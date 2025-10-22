Tümü Webekno
Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, Avrupa’yı dolaşarak Guinness rekoru kırdı: Tek depo yakıtla tam 2.831 km yol yaptı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Skoda Superb, yakıt verimliliğinde çığır açtı. Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk tarafından kullanılan 2.0 TDI Superb, Polonya’dan başlayarak beş ülkeden geçti ve 2.831 km menzil yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Araçta herhangi bir motor modifikasyonu yapılmadı; yalnızca sürtünme direnci düşük lastikler ve spor süspansiyonlar kullanıldı. Ortalama hız 80 km/s, ortalama tüketim ise sadece 2.61 L/100 km oldu.

Bu rekor, dizel motorların hâlâ uzun menzilli sürüşlerde rakipsiz olduğunu gösteriyor. Skoda, bu denemeyle özellikle verimlilik ve mühendisliğe dikkat çekmeyi hedefliyor.

Şirket şimdi gözünü daha yükseğe dikti: Bir sonraki hedef, aynı araçla 3.000 km sınırını aşmak.

