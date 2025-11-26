TopGear 2025'in En İyi Otomobillerini Seçti: İşte Yıla Damgasını Vuran Modeller

TopGear, yılın en iyi otomobillerini belirledi. BMW iX3'ün zirvede olduğu, Ferrari, Renault ve Dacia'nın ödül aldığı tam liste ve detaylar haberimizde.

Dünyanın en prestijli otomobil yayınlarından biri olan TopGear, her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv dünyasının "en"lerini belirledi. Elektrikli dönüşümün hız kesmediği ancak benzin kokusunun da hala burnumuzda tüttüğü bu dönemde, ödül listesi oldukça renkli isimlerden oluşuyor.

Süper spor otomobillerden aile dostu SUV'lara, retro tasarımlardan geleceğin hiper otomobillerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan listede bu yılın büyük kazananı ise Alman mühendisliği oldu. İşte TopGear editörlerine göre asfaltın en iyileri.

İşte kategorilerine göre yılın en iyi otomobilleri:

Yılın otomobili: BMW iX3

TopGear jürisinin büyük ödülü verdiği BMW iX3, "Neue Klasse" tasarım dilinin seri üretime en yakın ve en etkileyici temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Hem elektrikli sürüş dinamikleri hem de BMW'nin gelecekteki vizyonunu bugünden sunmasıyla bu yılın en büyük kupasını müzesine götürdü.

Yılın lüks otomobili: Rolls-Royce Black Badge Spectre

Elektrikli sessizliğin lüks ile en iyi birleştiği nokta. Rolls-Royce, Spectre modeliyle zaten çıtayı arşa çıkarmıştı; Black Badge serisiyle ise bu lüksü biraz daha "karanlık" ve kışkırtıcı bir hâle getirerek yılın en iyi lüks deneyimini sundu.

Yılın sedan otomobili: Mercedes-Benz CLA

Sedan karoserin öldüğünü iddia edenlere Mercedes'ten tokat gibi bir cevap. Yeni elektrikli CLA, aerodinamik yapısı ve uzun menziliyle, elektrikli çağda da sedanların ne kadar verimli ve şık olabileceğini kanıtlıyor.

Yılın en iyi tasarımı: Dacia Hipster

Dacia artık sadece "ucuz" değil, "havalı" da olmak istiyor. "Hipster" ödülüyle taçlandırılan tasarım dili, markanın outdoor ve macera odaklı yeni kimliğini, basit ama vurucu detaylarla birleştirerek tasarım dünyasında bir alkışı hak etti.

Yılın crossover'ı: Renault 4

Efsane geri döndü! Renault 5'ten sonra retro-fütüristik tasarımıyla sahneye çıkan Renault 4, pratikliği ve nostaljik detaylarıyla crossover segmentine taze bir kan pompaladı. Şehir içi kullanım için ideal boyutları ve sempatik suratıyla jürinin kalbini çaldı.

Yılın station wagon'u: Audi A6 Avant

Station wagon denince akla gelen ilk markalardan olan Audi, A6 Avant ile "aile babası" imajını "performans tutkunu" ile harmanlamaya devam ediyor. Geniş iç hacmi ve jilet gibi keskin hatlarıyla segmentinin referans noktası olmayı sürdürüyor.

Yılın off-road aracı: Land Rover Defender Octa

Çamur, kaya, kum fark etmez. Defender Octa, serinin en güçlü ve en yetenekli versiyonu olarak, lüks bir SUV'un arazide tank gibi ilerleyebileceğini kanıtlayan bir mühendislik harikası.

Yılın süper otomobili: Ferrari 296 Speciale

V6 hibrit motorun senfonisi. Ferrari 296, standart haliyle bile harikayken, "Speciale" dokunuşuyla pist odaklı bir canavara dönüştü. Saf sürüş zevki arayanlar için yılın en iyi adresi Maranello oldu.

Yılın aile otomobili: Kia PV5

Geleneksel aile aracı kavramı değişiyor. Kia PV5, modüler yapısı ve geniş iç mekânıyla bir otomobilden çok tekerlekli bir yaşam alanı sunuyor. Geleceğin MPV anlayışını bugüne taşıyan pratik bir çözüm.

Yılın süpermini otomobili: Hyundai Inster

Küçük, elektrikli ve yetenekli. Hyundai Inster, şehir karmaşasında park sorunu yaşatmayan boyutları ve sempatik tasarımıyla yılın en iyi "cep herkülü" seçildi.

Yılın hiper otomobili: Ferrari F80

LaFerrari'nin halefi, hibrit teknolojisinin zirvesi. F80, sadece hızıyla değil, Formula 1'den aktarılan teknolojileriyle de bir otomobilin sınırlarının nerelere ulaşabileceğini gösteriyor. Mühendislik, sanatla buluştu.

Yılın performans otomobili: Kimera Evo37

Geçmişe saygı duruşu niteliğinde bir sanat eseri. Lancia 037 efsanesini modern teknolojiyle yeniden yorumlayan Kimera Evo37, analog sürüş hissini özleyenler için saf bir adrenalin makinesi.

Yılın en gürültülü otomobili: Ford Mustang GTD

Elektrikli sessizliğine inat, V8'in kükremesi! Mustang GTD, pist odaklı aerodinamisi ve kulakların pasını silen egzoz sesiyle, "benzin daha bitmedi" diye haykıran bir asi.

Yılın en hızlısı: Yangwang U9 Extreme

Çinli BYD'nin lüks markası Yangwang, U9 modeliyle fizik kurallarını zorluyor. Dört motorlu yapısı ve akıl almaz 0-100 km/s değerleriyle hız kavramını yeniden tanımlayan bir teknoloji gösterisi.

Yılın süper SUV'u: Aston Martin DBX S

Bir SUV ne kadar sportif olabilir? Aston Martin DBX S, markanın genlerindeki yarışçı ruhu yüksek bir karosere sığdırarak, lüks ve performansı arazide buluşturan en güçlü seçeneklerden biri oldu.

2026'nın en çok beklenen otomobili: Bugatti Tourbillon

Chiron devri bitti, şimdi sıra Tourbillon'da. V16 hibrit motoru ve saat işçiliği gibi detaylarıyla şimdiden herkesin hayallerini süsleyen bu şaheser, önümüzdeki yılın en çok merak edilen modeli.

Yılın otomobil üreticisi: Renault

Hem R5 ve R4 gibi retro modelleri canlandırması hem de elektrikli dönüşümdeki agresif ve başarılı stratejisiyle Renault, bu yılın en formda markası olarak öne çıktı.