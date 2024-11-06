Tasarımıyla da Özellikleriyle de Çok Sevilen SKYWELL ET-5'in Güncel Fiyat Listesi: Aylardır Zam Gelmiyor

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Çinli elektrikli otomobil markası SKYWELL, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay ET-5'e zam yapmadı.

Uzun zamandır Türkiye'de varlık gösteren Çinli elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Şirket bu ay da Türkiye'deki tek otomobili olan ET-5'e zam yapmadı.

Peki SKYWELL ET-5 güncel fiyat listesi ne durumda?

SKYWELL araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
ET-5 1.880.000 TL 1.880.000 TL

ET-5 fiyatları - Kasım 2024

Skywell ET-5 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli LR Legend, Otomatik 1.880.000 TL
150 kW, Elektrikli LR Exclusive, Otomatik 2.800.000 TL
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