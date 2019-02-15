Netflix’in Merkezi Silahlı Saldırgan Nedeniyle Boşaltıldı

Silahlı bir saldırgan nedeniyle Netflix’in Hollywood’da bulunan merkezinin boşaltıldığı bildirdi.

Hollywood’da Netflix merkezinde ortalık epey karışmış gibi gözüküyor. Eli silahlı bir kişi sebebiyle kilit altına alınan binaya kimsenin girmesine ya da çıkmasına izin verilmiyor.

Los Angeles Polis Departmanı, Sunset Bronson Stüdyoları’nda gerçekleşen olaya müdahale ederken, çalışanların bölgeden ayrılmasına da izin vermiyor.

Gelen haberlere göre LAPD yetkilileri, stüdyonun Netflix binasına yakın olan girişinde toplanmış durumda. Netflix binası, Van Ness Caddesi ve Sunset Bulvarı’nın kesişiminde bulunuyor.

LAPD’den memur Tony Im, silahlı bir şüpheliye dair ikinci elden bilgi aldıklarını söylerken, şu anda başka bir bilgi olmadığını söyledi. Çalışanlar ise binanın iç taraflarına toplanmaları ve pencerelerden uzak durmaları için uyarıldı.

Daha sonra gelen istihbarata göre binada bulunan çalışanlar binadan çıkarıldı. Polislerin çalışmaları ise bir süre daha devam etti. Saldırganın Netflix binasının çatısında olduğu belirtildi.

Olay yeri tanıkları ise durumu sosyal medyaya taşıdı. Bir kişi ise saldırganın eski bir Netflix çalışanı olduğunu ve ateş açmakla tehdit ettiğini belirtti.

Olay çözüme kavuştukça polis yetkilileri de açıklamalar yapmaya devam etti.

Fox News’ten Jessica Rosenthal ise Netflix’teki hiçbir çalışanın silahı olmadığını ve tehditler savuran eski çalışanın tutuklandığını söyledi.

“Netflix’te silahlı saldırgan yok… Tanrıya şükür. LAPD’yle şimdi konuştum: Eski bir #Netflix çalışanı birine silahı olduğunu söyledi, o da LAPD’ye söyledi. Netflix’in yakınlarında ya da Netflix’te kimsede silah yoktu.. Tehditleri yapan kişi olay yerinden uzakta tutuklandı.”

Netflix, çalışanlarına gönderdiği açıklamada ise acil bir tehdit olmadığı, polislerin olası bir tehdite karşı inceleme yaptıkları belirtildi.