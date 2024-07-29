Son zamanlarda temizlik için, yoğun kimyasallar içeren çeşitli temizlik malzemelerinin yanı sıra daha doğal ürünlere yönelme eğilimindeyiz. Bu doğal ürünler arasında da şüphesiz sirke ve karbonat bulunmakta.

E madem doğal yollarla temizlik yapabiliyoruz, o hâlde neden kimyasallara yönelelim öyle değil mi?

Peki sirke ve karbonatın, temizlikte nasıl bu kadar iyi bir performans sergilediğini hiç düşünmüş müydünüz?

Karbonat ve sirke, pH ölçeğinin zıt uçlarında yer alır.

Karbonat ya da diğer adıyla sodyum bikarbonat, karbonik asidin bir tuzudur ve farklı amaçlarla tüketilmesinin yanı sıra temizlikte de oldukça yaygın şekilde kullanılır. Bunun yanında sirke de fermantasyon sırasında bakteriler tarafından üretilen seyreltilmiş bir asit çözeltidir ve hem temizlikte kullanılır hem de tüketilir.

Karbonat, sirkenin tam tersi şekilde çalışır. Sirke gibi serttir fakat organik maddeleri çözebilir. Ayrıca her iki mutfak malzemesi, pH ölçeğinin zıt taraflarında bulundukları için temizlikte oldukça etkili bir performans gösterir.

pH, bir maddenin ne kadar asidik veya bazik olduğunun ölçüsüdür.

1’den (çok asidik) 14’e (çok bazik) kadar olan ölçekte nötr değer 7’dir. Araştırmalara göre ise karbonatın pH’ı 9, sirkenin pH’ı 2’dir. Bir baz olarak karbonat, çeşitli organik bileşikleri çözer.

Ayrıca her karbonat parçacığının mineral yapısı, arkasında çizik bırakmadan temizlemek için nazik bir aşındırıcı görevi görür. Bir asit olarak sirke ise sert musluk suyundan oluşan mineralleri parçalayacak lavabo ve tezgahlardaki lekeleri ortadan kaldırır.

Bu iki yaygın temizlik maddesini birleştirmek, mutfakta inanılmaz sonuçlar getirebilir. Fakat bunları eşit miktarda birleştirmemek oldukça önemlidir. Çünkü karışımın ağırlığını ya asidik ya da bazik tarafta tutmak gerekir.

Ek olarak karbonat ile sirke karıştırıldığında asit, karbonatı parçalayarak temizlenen yüzeylerden kiri kaldırmaya yardımcı olur fakat bu sırada karbondioksit gazı açığa çıkarabilir. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda vardır.

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