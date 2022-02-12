Fransız film yapımcısı Yzadel Dzisky, yeni belgeseli için flört uygulamasındaki insanlarla röportaj yapmak istiyordu. Uygulamadan aşkı bulan birçok insan varken kendisinin de bulabileceğine inanan yapımcı, kalbinin kırıldığıyla kaldı.

Yeni insanlarla tanışmak artık Tinder gibi uygulamalarla çok kolay bir hale geldi ancak internetten veya mobil uygulamalardan tanıştığınız her insan iyi niyetli olmayabiliyor. Netflix'te yayınlanan Tinder Avcısı da flört uygulamalarından dolandırılan birçok insan olduğunu gözler önüne seriyor. Tıpkı Tinder Avcısı'nda anlattıkları gibi bir olay Fransa'da yaşayan film yapımcısının başına geldi.

Fransız film yapımcısı Yzabel Dzisky, flört uygulamaları hakkında bir belgesel çekmeyi düşünüyordu. Dzisky, insanlarla belgeseli için röportaj yapmak için bir flört uygulamasında hesap oluşturdu. Ancak daha sonra arkadaşlarının da ona bu uygulamalardaki komik aşk hikayelerini anlatmasıyla kendisinin de aşkı bulabileceğine inandı. Bu düşüncesi ise onu çok büyük bir kalp kırıklığına doğru sürükledi.

Gerçek aşkı bulduğunu sanarak yalanlarını görmezden geldi

Dzisky, uygulamadan Los Angeles’ya yaşayan Tony isimli bir cerrahla tanıştı. Tony, oldukça yakışıklı bir beyefendiydi ve Yzabel Tony'nin profilini beğenmişti. Yana kaydırdı ve Tony’nin de onu beğenmesiyle eşleştiler. İkili romantik sohbetler yapmaya başladı, birçok ortak yönlerini keşfettiler. Bir haftadan fazla süren bu sohbetlerin ardından Yzabel, Tony’e görüntülü konuşmak istediğini söyledi. 10 dakika süren görüntülü sohbetleri sırasında Yzabel Tony’i arkadaşlarına gösterdi ve daha sonrasında da ikili kısa kısa görüntülü görüşmeler yapmaya devam etti.

Her şey güzel giderken Tony, herhangi bir sebep göstermeden Yzabel’in aramalarına ve mesajlarına cevap vermeyi kesti. En sonunda cevap verdiğinde ise adının Tony değil ‘Murat’ olduğunu söyledi. Eski kocasının ismi de Murat olan Yzabel, şok oldu. Daha sonrasında Murat, Türk olduğunu ve İstanbul’da yaşadığını söyledi. Yzabel, bu durum karşısında sinirlenmek yerine neden böyle bir şey yaptığını sorduğundaysa Murat’tan “İsmimin Arap kökenli olmasından dolayı, çekincelerim vardı” cevabını aldı.

Yzabel’den ‘tıp ekipmanları için’ 3 bin euro para istedi

İsmini Google’da arayan Yzabel, Murat’la ilgili birçok bilgi buldu. Murat’ın videoları ve fotoğrafları her yerdeydi. Televizyona çıktığı videoları bile vardı ve Yzabel, Murat’ın ünlü bir cerrah olduğuna tamamen ikna olmuştu. İlişkilerinin ilerleyen günlerinde Murat, tıp ekipmanları alacağını ve bunun için Şanghay’a gitmesi gerektiğini söyledi. Şanghay’a gittiğinde ise kredi kartının bozulduğunu ve eğer ona 3 bin euro para gönderebilirse yüz yüze görüşmek için oradan Yzabel’in yanına Paris’e gelebileceğini söyledi. Bu durum Yzabel için biraz şüphe uyandırmış olsa da sonunda Murat’a 200 euro gönderdi.

Yüz yüze görüşmek için gün sayan Yzabel, sonunda o gün gelip çattığında çok heyecanlandı. Havaalanına gitti ve Murat’ı beklemeye başladı ancak Murat bir türlü gelmedi. Sonraki günlerde de Yzabel’in aramalarına, mesajlarına hiçbir cevap vermedi. Daha önce de yaptığı gibi birkaç gün süren sessizliğinin ardından Murat, Yzabel’le konuşmak istediğini söyledi. Bu sessiz geçen günler Yzabel’in aklına dolandırılmış olabileceğini getirmişti ve her zamanki gibi telefonda değil daha büyük bir ekranda görüntülü konuşmak istediğini söyledi.

Bilgisayar ekranında yaptıkları konuşmanın sürekli donmasından, arkadan gelen seslerden ve görüntünün kalitesiz olmasından iyice şüphelenen Yzabel, video editörü bir arkadaşına bu durumdan bahsetti. Arkadaşı bu videoların ‘Deepfake’ videosu olduğunu ve insanların başka bir insanın yüzünü kullanarak videolar çekebildiğini söyledi. Öğrendikleriyle neye uğradığını şaşıran Yzabel, Murat’a mesaj attı ve kim olduğunu sordu. Onlarca mesaj ve aramanın ardından sonunda cevap geldi ve “Adının David olduğunu ve Nijerya'da yaşayan 20 yaşındaki bir hacker olduğunu” söyledi.

Aşık olduğu gerçek 'Murat’ı bulmak için yola çıktı

David, ‘Murat’ kimliğinin rastgele icat edildiğini söylese de, Yzabel sahte Murat’a duyduğu aşktan vazgeçemedi. Kimliğinin çalındığına inandığı gerçek Murat’ı bulmak için yola koyuldu. Aşık olduğu Murat’ın numarasına ve sosyal medya bilgilerine ulaşmasının ardından Yzabel, Türkiye’ye geldi. Murat’ın çalıştığı hastaneye gitti ve onu görür görmez ona gerçekten aşık olduğunu anladı. Murat’la birkaç kez daha görüştüler ve sonrasında ilişkileri bitti. Kalbi kırık Yzabel, polise gidip şikayetçi olabilmesi için sahte hesaptan yapılan bütün konuşmaları ve aramaları Murat’a gösterdi ancak kanıtların yetersiz olmasından ve yurt dışından yapılan bu tür siber suçların takip edilemesinin zorluğundan dolayı istedikleri sonuca ulaşamadılar. (Bahsi geçen cerrah, gerçek isminin bilinmesini istemediği için yazımız boyunca Murat ismi kullanıldı)

Peki deepfake videolar yardımıyla yapılan ‘Catfishing’ nedir?

İnsanların sahte profiller oluştup kendilerini olmadıkları bir insan gibi göstererek, duygusal ilişki arayışındaki kişileri dolandırmasına ‘Catfishing’ deniyor. Görüntülü konuşarak insanların güvenlerini kazanan kişiler, bunun için ise bir videonun içerisine farklı bir insanın yüzünü yerleştirdikleri ‘Deepfake’ videoları kullanıyor. 2019 yılının verilerine göre flört uygulamalarını kullanan insanların yüzde 27’si catfishing yöntemiyle dolandırıldı.