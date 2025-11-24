Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Qualcomm açıkladı: Snapdragon işlemcili Android telefonlar AirDrop ile iPhone'lara dosya gönderebilecek

Qualcomm, Quick Share ve AirDrop dosya paylaşımı entegrasyonunun Snapdragon işlemcili Android telefonlara “yakında” geleceğini resmen duyurdu.

Qualcomm açıkladı: Snapdragon işlemcili Android telefonlar AirDrop ile iPhone'lara dosya gönderebilecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Qualcomm, Snapdragon işlemcilerin AndroidiOS dosya paylaşım deneyimini büyük oranda iyileştirecek bir adım attığını açıkladı. Daha önce yalnızca belirli Pixel modelleri için duyurulan Quick Share-AirDrop entegrasyonu artık “Snapdragon’lu telefonlara da geliyor” diyebiliriz.

Henüz Qualcomm, hangi Snapdragon jenerasyonlarının destekleneceğini ya da güncellemenin tam zamanlamasını kesin olarak paylaşmadı. Ancak “yakında” vurgusu ve geçmiş benzer güncelleme stratejilerine bakılırsa ilk etapta üst seviye modellerde başlayıp sonra genişlemesi muhtemel.

Bu gelişmeyle birlikte Android–iOS arasında yıllardır var olan dosya transfer bariyeri ciddi şekilde azalabilir. Kullanıcılar bulut linkleri ya da mesajlaşma uygulamaları yerine doğrudan ve yüksek hızda paylaşımı tercih etmeye başlayabilir — rekabet, her zamankinden daha kullanıcı odaklı hâle geliyor.

Android iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim