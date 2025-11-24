Qualcomm açıkladı: Snapdragon işlemcili Android telefonlar AirDrop ile iPhone'lara dosya gönderebilecek

Qualcomm, Quick Share ve AirDrop dosya paylaşımı entegrasyonunun Snapdragon işlemcili Android telefonlara “yakında” geleceğini resmen duyurdu.

Qualcomm, Snapdragon işlemcilerin Android–iOS dosya paylaşım deneyimini büyük oranda iyileştirecek bir adım attığını açıkladı. Daha önce yalnızca belirli Pixel modelleri için duyurulan Quick Share-AirDrop entegrasyonu artık “Snapdragon’lu telefonlara da geliyor” diyebiliriz.

Can't wait for people to use this once enabled on Snapdragon in the near future. https://t.co/IUvT23p5pq — Snapdragon (@Snapdragon) November 21, 2025

Henüz Qualcomm, hangi Snapdragon jenerasyonlarının destekleneceğini ya da güncellemenin tam zamanlamasını kesin olarak paylaşmadı. Ancak “yakında” vurgusu ve geçmiş benzer güncelleme stratejilerine bakılırsa ilk etapta üst seviye modellerde başlayıp sonra genişlemesi muhtemel.

Bu gelişmeyle birlikte Android–iOS arasında yıllardır var olan dosya transfer bariyeri ciddi şekilde azalabilir. Kullanıcılar bulut linkleri ya da mesajlaşma uygulamaları yerine doğrudan ve yüksek hızda paylaşımı tercih etmeye başlayabilir — rekabet, her zamankinden daha kullanıcı odaklı hâle geliyor.