia'ya davet etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Bazı favori yapımlarımızdan ilham alarak oyunumuz sizlere kendi kaderinizi oluşturma, güzel bir dünyada var olma ve size evde olma hissi yaşatma hakkı veriyor" ifadelerini de kullandı.

Oyuncuların bu oyunu şekillendirmede önemli bir rol oynayacağını söyleyen Karabaich, Palia'nın arkadaşlarınızla kendi topluluğunuzu oluşturabileceğiniz bir oyun olmasını istediklerini söyledi. Genel olarak oyunla ilgili anlatılanların Animal Crossing ile benzerlikleri olduğu da göze çarpıyor. Singularity 6 da benzer bir başarı hedefliyor olabilir.

Palia'nın gizemi devam ediyor

Palia'da oyuncular daha önceden de gördüğümüz karakter özelleştirebilme opsiyonlarına sahip olacak. Bunların arasında saç şekilleri, kıyafetler, beğendiğiniz görünüşleri kaydedebildiğiniz esnek moda sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Palia'nın hikayesi konusunda ise çok az şey biliyoruz. Oyunda gördüğümüz kadarıyla insanlık binlerce yıl önce kaybolmuş ve artık efsanevi hale gelmiş bir ırk. Burada küçük bir kasabada uyanan bir insan olarak kendi geçmişimizi çözerek yeni bir gelecek yaratacağız.