SketchUp Alternatifi 10 Ücretsiz 3B Modelleme Programı

Pek çok tasarımcı tarafından en beğenilen 3 boyutlu modelleme yazılımlarından biri olan SketchUp, basit ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekse de bazı kullanıcılar daha fazlasını isteyebilirler. SketchUp alternatifi olarak kullanabileceğiniz 3 boyutlu modelleme programlarını listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

2001 yılında Last Software tarafından geliştirilen, bir süre Google’ın elinde olan ve son olarak Trimble bünyesine katılan SketchUp 3 boyutlu modelleme yazılımı, uzun yıllardır pek çok tasarımcı tarafından en beğenilen programlardan bir tanesi. Son derece basit ve kullanışlı bir arayüzü olduğu için pek çok alanda 3 boyutlu modelleme yapılırken ilk tercih SketchUp programı oluyor.

Tüm bunlara rağmen SketchUp her kullanıcıya hitap etmeyebilir ve bazen çok daha fazlasını sunan yazılımlar kullanmak isteyebilirsiniz. Neyse ki bu yazılım yerine kullanabileceğiniz pek çok ücretsiz alternatif bulunuyor. Her biri farklı özellikleriyle öne çıkan SketchUp alternatifi 3 boyutlu programları listeledik. Çoğu ücretsiz olsa da bazıları ek hizmetler için ücretli abonelik ya da satın alımlar sunabilir.

SketchUp alternatifi 3 boyutlu modelleme programları:

FreeCAD

Blender

Sweet Home 3D

Shapr3D

Wings 3D

pCon.planner

MakeHuman

Autodesk Fusion 360

BRL-CAD

Blophome

Ürün tasarımları için ideal: FreeCAD

Açık kaynak kodlu bir 3 boyutlu modelleme programı olan FreeCAD; Windows, Linux ve MacOS işletim sistemlerinde başarıyla çalışıyor. En önemli SketchUp alternatiflerinden biri olarak görülen program, özellikle mühendisler tarafından ürün tasarımı için kullanılsa da mimarlar için de öne çıkan özellikler sunuyor. 3 boyutlu tasarım bileşenleri yoğunlukta ancak 2 boyutlu tasarımlar için de oldukça kullanışlıdır.

3 boyutlu içerik oluşturma paketi: Blender

Blender yalnızca bir 3 boyutlu modelleme programı değil, bir 3 boyutlu içerik oluşturma paketidir. Bu paket ile 3B modelleme, etkileşimli 3B uygulama, simülasyon, canlandırma, katı cisimler, akışkan cisimler yapabilir ve farklı nesne dinamikleri oluşturabilirsiniz. Blender, açık kaynak kodlu olmasının yanı sıra sonsuza kadar ücretsiz olacağını da beyan ediyor. Python programlama dilindeki komut dosyalarını tüm kullanıcılar geliştirebilirler.

Bütün bir evi tasarlayın: Sweet Home 3D

Sweet Home 3D, Java tabanlı bir 3 boyutlu modelleme programdır. Adından da anlaşılacağı üzere iç mimari tasarımlara odaklıdır. Sweet Home 3D ile bir evin tüm iç plan tasarımını yapabilir, bu tasarıma uygun mobilyaları üretebilir ve 3 boyutlu bir simülasyon ile bu evin içinde gezebilirsiniz. Tüm işletim sistemlerinde başarıyla çalışır ancak basit bir program olduğu için profesyonel kullanıcılara pek önerilmiyor.

iPad kullanıcılarına özel: Shapr3D

Shapr3D için bir program değil, bir mobil uygulama demek daha doğru olacak çünkü kendisi iPad’lerde Apple Pencil ile yapılacak tasarımlar için özel olarak geliştirilmiştir. Tasarımlarınızı iPad’de çiziyor olsanız da içeriklerinizin hepsi, tüm CAD programları ile uyumlu olacaktır. Yani Shapr3D ile belki iPad üzerinden bir taslak tasarım yapabilir ve daha sonra bu tasarımı geliştirmek için farklı yazılımlara aktarabilirsiniz.

Çizgi film karakterleri tasarlayın: Wings 3D

Wings 3D, oldukça basit kullanıma sahip olan bir 3 boyutlu modelleme programıdır. Temel bir kullanım sunduğu için animasyon hazırlama özelliği yok ancak 3B tasarım konusunda da sınırı yok. Wings 3D ile mimari tasarımlar yapabilir, mühendislik ürünleri tasarlayabilir ve hatta bir çizgi film için 3B karakterlerin ana hatlarını oluşturabilirsiniz.

Dikkat çeken SketchUp alternatiflerinden: pCon.planner

İç mimari tasarım odaklı bir 3 boyutlu modelleme programı olan pCon.planner ile hem bir evin iç yapısını çizebilir hem de bu yapıya uygun mobilyaları tasarlayarak 3B görünüm elde edebilirsiniz. dwg, dxf, 3ds, skp ve benzeri dosya biçimlerini destekleyen pCon.planner, aynı zamanda 2 boyutlu bileşenlere de sahip olduğu için farklı tasarım alanlarında da kullanılabiliyor.

Gerçekçi insanlar modelleyin: MakeHuman

MakeHuman, adından da anlaşılacağı üzere 3 boyutlu insan modelleme için özel olarak geliştirilmiş bir programdır. Açık kaynak kodlu olan bu program ile etkileşimli tasarımlar yapmanız da mümkün. MakeHuman programının öne çıkan özelliği ise GUI© ve Natural Pose System© kas simülasyonlarına dahili olarak sahip olmasıdır. Bu sistemler sayesinde 3 boyutlu insan modelleri tam anlamıyla gerçek özelliklere sahip oluyorlar.

3 boyutlu yazıcılarla kullanabilirsiniz: Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360, serbest tasarım programıdır. Yani bu programı kullanarak her türlü tasarım alanında 3 boyutlu modellemeler yapabilirsiniz. Hatta Autodesk Fusion 360 ile tasarladığınız ürünleri varsa bir 3 boyutlu yazıcı ile canlandırmanız mümkündür. Program üzerinden basit animasyonlar hazırlayabildiğiniz için mühendislik ürünlerinin test aşamalarını dijital olarak gözlemleyebilirsiniz.

Tecrübeli bir yazılım: BRL-CAD

BRL-CAD programı, yaklaşık 20 yıldır tasarım dünyasında hizmet veriyor. BRL-CAD ile etkileşimli geometrik düzenleme, geometrik analiz, ışın izleme, sinyal işleme gibi işlemler yapabilirsiniz. BRL-CAD ile birlikte bir sistem performans analiz karşılaştırma paketine ve çapraz platform geometrik kitaplığına da sahip oluyorsunuz.

İç mekan tasarımları için: Blophome

Blophome da iç mimari tasarımlar için özel olarak geliştirilmiş bir 3 boyutlu modelleme programıdır. Yüksek bir performans beklemeyin ancak aklınızda temel bir tasarım varsa Blophome ile başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bir iç mekan tasarlayabilir, bu mekan için uygun mobilyaları yaratabilir ve oluşturduğunuz bu alanı 3 boyutlu olarak görebilirsiniz.

SketchUp için alternatif bir 3 boyutlu modelleme programı arayanların ücretsiz olarak kullanabilecekleri yazılımları listeledik ve kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki programlardan birini kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.