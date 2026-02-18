Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Snapchat, Türkiye'ye Resmen Temsilci Atadı

Snapchat, ülkemizdeki yasalar gereği Türkiye'ye resmen temsilci atadı. Temsilci hakkında detaylar da açıklandı. Şirket kurmak yerine gerçek kişi tercih edildi.

Snapchat, Türkiye'ye Resmen Temsilci Atadı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’deki yasalar, internette faaliyet gösteren platformların ülkemizde bir temsilci bulundurmasını gerektiriyordu. Sosyal medya platformları da bunlardan biriydi. Şimdi ise dünyanın en önde gelen platformlarından biri olan Snapchat’in bu konuda bir adım attığı bildirildi.

İfade.org tarafından paylaşılan bilgilere göre Snapchat, Türkiye’de resmen temsilci atadı. Şirketin resmî sitesi üzerinden de paylaşılan bilgilerde ülkemizde atanan temsilcinin Selin Beceni olduğu görüldü.

Tüzel kişilik kurmak yerine gerçek kişi temsilci atamayı tercih etti

sanapca

Snapchat, Türkiye’de tüzel kişilik, yani şirket veya şube kurmak yerine** “gerçek kişi” temsilci atamayı tercih etti** ve bu pozisyona Beceni’yi getirdi. Bu kararla şirket, ülkemizde temsilci bulunduran diğer sosyal medya platformları arasına girmeyi başardı. Snapchat dışında Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube, Dailymotion, Pinterest gibi yurt dışı birçok platformun da temsilcisi bulunuyor.

5651 sayılı Kanun’da sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluk ve yükümlülüklerinden bahsedilen düzenlemeye göre Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, BTK, ESB veya adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim ve taleplerin yerine getirilmesi ile kişiler tarafından Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Türkiye’de en az bir temsilci belirlemek zorunda.

Günlük erişimi 10 milyondan fazla olan platformlarda ise belirlenen temsilcinin, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olması gerekiyor. Tüzel kişi olması hâlinde ise temsilcinin doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından Türkiye’de sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması şartı bulunuyor.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Yeni iPhone Almak İçin Bu Seneyi Beklediyseniz Üzüleceksiniz: iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile Neredeyse Aynı Olacak...

Yeni iPhone Almak İçin Bu Seneyi Beklediyseniz Üzüleceksiniz: iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile Neredeyse Aynı Olacak...

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com