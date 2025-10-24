Orta Segment Telefonlara Seviye Atlatacak Snapdragon 6s Gen 4 İşlemci Duyuruldu

Qualcomm, orta segment telefonlarda kullanılacak Snapdragon 6s Gen 4 işlemciyi duyurdu. Çok daha iyi CPU ve GPU performansından 144 Hz desteğine kadar birçok yenilik sunuyor.

Qualcomm, sunduğu farkl farklı işlemcilerle her segmentten telefona güç veriyordu. Şimdi ise şirket, orta segmentte konumlanan telefonlarda kullanılacak yeni Snapdragon 6s Gen 4 çipini resmen duyurdu. Yeni işlemci, cihazlara önemli iyileştirmeler getirecek yeniliklerle piyasaya sürülüyor.

Snapdragon 6s Gen 4 yonga seti, geçtiğimiz yıl tanıtılan 6s Gen 3’ün yeni nesli olarak geliyor. Peki ne gibi yenilikler var? Orta segment telefonlarda neleri iyileştirecek? Gelin Snapdragon 6s Gen 4 hakkında bilmeniz gereken tüm detaylara göz atalım.

Daha iyi GPU ve CPU, 144 Hz desteği ve dahası

İlk bahsedeceğimiz konu performans tarafında. Qualcomm’un aktardığına göre 4nm sürecinden geçen Snapdragon 6s Gen 4 işlemci, ciddi anlamda iyileştirilmiş CPU ve GPU’yla geliyor. Buna göre CPU tarafında %36 oranında iyileştirme var. GPU tarafında ise** %59 daha iyi** performans gösteriyor. Kyro CPU’da 2.4 GHz’e kadar 4 performans çekirdeği, 1.8 GHz’de 4 verimlilik çekirdeği görüyoruz. Tüm bunlar, orta segment telefonların genel performansının ciddi iyileşme göreceği anlamına geliyor.

Bunlar dışında tabii ki başka yenilikler de Snapdragon 6s Gen 4 işlemciyle gelecek. Yeni işlemci, artık FHD+ çözünürlükte 144 Hz ekran desteğine sahip olacak. Ayrıca HDR oyun desteği, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP ve Vulkan 1.1 destekleri de gelecek. Tüm bunların yanı sıra Değişken Oranlı Gölgelendirme (VRS) gibi SNapdragon Elite Gaming özelliklerine destek sunuyor. Oyun performansı konusunda çok iddialı olacağını söylememiz mümkün.

12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama, 200 MP’ye kadar kamera sensörleri, 30 FPS’te 2K video kaydı, **Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E ve 5G **de işlemcinin diğer özellikleri arasında bulunuyor. Yakında bu çipi kullanan telefonlar gelmeye başlayacaktır.