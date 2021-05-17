Uzun yıllardır G.I. Joe serisinin en popüler kahramanı olan Snake Eyes, yıllar sonra kendi geçmişinin anlatıldığı bir filme kavuşuyor. Başrolünde Henry Golding'in yer aldığı yapımdan ilk fragman geldi.

Özellikle figür koleksiyoncuları arasında, aksiyon figürü deyimi çok sık kullanılır. Bu deyim, gördüğümüz ürünün oyuncak bebeklerden farklı olduğunu, gerçekçi olduğunu ve poz verebildiğini anlatmak için kullanılır. Aksiyon figürü kavramının çıkışı ise G.I. Joe ile olmuştur.

G.I. Joe'yu geliştiren ekip, yaşadıkları maddi darboğazdan dolayı seriyi "inceltme" yoluna gitmek zorunda kalacaktı. Onun yerine, ekip üyelerinin ekipmanlarını korumaya ve neredeyse sıfır ekipmana sahip bir ninja karakter oluşturmaya karar verdiler. Bu ninja ise Snake Eyes idi ve serinin en popüler karakteri oldu.

G.I. Joe'ların en efsanesi

Snake Eyes, çok uzun yıllardır çizgi romanlarda, çizgi filmlerde ve oyuncak satışlarında G.I. Joe hayranlarının gözdesi olarak karşımıza çıkıyor. Maskesi, kılıçları ve durdurulamayan hiddeti ile tanıdığımız karakterin bu hale nasıl geldiğine ise Snake Eyes: G.I. Joe Origins filmi cevap verecek.

Filmin başrolünde, Snake Eyes rolüyle Henry Golding yer alacak. Bu yapımda karakterin, Joe ekibi ile yolları kesişmeden yıllar önce yaşadıkları anlatılacak. Yönetmen koltuğunda Robert Schwentke'nin yer alacağı yapımda, Snake Eyes'ın Arashikage klanına girişi ve ninjalığın yolunu öğrenişini izleyeceğiz.

Yapımda yer alacak karakterler arasında bir diğer meşhur ninja Storm Shadow (Andrew Koji), The Baroness (Úrsula Corberó) ve Scarlett (Samara Weaving) gibi karakterler de karşımıza çıkacak. Elbette ki filmde esas olarak Snake Eyes'a odaklı bir hikaye anlatılacak.

Yeni G.I. Joe evreni kuruluyor

Filmin amacı ise Snake Eyes'ın popülerliğinden faydalanarak yeni bir G.I. Joe evreni oluşturmak. Yani bu filmde başka filmler için de altyapı oluşturulduğunu görmemiz mümkün olacak. Serinin istenen başarıyı yakalaması durumunda ise MCU benzeri bir yapılanma görebiliriz zira G.I. Joe evreni oldukça çok hikayeye sahip ve oldukça kalabalık.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins filmi 23 Temmuz'da vizyonda olacak. Filmin fragmanını aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.