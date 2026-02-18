Snapchat, Türkiye'ye Resmen Temsilci Atadı

Snapchat, ülkemizdeki yasalar gereği Türkiye'ye resmen temsilci atadı. Temsilci hakkında detaylar da açıklandı. Şirket kurmak yerine gerçek kişi tercih edildi.

Türkiye’deki yasalar, internette faaliyet gösteren platformların ülkemizde bir temsilci bulundurmasını gerektiriyordu. Sosyal medya platformları da bunlardan biriydi. Şimdi ise dünyanın en önde gelen platformlarından biri olan Snapchat’in bu konuda bir adım attığı bildirildi.

İfade.org tarafından paylaşılan bilgilere göre Snapchat, Türkiye’de resmen temsilci atadı. Şirketin resmî sitesi üzerinden de paylaşılan bilgilerde ülkemizde atanan temsilcinin Selin Beceni olduğu görüldü.

Tüzel kişilik kurmak yerine gerçek kişi temsilci atamayı tercih etti

Snapchat, Türkiye’de tüzel kişilik, yani şirket veya şube kurmak yerine** “gerçek kişi” temsilci atamayı tercih etti** ve bu pozisyona Beceni’yi getirdi. Bu kararla şirket, ülkemizde temsilci bulunduran diğer sosyal medya platformları arasına girmeyi başardı. Snapchat dışında Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube, Dailymotion, Pinterest gibi yurt dışı birçok platformun da temsilcisi bulunuyor.

5651 sayılı Kanun’da sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluk ve yükümlülüklerinden bahsedilen düzenlemeye göre Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, BTK, ESB veya adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim ve taleplerin yerine getirilmesi ile kişiler tarafından Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Türkiye’de en az bir temsilci belirlemek zorunda.

Günlük erişimi 10 milyondan fazla olan platformlarda ise belirlenen temsilcinin, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olması gerekiyor. Tüzel kişi olması hâlinde ise temsilcinin doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından Türkiye’de sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması şartı bulunuyor.