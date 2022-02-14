Snapchat, üst düzey içerik üreticilerine özel kullanılabilir olacak yeni bir reklam özelliğini test etmeye başladı. Hikâyelerin ortasında çıkacak yeni reklamlarla birlikte içerik üreticileri, reklam gelirinin bir kısmını Snapchat ile kırışacak.

Bir dönem sosyal medya platformları arasında büyük bir yükseliş yakalayan Snapchat, zamanla kaybettiği popülerliği son zamanlarda artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kullanıcı sayısında Twitter’ı bile sollayan platform, bu kez içerik üreticileri için yeni bir gelir kapısı olacak, normal kullanıcılarıysa sinir edebilecek bir özellikle karşımıza geldi.

Tüm sosyal medya platformlarında gördüğümüz ve bir standart haline dönüşen Hikâyeler’in atası Snapchat, Hikâyeler’de reklam gösterme özelliğini test etmeye başladı. Şu anda yalnızca ABD’li küçük bir içerik üreticisi grubuyla test edilen özellik, önümüzdeki aylarda tüm içerik üreticileri için kullanılabilir hale gelecek. Fakat bu özelliği diğer reklamlardan ayıran bir şey var.

Hikâye ortasında reklam çıkacak:

Özellik kapsamında bir reklam, Snapchat yıldızının hikâyesinin içine yerleştirilecek. YouTube videolarında gördüğümüz gibi video ortasında çıkacak reklamlarla bu hikâyenin sahibi olan Snap yıldızı, elde edilen reklam gelirini Snapchat ile bölüşecek. Snapchat’in açıklamasına göre bu bölüşme, paylaşım sıklığı ve bağlılık gibi metrikler aracılığıyla belirlenecek. Özellik, yalnızca ‘Snap Star’ statüsüne sahip hesaplar, yani doğrulanmış ve altın bir yıldızla işaretli olanlar tarafından kullanılabilecek.

Snapchat, geçtiğimiz zaman boyunca içerik üreticilerini platforma çekmek için platformu para kaynağı yapacak çeşitli özelliklere imza attı. Snapchat’in yeni reklam hareketi de tam olarak platformun TikTok rakibi sayfası Spotlight’ın popülerliğinin arttığı dönemde geldi. Geçtiğimiz haftalarda Snapchat CEO’su Evan Spiegel, kullanıcıların platformda paylaşım ve hikâye görüntülemeye daha az zaman ayırdıklarını, bunun yerine Spotlight’ta içerik izlediklerini açıklamıştı.