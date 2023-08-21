Tesla'nın iOS uygulaması güncellendi. Bu güncelleme ile uygulamaya Kestirmeler ve Siri entegrasyonu geldi. Tesla sahipleri, artık Siri üzerinden otomobilini yönetebilecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, müşterilerinin kullandığı iOS uygulaması için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. An itibarıyla dünyanın dört bir yanındaki Tesla müşterileri için dağıtımı süren güncelleme, Tesla sahiplerine etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Tesla sahipleri, bu güncelleme ile Siri aracılığıyla otomobillerini kontrol edebilecekler.

Apple, iOS 13 ile birlikte Kestirmeler isimli bir özellik yayınlamıştı. Bu özellik, kullanıcıların bazı işlemler için kısayollar oluşturmasını veya Siri üzerinden komutlar verebilmesini sağlıyordu. İşte Tesla'nın yaptığı çalışma ile mobil uygulamaya Kestirmeler ve Siri entegrasyonu eklendi. Böylelikle Tesla sahiplerinin, otomobillerini akıllı telefonları üzerinden sesli veya tek dokunuşla kontrol edebilmeleri sağlandı.

Peki Tesla sahipleri, artık iPhone'lardan neler yapabilecekler?

Tesla uygulamasının güncellemesiyle sunulan bir ekran görüntüsü, yapılan çalışmalar ile Tesla sahiplerine sunulacak yeni özellikleri gözler önüne seriyor. Buna göre; Tesla sahipleri artık otomobillerini kilitleme, kilidini açma, klima sistemini yönetme ve nöbetçi modu gibi özellikler, iOS'un Kestirmeler veya Siri hizmeti üzerinden yönetilebilecek. Kullanıcılar, kendi kısayollarını da yine uygulama üzerinden oluşturabilecekler.

Aslına bakacak olursak Tesla otomobil kullanıcıları, üçüncü taraf uygulamalar üzerinden otomobillerinin bazı özelliklerini yönetebiliyorlardı. Ancak artık bunlara gerek kalmamış oldu. Kullanıcılar, resmi Tesla uygulaması üzerinden diledikleri her şeyi yapabilecekler.