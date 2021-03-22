Steam, Yaklaşmakta Olan Super Seducer 3'ü Yayınlamayacak

Valve, Super Seducer 3 isimli oyunun Steam'de yayınlanmasını engelledi. Bugüne kadar 62 bin kişi tarafından istek listesine eklenen oyunun Steam'den yasaklanmasına yol açan şeyse, oyunda gerçek insanların müstehcen görüntülerinin yer almasıydı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, yakın bir gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen bir oyunu satışa çıkarmaktan vazgeçti. "Super Seducer 3" isimli bu oyunun satılmak istenmemesinin nedeni ise gerçek kişilere ait müstehcen görüntüler içeriyor oluşuydu.

Super Seducer 3, projenin başında Richard La Ruina'nın olduğu, sinematik bir oyun. Gerçek kişilerin canlandırma yaparak oluşturduğu oyunun konusu ise oyundaki kadın karakterlerle birlikte olmaya çalışmak. Ancak oyundaki ögeler, birazcık abartılı sahneler içeriyor ve hatta erotik film kategorisine giriyordu. Ruina, her ne kadar elinden geleni yaptıysa da Super Seducer 3'ü Steam'de yayınlatmayı başaramadı.

Yaklaşık 62 bin kişi, Super Seducer 3'ün çıkışını bekliyordu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Richard La Ruina, Valve'ın istediği her şeyi yapacaklarını söylediklerini ancak bir türlü ikna edemediklerini söylüyor. Oyun üzerinde defalarca değişiklik yaptıklarını ve bunları tekrar tekrar onaya gönderdiklerini ifade eden Ruina, Valve'la yaptığı görüşmenin sonucunda anlaşmaya varılamadığını ve oyunun Steam'de yayınlanamayacağını açıkladı. Oyunun Steam'deki listeleme sayfasının silindiğini duyuran yapımcı, son verilere göre 62 bin kişinin Super Seducer 3'ü istek listesine eklediğini söyledi.

Aslına bakacak olursa Super Seducer bir oyun serisi. Bu bağlamda serinin 2018 ve 2019 yıllarında piyasaya sürülen ilk iki bölümü, Steam'de hali hazırda satın alınabiliyor. Ancak serinin üçüncü bölümü, anlaşmaya varılamaması üzerine Steam'den çekildi. Yaşanan olayın tatlıya bağlanması mümkün görünmüyor olsa da oyuncular, Super Seducer 3'ü bir şekilde satın almak için gün saymaya devam ediyorlar.