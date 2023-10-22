Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, sesli asistanı Siri'yi günden günde daha da geliştiriyor. Yapay zekâ ile daha zeki bir hâle gelecek olan Siri ile önümüzdeki sene tanışabiliriz.

Sesli asistanlar arasında en çok tercih edilen Siri, birçok Apple kullanıcısının severek kullandığı bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. iOS 17 ile çift dil desteği alan Siri, sadece "Siri" diye seslenerek aktifleşebiliyor ve üçüncü parti uygulamalar ile daha aktif çalışabiliyor.

Bu hafta Bloomberg'ün Power On bültenine konuşan Mark Gurman'a göre Apple, Siri'yi yapay zekâ ile daha da geliştirecek. Gurman, şirketin yapay zekâya olan ilgi karşısında hazırlıksız yakalandıklarını ve kaybettikleri zamanı telafi edeceklerini belirtti.

Makine öğrenimi ile Siri, daha akıllı hâle gelecek.

Apple'ın makine öğrenimi ve yapay zekâ departmanından sorumlu olan başkan yardımcısı John Giannandrea, yeni bir yapay zekâ sistemi için temel teknolojileri geliştirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Sesli asistan Siri'yi makine öğrenimi ile daha gelişmiş özelliklerle donatmayı hedefleyen şirket, bunu önümüzdeki sene kullanıcılara sunabilir.

Gurman'ın raporuna göre şirket, Siri'ye yeni yetenekler eklemeyi planlıyor. Hâlihazırda iki komutu aynı anda anlayabilen Siri, kullanıcıların sorduğu karmaşık soruları hemen algılayabilecek ve mesajlaşma uygulaması için yeni yetenekler kazanacak.

Apple, daha hızlı kod yazabilmek için yazılımlarını GitHub Copilot ile uyumlu hâle getirecek.

Yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, ekibin daha hızlı kod yazabilmesi için yapay zekâyı Xcode'a entegre edeceklerini ve Microsoft'un GitHub Copilot'u ile uyumlu hâle getireceklerini söyledi.

Diğer yandan şirket, daha geniş bir dil modeli üzerinde çalışıyor ve bu dil modelini, iOS'in bir sonraki sürümüne entegre etmeyi planlıyor.

Sadece Siri değil, aynı zamanda Apple'ın diğer uygulamaları da yapay zekâdan faydalanacak.

Apple, cihazlarında yerleşik olarak gelen Pages, Keynotes ve Numbers gibi uygulamalarını yapay zekâ ile daha da geliştirecek. Apple Music de yapay zekâdan nasibini alacak. Kullanıcılar çalma listelerini otomatik oluşturabilecek ve daha akıllı şarkı önerileri alabilecek.

Şirketin yapay zekâ araştırmalarına yılda 1 milyar dolar harcayacağı iddialar arasında. Yapay zekâyı tamamen cihaz içinde kullanacağı, bulut tabanlı bir hizmet olarak sunacağı ya da hibrit bir yaklaşımla hizmet vereceği şimdilik bilinmiyor.