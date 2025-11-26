Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

TopGear 2025'in En İyi Otomobillerini Seçti: İşte Yıla Damgasını Vuran Modeller

TopGear, yılın en iyi otomobillerini belirledi. BMW iX3'ün zirvede olduğu, Ferrari, Renault ve Dacia'nın ödül aldığı tam liste ve detaylar haberimizde.

TopGear 2025'in En İyi Otomobillerini Seçti: İşte Yıla Damgasını Vuran Modeller
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en prestijli otomobil yayınlarından biri olan TopGear, her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv dünyasının "en"lerini belirledi. Elektrikli dönüşümün hız kesmediği ancak benzin kokusunun da hala burnumuzda tüttüğü bu dönemde, ödül listesi oldukça renkli isimlerden oluşuyor.

Süper spor otomobillerden aile dostu SUV'lara, retro tasarımlardan geleceğin hiper otomobillerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan listede bu yılın büyük kazananı ise Alman mühendisliği oldu. İşte TopGear editörlerine göre asfaltın en iyileri.

İşte kategorilerine göre yılın en iyi otomobilleri:

Yılın otomobili: BMW iX3

Başlıksız-1

TopGear jürisinin büyük ödülü verdiği BMW iX3, "Neue Klasse" tasarım dilinin seri üretime en yakın ve en etkileyici temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Hem elektrikli sürüş dinamikleri hem de BMW'nin gelecekteki vizyonunu bugünden sunmasıyla bu yılın en büyük kupasını müzesine götürdü.

BMW'nin Tamamen Elektrikli Olan Yeni Modeli iX3 Duyuruldu: İşte Özellikleri BMW'nin Tamamen Elektrikli Olan Yeni Modeli iX3 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Yılın lüks otomobili: Rolls-Royce Black Badge Spectre

Başlıksız-1

Elektrikli sessizliğin lüks ile en iyi birleştiği nokta. Rolls-Royce, Spectre modeliyle zaten çıtayı arşa çıkarmıştı; Black Badge serisiyle ise bu lüksü biraz daha "karanlık" ve kışkırtıcı bir hâle getirerek yılın en iyi lüks deneyimini sundu.

İlk Elektrikli ’Rolls-Royce’ Tanıtıldı: Adeta 4 Tekerlekli Saray! İlk Elektrikli ’Rolls-Royce’ Tanıtıldı: Adeta 4 Tekerlekli Saray!

Yılın sedan otomobili: Mercedes-Benz CLA

Başlıksız-1

Sedan karoserin öldüğünü iddia edenlere Mercedes'ten tokat gibi bir cevap. Yeni elektrikli CLA, aerodinamik yapısı ve uzun menziliyle, elektrikli çağda da sedanların ne kadar verimli ve şık olabileceğini kanıtlıyor.

Yeni Mercedes-Benz CLA Resmen Tanıtıldı: İşte Çarpıcı Özellikleri! Yeni Mercedes-Benz CLA Resmen Tanıtıldı: İşte Çarpıcı Özellikleri!

Yılın en iyi tasarımı: Dacia Hipster

Başlıksız-1

Dacia artık sadece "ucuz" değil, "havalı" da olmak istiyor. "Hipster" ödülüyle taçlandırılan tasarım dili, markanın outdoor ve macera odaklı yeni kimliğini, basit ama vurucu detaylarla birleştirerek tasarım dünyasında bir alkışı hak etti.

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı 16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Yılın crossover'ı: Renault 4

Başlıksız-1

Efsane geri döndü! Renault 5'ten sonra retro-fütüristik tasarımıyla sahneye çıkan Renault 4, pratikliği ve nostaljik detaylarıyla crossover segmentine taze bir kan pompaladı. Şehir içi kullanım için ideal boyutları ve sempatik suratıyla jürinin kalbini çaldı.

İkonik Renault 4’ü Geri Döndüren Tamamen Elektrikli Reanault 4 E-Tech Resmen Tanıtıldı! İkonik Renault 4’ü Geri Döndüren Tamamen Elektrikli Reanault 4 E-Tech Resmen Tanıtıldı!

Yılın station wagon'u: Audi A6 Avant

Başlıksız-1

Station wagon denince akla gelen ilk markalardan olan Audi, A6 Avant ile "aile babası" imajını "performans tutkunu" ile harmanlamaya devam ediyor. Geniş iç hacmi ve jilet gibi keskin hatlarıyla segmentinin referans noktası olmayı sürdürüyor.

En Büyük Station Wagon Düşmanlarını Bile Kendine Hayran Bırakacak Audi A6 Avant Tanıtıldı En Büyük Station Wagon Düşmanlarını Bile Kendine Hayran Bırakacak Audi A6 Avant Tanıtıldı

Yılın off-road aracı: Land Rover Defender Octa

Başlıksız-1

Çamur, kaya, kum fark etmez. Defender Octa, serinin en güçlü ve en yetenekli versiyonu olarak, lüks bir SUV'un arazide tank gibi ilerleyebileceğini kanıtlayan bir mühendislik harikası.

Yılın süper otomobili: Ferrari 296 Speciale

Başlıksız-1

V6 hibrit motorun senfonisi. Ferrari 296, standart haliyle bile harikayken, "Speciale" dokunuşuyla pist odaklı bir canavara dönüştü. Saf sürüş zevki arayanlar için yılın en iyi adresi Maranello oldu.

Yılın aile otomobili: Kia PV5

Başlıksız-1

Geleneksel aile aracı kavramı değişiyor. Kia PV5, modüler yapısı ve geniş iç mekânıyla bir otomobilden çok tekerlekli bir yaşam alanı sunuyor. Geleceğin MPV anlayışını bugüne taşıyan pratik bir çözüm.

Kia, Tam Elektrikli Hafif Ticari Aracı PV5’i Duyurdu: İşte Tasarımı! Kia, Tam Elektrikli Hafif Ticari Aracı PV5’i Duyurdu: İşte Tasarımı!

Yılın süpermini otomobili: Hyundai Inster

Başlıksız-1

Küçük, elektrikli ve yetenekli. Hyundai Inster, şehir karmaşasında park sorunu yaşatmayan boyutları ve sempatik tasarımıyla yılın en iyi "cep herkülü" seçildi.

Hyundai Inster, Türkiye’de Resmen Satışa Çıktı! Ülkemizdeki En Ucuz 2. Elektrikli Otomobil Oldu Hyundai Inster, Türkiye’de Resmen Satışa Çıktı! Ülkemizdeki En Ucuz 2. Elektrikli Otomobil Oldu

Yılın hiper otomobili: Ferrari F80

Başlıksız-1

LaFerrari'nin halefi, hibrit teknolojisinin zirvesi. F80, sadece hızıyla değil, Formula 1'den aktarılan teknolojileriyle de bir otomobilin sınırlarının nerelere ulaşabileceğini gösteriyor. Mühendislik, sanatla buluştu.

Koleksiyonerlerin Göz Bebeği Olacak Ferrari F80 Tanıtıldı (Özellikleri Kadar Fiyatı da Dudak Uçuklatıyor) Koleksiyonerlerin Göz Bebeği Olacak Ferrari F80 Tanıtıldı (Özellikleri Kadar Fiyatı da Dudak Uçuklatıyor)

Yılın performans otomobili: Kimera Evo37

Başlıksız-1

Geçmişe saygı duruşu niteliğinde bir sanat eseri. Lancia 037 efsanesini modern teknolojiyle yeniden yorumlayan Kimera Evo37, analog sürüş hissini özleyenler için saf bir adrenalin makinesi.

Yılın en gürültülü otomobili: Ford Mustang GTD

Başlıksız-1

Elektrikli sessizliğine inat, V8'in kükremesi! Mustang GTD, pist odaklı aerodinamisi ve kulakların pasını silen egzoz sesiyle, "benzin daha bitmedi" diye haykıran bir asi.

Tasarımına da Gücüne de Aşık Olacağınız Ford Mustang GTD Tanıtıldı Tasarımına da Gücüne de Aşık Olacağınız Ford Mustang GTD Tanıtıldı

Yılın en hızlısı: Yangwang U9 Extreme

Başlıksız-1

Çinli BYD'nin lüks markası Yangwang, U9 modeliyle fizik kurallarını zorluyor. Dört motorlu yapısı ve akıl almaz 0-100 km/s değerleriyle hız kavramını yeniden tanımlayan bir teknoloji gösterisi.

BYD YANGWANG U9 Xtreme, 496 km/sa Hızla Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu! BYD YANGWANG U9 Xtreme, 496 km/sa Hızla Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu!

Yılın süper SUV'u: Aston Martin DBX S

Başlıksız-1

Bir SUV ne kadar sportif olabilir? Aston Martin DBX S, markanın genlerindeki yarışçı ruhu yüksek bir karosere sığdırarak, lüks ve performansı arazide buluşturan en güçlü seçeneklerden biri oldu.

Aston Martin’in Yeni Canavarı DBX S Tanıtıldı: İşte Özellikleri Aston Martin’in Yeni Canavarı DBX S Tanıtıldı: İşte Özellikleri

2026'nın en çok beklenen otomobili: Bugatti Tourbillon

Başlıksız-1

Chiron devri bitti, şimdi sıra Tourbillon'da. V16 hibrit motoru ve saat işçiliği gibi detaylarıyla şimdiden herkesin hayallerini süsleyen bu şaheser, önümüzdeki yılın en çok merak edilen modeli.

Milyonlarca TL’lik Bugatti Tourbillon’un Özel Paketi Tanıtıldı! Milyonlarca TL’lik Bugatti Tourbillon’un Özel Paketi Tanıtıldı!

Yılın otomobil üreticisi: Renault

Hem R5 ve R4 gibi retro modelleri canlandırması hem de elektrikli dönüşümdeki agresif ve başarılı stratejisiyle Renault, bu yılın en formda markası olarak öne çıktı.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim