Dünya, son 19 yılın en büyük Güneş fırtınalarından birini deneyimlemeye başladı. Etkisinin birkaç gün devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle gezegenimizde elektrik kesintileri yaşanabileceği ifade edildi.

Son günlerde Güneş’te patlamaların yaşandığını görüyorduk. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Bilim insanlarından gelen açıklamalara göre Dünya, son 20 yılın en büyük Güneş fırtınalarından biriyle karşı karşıya.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bugün yaptığı açıklamada gezegenimizin “ciddi” olarak nitelendirilen G4 jeomanyetik fırtına deneyimlemeye başladığını bildirdi. Bu fırtınanın 2005’ten bu yana yaşanan ilk G4 fırtına olduğu aktarılırken etkilerinin bir süre görülebileceği aktarıldı.

Dünya’da bazı kesintilere yol açabilir

NOAA, patlama nedeniyle gezegenimize gelen dalgaların önümüzdeki birkaç saat ve gün boyunca etki gösterebileceğini ifade etti. Ayrıca iletişim ve navigasyonda sorunlar yaratabileceğini, uydulara zarar verebileceği ve elektrik kesintilerine sebep olabileceği de eklendi.

En güçlü dalganın, bu gecenin ilerleyen saatlerinde Dünya’ya çarpmasının beklendiği de açıklamalar arasında yer aldı. NOAA, bu nedenle birçok bölgede kuzey ışıklarının görülebileceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yakın zamanda yapılan paylaşımlar ise Yeni Zelanda gibi ülkelerde görülmeye başladığını ortaya koydu. Kuzey Amerika ve Avrupa’da da görülme ihtimallerinin bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Bu fırtınanın kaynağının da yıldızın yüzeyinde bulunan ve dünyanın çapının 16 katı büyüklüğündeki lekeler olduğu ifade ediliyor. Lekeler, sapan görevi görebilen ve gezegenimize doğru yüklü parçacıklar gönderebilen manyetik alanlara sahip. Bu olaylara koronal kütle püskürtmeleri deniyor. Dünya’ya yönlendiklerinde gezegenimizin manyetik alanında bazı sorunlar oluşturan jeomanyetik fırtınalara neden olabiliyorlar.