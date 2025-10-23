Tümü Webekno
Şöhretleri Ülke Sınırlarını Aştı: Instagram’da En Çok Takipçiye Sahip 10 Türk!

Instagram’da en çok takipçili Türkler listesi şaşırtmıyor. Futbol sahalarından fenomen şeflere, televizyon yıldızlarından dünyaca ünlü isimlere kadar milyonlarca takipçisi olan en popüler 10 Türk'ü sıraladık. Peki bu listenin zirvesinde kim var ve bu isimlerin takipçi sayıları tam olarak ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Instagram artık sadece tatil fotoğrafı paylaştığımız bir mecra değil; devasa bir ekonomi, küresel bir şöhret makinesi. Milyonlarca dolarlık anlaşmalar, küresel tanınırlık ve devasa bir etki gücü, bu platformdaki takipçi sayısıyla doğru orantılı hâle geldi. "Fenomen" kelimesinin anlamını yeniden yazan bu isimler, attıkları her adımla, paylaştıkları her "story" ile gündem oluyorlar. Peki, Türkiye'de bu dijital şöhret oyununun zirvesinde kimler oturuyor? Sadece oyuncular mı, yoksa yeşil sahaların yıldızları mı daha popüler?

Hazırladığımız bu listede takipçi sayılarıyla dudak uçuklatan, global çapta bir üne kavuşmuş isimler göreceksiniz. Bazıları, "Salt Bae" hareketiyle Nusret Gökçe gibi internetin DNA'sına işlerken, bazıları da CZN Burak (Burak Özdemir) gibi devasa porsiyonlar ve gülümsemesiyle milyonların kalbini kazandı. Elbette Hande Erçel ve Burak Özçivit gibi televizyon yıldızları ve Arda Güler gibi genç yetenekler de bu yarışın tam ortasında. Sözü fazla uzatmayalım; işte rakamlarla Instagram'ın en popüler Türkleri.

Instagram'da en çok takipçisi olan 10 Türk (2025)

Kişi Kullanıcı Adı Takipçi Sayısı
Burak Özdemir cznburak 52.458.029
Nusret Gökçe nusr_et 52.301.891
Hakkı Akdeniz hakkiakdenizz 36.794.773
Hande Erçel handemiyy 32.196.540
Mesut Özil m10_official 27.698.006
Burak Özçivit burakozcivit 25.449.224
İbrahim Yılmaz️ ibrahimyilmazofficial 18.506.996
Demet Özdemir demetozdemir 17.025.192
Gürkan Topçu gurkansef 15.624.078
Arda Güler ardaguler 15.491.187

Listenin detaylarına baktığımızda, gastronomi dünyasının nasıl bir küresel güce dönüştüğünü net bir şekilde görüyoruz. Nusret Gökçe'nin o meşhur tuz serpme hareketi, onu bir et lokantası sahibinden uluslararası bir pop kültür ikonuna dönüştürdü. Benzer şekilde, Burak Özdemir'in (CZN Burak) kameralara karşı sürekli gülümseyerek yaptığı devasa yemekler, onu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada en çok tanınan yüzlerden biri hâline getirdi. Bu iki isim, sosyal medyanın "yemek" ile nasıl birleştiğinde ortaya ne kadar büyük bir güç çıktığının kanıtı.

Elbette popülerlik yarışında televizyon ve spor dünyası da gastronomiyle kıyasıya bir rekabet içinde. Hande Erçel, Burak Özçivit ve Demet Özdemir gibi oyuncular, yer aldıkları dizilerin uluslararası pazarda yakaladığı başarı sayesinde takipçi sayılarını artırıyor. Futbol tarafında ise Real Madrid gibi bir devde oynayan Arda Güler ve şimdilerde futbolu bırakmış olan Mesut Özil gibi isimler, yeşil sahalardaki başarılarını dijital dünyaya da taşıyarak milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Peki siz bu listeyi nasıl buldunuz? Zirvede gördüğünüz isim sizi şaşırttı mı? Listede "Bu isim mutlaka olmalıydı" dediğiniz biri var mı? Yorumlar bölümünde kendi tahminlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın, hep birlikte tartışalım!

