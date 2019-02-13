Breaking Bad'in Filmi Hakkında Önemli İddia: İlk Olarak Netflix'te Yayınlanacak

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Netflix, AMC'den önce davranarak filmi kendi kanalında yayınlayabilir.

2008-2013 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir seyirci kitlesi oluşturmayı başaran Breaking Bad dizisinin film olacağını herkes biliyordu. Emmy'de en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston gibi oyuncuların yer aldığı bu dizi, filme dönüşürken bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
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Breaking Bad filminin tarihi henüz netleşmedi

Amerika'nın en büyük sinema şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen AMC, bu filmin dağıtımını da üstlenmişti. Ancak Netflix, bu şirketten önce davranarak filmi kendi kanalında yayınlayabilir.
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Büyük bir popülarite kazanan bu dizi, son Netflix gösterisiyle beğenileri üst seviyeye çıkardı. Daha önceden 4K olarak Netflix üzerinden izlenen dizinin filmi çok daha büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/02/13/breaking-bad-movie-netflix-amc/
Etiketler: netflix, breaking bad, amc
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