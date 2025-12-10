Smart, İlk Sedan Otomobili #6'yı Duyurdu: BMW 7 Serisi ile Yarışacak!

Smart, tarihindeki ilk sedan otomobilini resmen duyurdu. #6 olarak isimlendirilen sedan, büyük cüssesi ve dikkat çeken teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Ancak Smart #6'nın fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Smart'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ilk sedan otomobilini resmen duyurdu. "#6" olarak isimlendirilen otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Smart #6'ya yakından bakalım.

Smart'ın ilk sedan otomobili, firma ile ilgili bildiklerinizi unutturacak türden. Zira 4.906 milimetre uzunluğunda, 1.922 milimetre genişliğinde ve 1.508 yüksekliğinde olan otomobil, cüssesi ile BMW 7 Serisi E32 ile yarışıyor. Ayrıca bu otomobilin uzunluğu, kabaca 2 tane ForTwo'ya denk geliyor. Modern çizgileri, LED destekli aydınlatmaları ve gövdeye gömülü kapı kolları da Smart #6'nın öne çıkan özellikleri arasında.

Karşınızda Smart #6:

Smart #6, sadece tasarımı ile öne çıkmıyor. Bu otomobilde 1.5 litrelik benzinli motora eşlik eden fişli hibrit ünite görüyoruz. Şirketin açıklamasına batarya ile depo tam dolu olduğu zaman 1.810 kilometreye kadar menzil sunabilen #6, sadece elektrik motoru devredeyken 285 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın toplam motor gücü ise 429 beygir olarak açıklanmış durumda.

Smart, yeni sedan otomobilinin iç tasarımını göstermedi. Çünkü bu otomobil henüz lansman yapmadı. Şirketin açıklamasına göre gelecek yıl satışa sunulacak otomobil, ilerleyen dönemlerde büyük bir lansmana ev sahipliği yapacak. Bu lansman sayesinde #6'nın tüm özellikleri ile fiyatını öğrenmiş olacağız. Bakalım Smart, ilk sedan otomobilini Çin ile mi sınırlayacak yoksa küresel pazara mı sunacak...