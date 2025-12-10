Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Smart, İlk Sedan Otomobili #6'yı Duyurdu: BMW 7 Serisi ile Yarışacak!

Smart, tarihindeki ilk sedan otomobilini resmen duyurdu. #6 olarak isimlendirilen sedan, büyük cüssesi ve dikkat çeken teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Ancak Smart #6'nın fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Smart, İlk Sedan Otomobili #6'yı Duyurdu: BMW 7 Serisi ile Yarışacak!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Smart'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ilk sedan otomobilini resmen duyurdu. "#6" olarak isimlendirilen otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Smart #6'ya yakından bakalım.

Smart'ın ilk sedan otomobili, firma ile ilgili bildiklerinizi unutturacak türden. Zira 4.906 milimetre uzunluğunda, 1.922 milimetre genişliğinde ve 1.508 yüksekliğinde olan otomobil, cüssesi ile BMW 7 Serisi E32 ile yarışıyor. Ayrıca bu otomobilin uzunluğu, kabaca 2 tane ForTwo'ya denk geliyor. Modern çizgileri, LED destekli aydınlatmaları ve gövdeye gömülü kapı kolları da Smart #6'nın öne çıkan özellikleri arasında.

Karşınızda Smart #6:

Başlıksız-1

Smart #6, sadece tasarımı ile öne çıkmıyor. Bu otomobilde 1.5 litrelik benzinli motora eşlik eden fişli hibrit ünite görüyoruz. Şirketin açıklamasına batarya ile depo tam dolu olduğu zaman 1.810 kilometreye kadar menzil sunabilen #6, sadece elektrik motoru devredeyken 285 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın toplam motor gücü ise 429 beygir olarak açıklanmış durumda.

Başlıksız-1

Smart, yeni sedan otomobilinin iç tasarımını göstermedi. Çünkü bu otomobil henüz lansman yapmadı. Şirketin açıklamasına göre gelecek yıl satışa sunulacak otomobil, ilerleyen dönemlerde büyük bir lansmana ev sahipliği yapacak. Bu lansman sayesinde #6'nın tüm özellikleri ile fiyatını öğrenmiş olacağız. Bakalım Smart, ilk sedan otomobilini Çin ile mi sınırlayacak yoksa küresel pazara mı sunacak...

Araba Mercedes

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim