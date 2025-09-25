2026'nın En Güçlü Android Telefonlarına Güç Verecek Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tanıtıldı

Qualcomm, 2025 sonu ve 2026'da çıkacak amiral gemisi Android telefonlara güç verecek Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini resmen tanıttı. Yeni çip, büyük performans iyileştirmeleri ve yapay zekâ yenilikleriyle geliyor.

Qualcomm, teknoloji dünyasının beklediği duyuruyu geçtiğimiz saatlerde resmen gerçekleştirdi. 2026 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi seviyesindeki telefonlara güç verecek, Qualcomm’un yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5, şirket tarafından resmen duyuruldu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, geçen sene çıkan Snapdragon 8 Elite’in halefi olarak piyasaya sürülüyor. Qualcomm’un aktardığına göre yeni çip, çok önemli iyileştirmeler sunacak ve akıllı telefonları bir üst seviyeye taşıyacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 neler sunuyor?

3 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcide 3’üncü nesil Oryon CPU görüyoruz. Bu CPU, Qualcomm tarafından en gelişmiş mobil CPU olarak nitelendiriliyor. Şİrketin performans testlerine göre yeni nesil CPU, önceki nesillere kıyasla performansta %20 gibi önemli bir artışı kullanıcıya sunabiliyor. CPU, 4,6 GHz’e kadar 2 ana çekirdek ve** 3,62 GHz’e** kadar 6 performans çekirdeğinden oluşuyor. Güç verimliliğini de %35 oranında artırmış. Çoklu görevler ve uygulama değişiminde “ışık hızında” performans vadediliyor.

İşlemci, tek çekirdekli performansta önceki nesilden %20 daha hızlı performans gösterirken çoklu çekirdekte ise %17 daha hızlı. %20 daha hızlı ray tracing'i de eklemeden geçmeyelim.

Öte yandan yonga setinde güncellenen Qualcomm Adreno GPU mimarisini görüyoruz. Şirketin açıklamalarına göre bu GPU, genel oyun performansında kullanıcılara %25 iyileştirme vadediyor. GPU tarafında güç tüketiminde ise %20 oranında bir düşüş yaşandığı da belirtilmiş. Oyunlarda gecikme ise %50 oranında azaltılmış.

Yapay zekâ alanında ciddi iyileştirmeler geliyor

Tabii ki yapay zekâ devrinde olduğumuz için NPU’nun da önemi büyük. Şirketin aktardığına göre güncellenen Hexagon NPU, bir önceki nesle göre %37 daha hızlı performans sunarken güç tasarrufunu da artırıyor.

Qualcomm’a göre Snapdragon Sensing Hub kullanımıyla birlikte zaman içinde kullanıcı hakkında daha fazla bilgi edinebilen daha kişiye özel yapay zekâlar yeni çiple mümkün hâle geliyor. Geliştirilmiş, sürekli devam eden gerçek zamanlı olarak cihaz içi öğrenme, çoklu modelli yapay zekâlar gibi yöntemler sayesinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan cihazlar, çok daha kişiselleştirilmiş bir yapay zekâ deneyimini kullanıcıyla buluşturabilecek.

Kamerada bir ilke imza atıyor

Kamera tarafında güncellenen ISP, artık APV, yani gelişmiş profesyonel video kodeğini destekleyecek. Böylece çok daha kaliteli, filmleri aratmayan profesyonel görüntüler yakalayabileceksiniz. APV destekleyen dünyada ilk mobil platform olduğunu belirtelim. Ayrıca bağlamın farkında olan otomatik odaklama, otomatik pozlama ve otomatik beyaz dengesi özellikleri de ISP tarafında karşınıza çıkacak.

Qualcomm’un amiral gemisi telefonlara âdeta çağ atlatacak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi böyleydi. Önümüzdeki haftalar itibarıyla bu çipi kullanan amiral gemisi Android telefonların piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Xiaomi’den OPPO’ya, Samsung’dan HONOR’a, OnePlus’tan realme’ye kadar birçok marka tarafından kullanılacak.