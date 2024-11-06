Uzun zamandır Türkiye'de varlık gösteren Çinli elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Şirket bu ay da Türkiye'deki tek otomobili olan ET-5'e zam yapmadı.
Peki SKYWELL ET-5 güncel fiyat listesi ne durumda?
SKYWELL araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|ET-5
|1.880.000 TL
|1.880.000 TL
ET-5 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|LR Legend, Otomatik
|1.880.000 TL
|150 kW, Elektrikli
|LR Exclusive, Otomatik
|2.800.000 TL