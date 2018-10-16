Snapchat Filtreleri Artık Kedilerde de Kullanılabiliyor

Snapchat'in birbirinden havalı filtreleri yeni gelen algoritma güncellemesiyle kedilerde de kullanılabiliyor.

Snapchat son zamanlarda 3 milyondan fazla kullanıcısını kaybetti. Kendine daha çok kullanıcı çekmeye çalışan şirket, filtrelerde yenilikler yapıyor. Snapchat geliştirici ekibi tarafından geliştirilen yeni algoritma ile Snapchat filtreleri, artık kedilerin yüzlerini de algılayacak ve kedilerde de kullanılabilecek.

Snapchat filtrelerinin akıllı hale gelmesi ilk değil. Bir yıl kadar öncesinde AR Kit desteği gelen Snapchat, objeleri (yemek, spor ekipmanları, köpekler ve ırkları, ve neredeyse ekranda o anda bulunan her nesne) tanıyabiliyor ve objelere göre filtreler sunabiliyordu.

Snapchat filtreleri şimdi ise en yakın arkadaşlarımızdan kedileri de tanıyor. Kediler de artık insanlar gibi kendilerine özel filtrelere sahip. Hayvanlar, yüzlerine eklenen filtrelerle oldukça tatlı, komik ve snap atılabilir oluyorlar. Snapchat'ın son güncellemesini yükleyerek bu özelliğe siz de sahip olabilirsiniz.