Apple'ın sektörde ilk olacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Mark Gurman'a göre iPhone'lar, kutusundan çıkarılmadan yazılım güncellemesi alacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin bugünkü sayısında, şirketin sektörde bir ilke imza atacağını ileri sürdü. Apple, üzerinde çalıştığı yeni bir teknoloji ile en çok da teknolojiden "çok da anlamayan" tüketicilerin işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Android ekosisteminin bu teknolojiye nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni teknoloji, mağazalarda satılmayı bekleyen iPhone'ların, kutusundan çıkmadan yazılım güncellemesi almasını sağlıyor. Apple, bu ilginç süreci akıllı bir "ped" yardımıyla gerçekleştirecek. Böylelikle iPhone'lar, son kullanıcıya ulaştığı her zaman güncel olacak. Tüketici, telefonu aldığı gibi güncelleme yapmak zorunda kalmayacak.

Yıl sonundan önce kullanılabilir olabilir

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, sektörde çığır açacak yeni teknolojiyi yıl sonu gelmeden önce kullanmaya başlayacak. Ancak bu teknoloji ile ilgili önemli bir bilinmez var. Apple'ın kutudan çıkmadan güncelleme teknolojisinin sadece Apple mağazalarında mı geçerli olacağı yoksa üçüncü taraf satıcılara da mı yayılacağı belli değil. Şirket belki de hizmet verdiği tüm ülkelerde, ithalatçıları kullanacaktır. Tüm bunlar, Apple'ın yapacağı açıklamalarla netleşecek.

Bir telefonun kutudan çıkmadan güncelleme alması önemli. En basit örneği yine iPhone 15 üzerinden verebiliriz. Apple, bu akıllı telefonları iOS 17.0 ile kutuladı ve kullanıcılara ulaştırdı. Daha bir ay kadar önce piyasaya sürülen telefonlar, şimdiden iOS 17.0.3 güncellemesine geçtiler. Üstelik bu süreçte önemli yazılım iyileştirmeleri yapıldı. Güvenlik açıkları da kapatıldı. Bu sürecin ne kadar önemli olduğunu anlamayan veya umursamayan kullanıcılar, Apple'ın yeni teknolojisi sayesinde daha iyi bir deneyim yaşamaya başlayacak.