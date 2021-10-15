Şirketlerin 2022'de Ne Kadar Zam Yapacağı Belli Oldu

Endeavor Türkiye ve Talentmelon'un ortak yürüttüğü bir araştırmada Türkiye'deki şirketlerin önümüzdeki dönemde çalışanlarına ne kadar zam yapmayı planladığı ortaya çıktı. Araştırmaya katılan şirketlerden %87'si, 2022 yılı için çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapmak istiyor.

Endeavor Türkiye ve Talentmelon'un yapmış olduğu araştırmaya katılan şirketlerin %82'si ücretlendirme stratejileri hakkında güncellemeler yaptıklarını dile getirirken, %87'si bu yılın sonunda açıklanacak enflasyondan daha fazla zam yapacaklarını ve bu zam oranının %22 olacağını belirtti.

Sonuçlar, aynı zamanda araştırmaya katılan şirketlerden %44'ünün yetenekli çalışanlarını ellerinde tutmak için maaş politikalarını gözden geçirdiğini ve çoğu şirketin bu politikayı bireysel performans ve takım hedefine göre ayarladığını gösterdi.

Çoğu şirket enflasyonun üzerinde zam yapmayı düşünüyor

Geçtiğimiz sene yapılan araştırmada 2021 yılı için öngörülen zam oranı %17 çıkmıştı ancak açıklanan enflasyon oranlarından sonra şartlar yeniden düşünülerek bu oran %23'e yükseltilmişti. Bu yılın sonuçları ise daha şimdiden enflasyon oranlarının üzerinde olacakmış gibi görünüyor ve araştırmaya katılan şirketlerin çoğu çalışanlarına en az %22'lik bir zam yapmayı düşünüyor.

Endeavor Türkiye ve Talentmelon'un yaptığı araştırmada ilgi çeken bir diğer detay şirketlerin hibrit çalışma modeline geçmede ne kadar istekli olduğuydu. Ankete katılan şirketlerin %56'sı 2022 yılında hibrit çalışma şekline, %4'ü de tamamen uzaktan çalışma modeline geçmeyi hedefliyor.