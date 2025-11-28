Tümü Webekno
Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

Skoda, tamamen dijital ortamda oluşturduğu konsept sedan otomobilini tanıttı. Elektrikli yapıda olan otomobil, Skoda 100'e saygı duruşu niteliğinde. Peki bu konsept sedan nasıl görünüyor? İşte detaylar...

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çekyalı otomobil devi Skoda, düzenlediği bir etkinlikte özel bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, henüz konsept aşamada olan yeni bir konsept otomobil tanıttı. Doğuştan elektrikli olan bu sedan otomobil, firmanın 1 milyon adet satan ilk otomobili 100'e saygı duruşu niteliğinde.

Skoda'nın yeni sedanı, "İkonlar Yenileniyor" programının bir parçası. Bilen okurlarımız vardır; şirket, 100 yıllık geçmişinde en çok ilgi gören modellerini tamamen elektrikli olarak yeniden şekillendiriyor. İşte bu sedanda da aynı durumu görüyoruz. Peki Skoda 100'ün şerefine üretilen bu konsept sedan, neler vadediyor? Gelin hep birlikte bakalım.

Karşınızda Skoda'nın yeni konsepti

Başlıksız-1

Skoda'nın yeni konsept otomobili, ultra fütüristik yapısıyla dikkat çekiyor. Ön kısımda bizleri karşılayan iri ızgara, dikey olarak yerleştirilmiş LED farları bir ışık barı ile birbirine bağlıyor. Oldukça kaslı görünen otomobil, 6 kollu jantları ve sahip olduğu gövde çizgileri ile sanki klasik Amerikan otomobilleri gibi görünüyor.

Başlıksız-1

Otomobilin arka kısmı da oldukça ilginç. Burada da yine bir ışık barı ile karşılaşıyoruz. Bu ışık barı, yan gövdeye kadar uzanıyor ve dikkat çekici görünüyor. Kare şekillere sahip ek aydınlatmalar da bu ışık barına bağlanmış durumda. Ancak burada dikkatimizi çeken husus, herhangi bir arka cam göremiyor olmamız. Tasarımcılar, üst kısımda da havalandırma amacıyla kullanılacak bir çıkıntı oluşturmuşlar. Bu çıkıntının arka kısmında da bir fren lambası yer alıyor.

Başlıksız-1

Skoda ekibi, elektrikli konseptinin kaput altındaki özelliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu zaten şaşırtıcı değil. Zira bu otomobil hiçbir zaman seri üretime girmeyecek. Hatta bir prototipi bile olmayacak. Kosenpt sedan, dijital ortamda kalacak.

Başlıksız-1

İkonlar Yenileniyor programının tamamen eğlence amacıyla ortaya konulan bir proje olduğunu belirtelim. Hatta Skoda tasarımcıları, bu program için mesai harcamıyorlar. Resmî çalışma saatlerinin sona ermesinden sonra bir araya gelip, fütüristik konseptler oluşturuyorlar...

TopGear 2025'in En İyi Otomobillerini Seçti: İşte Yıla Damgasını Vuran Modeller TopGear 2025'in En İyi Otomobillerini Seçti: İşte Yıla Damgasını Vuran Modeller

Peki siz bu konsepti nasıl buldunuz? Böyle bir sedana binmek ister miydiniz?

Araba Elektrikli Araba

