Six Days In Fallujah'tan Oynanış Videosu Geldi

Konami'nin yıllar önce iptal etmek zorunda kaldığı Six Days In Fallujah isimli oyun, 2021 yılının sonunda resmen yayınlanacak. Yaklaşan oyunla ilgili paylaşılan bir oynanış videosu ise Six Days In Fallujah'ın oyunculara neler sunacağını gözler önüne seriyor. Oyun, 2021'in en çok konuşulan yapımlarından olabilir.

Oyunseverler, bundan yıllar önce Konami'nin yayınlamayı planladığı bir oyunla tanışma imkanı yakalamışlardı. "Six Days In Fallujah" isimli bu oyun, bir dönemlerin en çok tercih edilen konularından bir tanesi olan ABD ve Irak arasında geçen savaşı konu alıyordu. Ancak o yıllarda çok tartışılan bu oyun, gelen ağır eleştiriler nedeniyle iptal edilmişti. Geçen yıllarda bu oyunla ilgili bazı gelişmeler yaşanmış olsa da Six Days In Fallujah, bugüne kadar bir türlü gerçek bir yapım haline gelememişti. Ancak 2021, Six Days In Fallujah'ın yılı olacak. Oyunun yaratıcılarından bir tanesi, Peter Tamte isimli bir yazılımcıydı. 2021 yılının başlarında kendi oyun şirketini kuran ve çalışmalara başlayan Tamte, yıllar önce iptal edilen projeyi yeniden hayata geçirdi. Video oyun sektörünün köklü haber kaynaklarından IGN tarafından paylaşılan bir oynanış videosu, 2021 yılının sonunda tanışma imkanımız olan oyunun neler sunabileceğini gözler önüne seriyor. Özlediğimiz türden bir yapım: Six Days In Fallujah (Felluce'de 6 Gün) ABD'nin Irak ve Afganistan'a yönelik "demokrasi getirme" hareketleri, o yıllarda video oyun sektörünün temelini oluşturuyordu. Bu bağlamda piyasaya sürülen savaş oyunları genellikle bu lokasyonlarda geçiyor, oyunculara kimi zaman hüzne boğan bir deneyim sunuyordu. Six Days In Fallujah yani Felluce'de 6 Gün isimli bu oyun da bize o deneyimi yaşatacak. Eğer hayatta kalma oyunlarından sıkıldıysanız, yaklaşan oyunun sizi heyecanlandıracağını şimdiden söyleyebiliriz. İLGİLİ HABER Neredeyse Erotik Film Gibi Görünen Oyun 'Super Seducer 3', Steam'den Banlandı IGN tarafından paylaşılan oynanış videosu, oyun içinden bazı kesitler sunuyor. Oyun yapımcılarının da açıklamalar yaptığı video, Six Days In Fallujah'ın tamamen sokaklarda geçeceğini, nerede ne ile karşılaşılacağının belli olmayacağını gözler önüne seriyor. Birinci şahıs nişancı türünde olan yapımın bazı sahnelerinde sivillerle karşı karşıya geleceğinizi, oyunun aksiyonuyla o anlarda "Ben ne yapıyorum?" diye kendinizi sorgulayacağınızı da şimdiden söyleyelim. İşte Six Days In Fallujah için oluşturulan oynanış videosu Neden Felluce? Felluce, ABD'nin Irak'taki en büyük başarısızlıklarından bir tanesi olarak tarihe geçmişti. ABD askerleri, 2004 yılının ilk aylarında yaşanan şiddetli çarpışmalarda Irak'taki direnişçilere karşı koyamamıştı. 4 ABD vatandaşının öldürüldüğü çarpışmalarda, Irak içerisinde ikiye bölünmüş halk bile kenetlenmişti. Bunun üzerine geri çekilmek zorunda kalan ABD askeri, 2004 yılının sonunda ikinci kez Felluce'ye saldırmış, bu kez Birleşik Krallık askerlerinin desteğini de alarak, kendilerince başarılı olan bir operasyon gerçekleştirmişler. Felluce'de yaşanan sokak savaşları bugün, ABD askerlerinin dahil olduğu en kanlı ikinci savaş olarak bilinmektedir. İşte Six Days In Fallujah, o sokak savaşlarında neler yaşandığını, çarpıcı bir şekilde gözler önüne sunacak.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/six-days-in-fallujah-gameplay-video-looks-a-lot-like-call-of-duty/

