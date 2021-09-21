Slack, ilk kez Ekim 2020'de duyurduğu Clips isimli özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Sosyal medya platformlarının hikaye özelliğine benzeyen Clips, kullanıcıların videolar çekerek bu videoları diğer çalışanlarla paylaşmasını sağlıyor. Şirket, bu özellik sayesinde toplantılara gerek olmayacağını düşünüyor.

Özellikle de şirketlerin iletişim kurmak amacıyla kullandıkları Slack, yepyeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan göre "Clips" isimli bu yeni özellik, kullanıcıların videolar çekerek ekip arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlıyor. Sosyal medyada "hikaye" olarak bildiğimiz paylaşım türüne oldukça benzeyen Clips, iş dünyasına yeni bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Slack, Clips isimli özelliğini ilk kez Ekim 2020'de duyurmuştu. Mart 2021'de ise küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilen özellik, daha sonra gözlerden kaybolmuştu. Ancak yapılan son açıklamalar, bu süreçte özellikle ilgili tüm çalışmaların tamamlandığını gözler önüne seriyor. Zira Clips, Slack kullanıcıları tarafından artık rahatlıkla deneyimlenebiliyor. Peki bu özellik, tam olarak ne işe yarıyor?

Slack'in yeni özelliği işte böyle görünüyor

Slack'in kullanıma sunduğu özellik, kullanıcıların bir video çekerek, bu videoyu şirket içi kanallarında ya da doğrudan kullanıcılarla paylaşmalarını sağlıyor. Bu sayede bir toplantıya katılamayan ya da toplantıdaki tüm hususların üzerine yeniden düşünmek isteyen bir şirket çalışanı, yöneticisinin yükleyeceği klibi tekrar tekrar izleyerek, aradığı tüm sorulara yanıt bulmuş olacak. Ayrıca kanallarda paylaşılan kliplere yorum yapılabilecek ve emojiler ile tepki verilebilecek. Slack, Clips özelliğinin toplantılarda öldürülen vakitleri azaltacağını, zira kanallarda paylaşılan videoların toplantılar yerine geçeceğini düşünüyor.

Slack, bundan bir süre önce devasa bir miktara, 27 milyar dolara Salesforce isimli bulut yazılım şirketi tarafından satın alınmıştı. Şirket, Clips duyurduğu sırada bu satın alma işleminin meyveleriyle ilgili de konuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Saleforce'un sunduğu 16 hizmet için entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi. Şirketler, bu entegrasyon sayesinde Salesforce'un hizmetleri ile Slack'i tam bir uyum içerisinde kullanabilecekler.